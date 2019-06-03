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冷壓純麻油飄香40年！北港老油廠「職人堅持」榨好油

2019-06-03 08:30ShareLife分享生活

晚上用一顆麻油煎的荷包蛋，蓋在一碗白麵線上，淋上兩圈醬油膏，最迷人的comfort food就是這麼簡單。但你知道其中的香氣關鍵「麻油」到底為什麼能帶來這麼銷魂的風味嗎？一起到北港40年老經驗的「鑫隆蔴油廠」看看吧！

（圖／台灣旅行趣）
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每日6:30開始，焙炒、粉碎、蒸炊、製餅、低溫壓榨、沈澱的循環往復，天才剛亮，老油廠就已經活力充沛。

（圖／台灣旅行趣） ▲嚴選黑芝麻榨油，無添加其他材料
（圖／台灣旅行趣） ▲嚴選黑芝麻榨油，無添加其他材料
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（圖／台灣旅行趣）
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在北港說到老牌麻油廠一定會被提到這家，他已經在地生產超過40年，好味道從街坊鄰居、內行老饕親自登門拿貨開始流傳，現在也已經走上網路通路。試過難忘的好品質只來自堅持，好麻油到底要有甚麼條件，馬上進到油廠裡瞧一瞧。

（圖／台灣旅行趣） ▲將芝麻用油紙包上，準備進入榨油設備
（圖／台灣旅行趣） ▲將芝麻用油紙包上，準備進入榨油設備
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冷壓：

所謂冷壓，就是油類在壓榨過程中不用高溫逼油，雖然出油量比較少，但卻能完整保留芝麻的香氣與營養。最原始，卻也是品質最好的油品使用的製程，如橄欖油上會見到的「冷壓」也是指這種作法呦！

（圖／台灣旅行趣） ▲將包成餅狀的芝麻開始施壓，就會開始出油囉！
（圖／台灣旅行趣） ▲將包成餅狀的芝麻開始施壓，就會開始出油囉！
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（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲壓榨完殘留的油粕可以做為肥料
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檢驗：

為了確保品質與安全，每年都會將產品自主送驗，努力控管產品與信譽，確保每一個購買麻油的顧客都能安心。


│胡麻油

絕對不可錯過的招牌，嚴選頂級黑芝麻，每日慢工冷壓，完全無添加香料或其他油品調和，香氣自然濃厚，除了傳統作法外，菜餚起鍋前再加入更能攝取完整營養喔！

（圖／台灣旅行趣） ▲麻油有各種不同容量可選擇
（圖／台灣旅行趣） ▲麻油有各種不同容量可選擇
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（圖／台灣旅行趣） ▲也有使玻璃瓶的包裝，送禮更大方
（圖／台灣旅行趣） ▲也有使玻璃瓶的包裝，送禮更大方
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│芝麻香油

又稱為白麻油，反式脂肪量極低，也是健康的好油品、氣味清香。生產純正100%白麻油，無添加其它油品，不是一般的混合調味風味油，除了常見的調味用途外，直接拿來當炒菜油也很提香。

（圖／台灣旅行趣）
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│苦茶油

因為超高的營養價值，又被稱為「東方橄欖油」，溫補不燥，手術後病人或孕婦也可以安心攝取，耐高溫的特性讓煎、煮、炒、炸都難不倒它，特殊的風味用來涼拌也很夠味。

（圖／台灣旅行趣）
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│花生油

使用口碑最佳的「雲林花生」製作，香氣獨特，含有多種微量元素，除了料理外，製作甜品也很適合。

（圖／台灣旅行趣）
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│芝麻醬

低溫烘焙研磨，保留最純粹的芝麻香，本身無特別調味，可依料理需求製成拌麵醬、火鍋沾醬或涼拌料理，

（圖／台灣旅行趣）
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安全用好油是「鑫隆蔴油廠」給顧客最大的堅持，想要品嘗古法壓製的香醇麻油嗎？就到北港走走吧！

※所有產品皆開放現場購買與網路訂購

（圖／台灣旅行趣）
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鑫隆蔴油廠

地址：嘉義縣六腳鄉蘇厝村８３號(北港大橋南側300公尺水圳道「鑫隆麻油廠」看板轉入)

電話：05-7812301

營業時間：08:00~20:00

官方網站：https://bit.ly/2WcVROs

網路訂購：PChome蝦皮


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