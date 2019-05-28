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4大飯店吃到飽推海鮮大比拼！海鮮龍蝦全上桌 最低600元有找

2019-05-28 19:50聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

現在正值餐飲淡季，飯店業者紛紛推出自助餐廳吃到飽活動，包含蠔鮮蠔蚌海味季、太子龍蝦、全新鮪魚料理等海鮮菜肴，最低585元起。

1.君品酒店

君品酒店雲軒西餐廳自6月1日到6月30日午晚餐時段推出「加拿大太子龍蝦快閃月」，可享每天自加拿大艾德華王子島，24小時空運急送來台的生猛太子活龍蝦2隻，每人2,380元起。

君品酒店雲軒西餐廳自6月1日到6月30日午晚餐時段推出「加拿大太子龍蝦快閃月」。...
君品酒店雲軒西餐廳自6月1日到6月30日午晚餐時段推出「加拿大太子龍蝦快閃月」。圖／君品酒店提供
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2.美麗信花園酒店

美麗信花園酒店雨林餐廳於6月1日到6月30日推出海鮮吃到飽活動，每天將依照中央氣象局官網顯示的台北地區傍晚5點半公布隔日雨林餐廳繽紛百匯自助餐折扣，平日午間每人780元、晚間880元起、假日五晚間980元起，若是溫度達到32度以上，就可享有最低9折優惠，最高35度可享有75折，等於平日午餐最低585元起。

美麗信花園酒店雨林餐廳於6月1日到6月30日推出海鮮吃到飽活動。圖／美麗信花園酒...
美麗信花園酒店雨林餐廳於6月1日到6月30日推出海鮮吃到飽活動。圖／美麗信花園酒店雨林餐廳提供
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3.新竹豐邑喜來登

新竹豐邑喜來登飯店於6月1日到6月30日間推出「日式精選套餐 無限放題」，迎月庭日式料理主廚陳仕勛以精湛的料理手法結合當季頂級海鮮食材，打造無限量吃到飽的極致鮮美日式饗宴。包含創作前菜沙拉、蓋物、握壽司、炙壽司、手卷、溫物、湯品等58道精選日式料理無限點用，點套餐就可享用，每套1,880元起，採取預約制，中午及晚間餐期各限量供應10客套餐。

新竹豐邑喜來登飯店於6月1日到6月30日間推出「日式精選套餐 無限放題」活動。圖...
新竹豐邑喜來登飯店於6月1日到6月30日間推出「日式精選套餐 無限放題」活動。圖／新竹豐邑喜來登飯店提供
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4.高雄國賓i River自助餐廳

高雄國賓i River自助餐廳即日起推出「全新鮪魚料理吃到飽」及「平日午餐加贈雪蟹煲」，即日起至5月31日間每天午晚餐時段，可享用多達9款東港直送的新鮮鮪魚料理吃到飽。另即日起到6月6日平日午餐時段，i River用餐即贈送位上雪蟹煲1份，有蟹黃豆腐、泰式酸辣、起司牛奶等3款口味，以及松露雪蟹奶油義大利麵。價位介於820元到1,080元間。

高雄國賓i River自助餐廳即日起推出「全新鮪魚料理吃到飽」及「平日午餐加贈雪...
高雄國賓i River自助餐廳即日起推出「全新鮪魚料理吃到飽」及「平日午餐加贈雪蟹煲」。圖／高雄國賓飯店提供
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君品酒店吃到飽海鮮龍蝦壽司
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