3人同行1人免費吃海鮮丼飯！魚君微風松高店 慶開幕優惠至5月底

2019-05-21 18:50 聯合新聞網 文／遊妤思



※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

號稱台北築地市場之稱的「魚君海鮮丼專門店」，慶開幕推出「三人同行一人免費」活動，只要在FB完成店家指定步驟，點三碗丼飯就可以享有一碗免費優惠。也就是說，點2碗金箔特盛($780)和海膽增加($680)，後面那碗價值680元的海膽丼飯就免費送，CP值超極高！這麼佛心的優惠只到5／31日，讓你不用坐飛機就可享受築地水準的日料美味！

擷取自魚君 さかなくん 海鮮丼專門店粉絲專頁 分享 facebook

魚君海鮮丼專門店，是網間評價不錯的浮誇系海鮮丼飯。若想要擁有視覺享受的朋友，可以點四色丼，飯上面滿到爆炸的鮭魚卵、海膽、甜蝦、鮪魚泥，絕對讓你驚豔到流口水。而店家為維持同日本的水準，對於飯的溫度也十分講究，接近體溫的30度為準，不只入口後不突兀，也讓醋飯保持彈性及濕度。

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松高微風門市有別於本店，增加了海膽高湯茶泡飯，使用魚骨熬製，再加上新鮮海膽製成的海膽高湯，最後可以淋在飯上和生魚片上一塊享用，同時也是台灣少見的丼飯料理。趁著月底前，不妨揪家人朋友來品嘗這澎湃系的海鮮丼飯料理吧！

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魚君 さかなくん 海鮮丼專門店

地址：台北市信義區松高路16號

營業時間：11:00-21:30

服務專線:(02)2723-7896

（詳情請參店家公告）