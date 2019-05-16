燒肉控快衝！牛角前一百名最低「29元燒肉吃到飽」 5/21連續三天指定門市任您吃

2019-05-16 14:08 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



愛吃燒肉的人不能錯過！知名「牛角日本燒肉專門店」宣布，將於5月20日推出全新菜單，新菜單同時登場單點、套餐、任您吃三種消費方式！並將於5月21日起連續三天指定不同門市，推出期間限定「29元燒肉吃到飽」，前一百名都有機會享用超值任您吃特價活動。

圖／牛角提供 分享 facebook

限時限店推出前百名超值任您吃特價，原價699元的任您吃方案，前10名用餐者可享特價29元任您吃、11至40名可享290元任您吃、41至100名可享500元任您吃，5月21日於板橋遠百店、5月22日於廣三SOGO店及5月23日於高雄同盟店，三天北中南三店限時舉辦，這麼驚人特惠價，讓燒肉控們都摩拳擦掌準備要衝了！

蒜味奶油嫩肩骰子牛。圖／牛角提供 分享 facebook

牛角這回推薦的新菜單以來自日本的獨特風味醬料旨辛醬燒肉為首，其他還有「U.S.極黑牛後臀肉」、「蒜味奶油嫩肩骰子牛」、「奶油醬燒魷魚翅」、「男子漢帶骨胸排」、「牛角珍珠奶茶雪花冰」及「牛角冰淇淋銅鑼燒」……等多道新商品；同時貼心地為不吃牛的民眾準備了雙人豪華套餐（豚），包含「黑胡椒蒜松阪豬」、「豬背肩里肌」及「起司雞腿」，總共有20種不含牛肉的餐點可供選擇。

牛腹肉 旨辛醬。圖／牛角提供 分享 facebook

U.S.極黑牛後臀肉。圖／牛角提供 分享 facebook

不同於其他燒肉店，牛角特別提供3種用餐方式，包含「單點」、「套餐」、「任您吃」，讓饕客可自由選擇適合用餐方式。特別提醒，各店舖「任您吃」時段略有所不同，記得於訂位用餐前可先至官方網站確認哦！

牛角珍珠奶茶雪花冰。圖／牛角提供 分享 facebook

圖／取自牛角日本燒肉專門店官網 分享 facebook

牛角日本燒肉專門店

指定時間及門市：

5/21(二)板橋遠百店

5/22(三)台中廣三SOGO店

5/23(四)高雄同盟店

活動好康：

●前1-10名：29元任您吃

●前11-40名：290元任您吃

●前41-100名：500元任您吃