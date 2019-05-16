免費送炸年糕！韓國「NeNe炸雞」首登台中 有3波優惠＋3種新口味

2019-05-16 11:02 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 陳睿中 ／台北報導



NeNe在台提供有勁辣洋釀炸雞等約10種口味的炸雞。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

來自韓國，由知名藝人劉在錫所代言的「NeNe Chicken」韓國炸雞，將於5月17日正式於台中JMall開幕，首次進軍台中。為慶祝開幕，NeNe Chicken也將推出「口味升級、買炸雞送啤酒、買炸雞送年糕」等3波優惠活動。

目前在韓國有超過千間分店，澳洲、新加坡、香港等地均設有海外分店的NeNe Chicken，自2018年11月10日正式於台北信義誠品開設全台首店，提供有原味炸雞、甜辣洋釀炸雞、初雪起士炸雞等7種不同口味的韓式炸雞，其中還包含首次在台亮相的奶油優格炸雞及以及檸檬洋蔥炸雞。另外自5月10日起，NeNe Chicken又在台新推出「辣炒年糕風味炸雞、卡滋歐照燒炸雞、大蔥風味炸雞」等3款新品，更添選擇性。

來自韓國的NeNe Chicken台中JMall店，將於5月17日正式開幕。圖／取自NeNe Chicken Taiwan粉絲頁 分享 facebook

NeNe Chicken現在在台灣有信義誠品、三重三和、內湖成功等5間門市，包括有外帶店、內用店等不同型態。即將開幕的台中JMall店，為在台的第6間門市，也是台中首間門市。為慶祝新店開幕，5月17日至5月18日，參加打卡活動，購買「半半炸雞」就可升等「2種調味炸雞」（原價619元，特價559元）；5月19日至5月20日，購買「半半半炸雞」，加贈Hite啤酒2瓶（限量24組）；5月21日至5月22日，購買8塊炸雞餐，即送NeNe炸年糕（原價59元）

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