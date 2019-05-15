獨／高雄真的發大財了！50嵐高雄區宣布6/1起漲價 傳調到與台北同價位

2019-05-15 17:55 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



每天來杯手搖飲，已經是台灣人的日常生活，但有網友爆料，位於高雄50嵐店家貼出告示，宣布因應成本上漲，即將在今年6月1日起調漲商品價格。消息一出，掀起熱烈討論，不少網友怒說「又漲」、「換別家喝阿」。網路瘋傳，此次高雄區50嵐將調至與北部同價格。

網路瘋傳高雄區50嵐將漲價到與北區同價位。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

連鎖手搖飲店50嵐採取各區代理公司負責管理經營，其中，台北區、中區、高雄區皆為代理公司管理，而台南區則是由50嵐總部管理，宜蘭、花蓮等地區則無設立。去年3月起，50嵐中區包含桃園、新竹、苗栗、台中市、南投、彰化、雲林、嘉義、澎湖、金門等192家門市，皆調整價格，中杯、大杯飲料調漲5元，平均漲幅11到25%左右，此波調漲讓不少消費者感到崩潰。

繼中區調漲後，這次從高雄區50嵐傳出漲價消息，目前已有門市貼出預計在6月1日漲價公告。記者去電詢問漲價訊息，店家回應表示，目前公司沒有通知調漲的細項為何，僅確定調漲時間。另致電高雄區客服詢問，該公司已是下班時間，未詢問到公司方對調漲訊息的回應。不過，雖然並未公告調漲細項為何，但網路瘋傳此次調漲價格，將調至與北區同價格。

目前高雄區珍珠奶茶中杯每杯30元、大杯45元，四季青中杯20元、大杯25元，北區波霸奶茶或珍珠奶茶中杯35元、大杯50元，四季春中杯25元、大杯30元，價格落差大約5元左右。

高雄區50嵐傳出6月1日調漲消息。圖／摘自爆廢公社 分享 facebook

調漲消息一出，網路上有不少網友「崩潰」，除了抱怨「又漲」外，也有人表示，現在馬上喝到5月30日後就不喝了。但有人認為「換喝別家阿~不過還是多喝水啦」、「連鎖店真好 說漲就漲」、「沒有特別好喝 只有特別貴」。