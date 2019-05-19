小熊維尼粉絲尖叫！超萌蜂蜜牛奶小七就買得到

2019-05-19 08:00 聯合新聞網 ShareLife分享生活



蜜蜂工坊與小熊維尼聯名推出蜂蜜牛奶超萌登場，現在來7-Eleven就可以買得到！

（圖／IG@tainanxian_food） 分享 facebook

又有聯名商品快點手刀開搶！每一季節便利商店總會推出許多超具話題性的聯名新品，一直是搶攻消費者荷包的最大敵人，看到「獨家限定商品」更是令人剁手也要買！尤其知名超商7-Eleven不時推出超萌商品引發網友搶買嚐鮮，像是櫻花季商品、限定冰品，每樣都不容錯過！

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迪士尼商品真是永遠不嫌多啊，尤其是不斷推出周邊商品的「小熊維尼」，更是讓每個大人小孩都瘋狂。最近小七再度掀起一波熱潮，蜜蜂工坊與小熊維尼聯名推出超具話題性的蜂蜜牛奶，這次不僅在包裝上印上4款超人氣角色，打造維尼、小豬、跳跳虎、屹耳萌度爆表的牛奶盒，並嚴選天然蜂蜜搭配鮮乳，蜂蜜牛奶的口感更是濃郁香甜，每一款都好想買回家收進冰箱～

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圓滾滾的小熊維尼，是許多80年代的懷念卡通，手上總是抱著一罐蜂蜜，就連身上的顏色都跟蜂蜜一樣黃澄澄，將小熊維尼心愛的蜂蜜添加到鮮乳中，入口就能喝得到蜂蜜香氣與甜滋滋的牛奶風味，超吸睛包裝，喝下肚之前別忘了先拍照打卡！

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即日起7-ELEVEN全台獨家開賣，4款包裝共限量80萬瓶，5月6日至5月21日期間優惠第2件6折，售完為止，手腳慢了可就搶不到！一起把維尼好朋友通通帶回家！





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