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牛排、麻辣鍋、舒芙蕾鬆餅無限吃！漢來海港台中店大升級　餐券還「買10送2」！

2019-05-10 12:58聯合新聞網 記者陳睿中／台北報導

歷經69天的封店改裝，漢來海港台中店於5月9日重新開幕。圖／漢來海港提供
歷經69天的封店改裝，漢來海港台中店於5月9日重新開幕。圖／漢來海港提供
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漢來海港餐廳繼去年11月底重新改裝高雄漢來店之後，5月9日也完成台中店的大規模改裝。台中店改裝後，不僅座位數增加到342個，還增加推出鐵杉直火燒烤的炙烤牛排、舒芙蕾鬆餅、個人麻辣鍋、現搖珍珠奶茶、新加坡炒蟹等多款料理，而且「升級不漲價」。開幕首4日用餐即加贈85折優惠券，2人以上用餐，還可享有「餐券買10贈2」的優惠活動。

提供有20餘種蟹蟳蠔類、生魚片及各式海鮮的「海鮮日料區」。圖／漢來海港提供
提供有20餘種蟹蟳蠔類、生魚片及各式海鮮的「海鮮日料區」。圖／漢來海港提供
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被譽為「全台最難訂位餐廳」的漢來海港餐廳，目前海內外共有10間分店。本次台中店花費69天大規模改裝，針對環境、動線與餐點均進行全面升級，展現嶄新面貌。除了將大量供餐的吃到飽餐飲高端精緻化，也強調餐點「個人化」、「現點現做」的概念。

包括握壽司等料理，均是無限量供應。圖／漢來海港提供
包括握壽司等料理，均是無限量供應。圖／漢來海港提供
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全新的台中店除了保留了有20餘種蟹蟳蠔類、生魚片及各式海鮮的「海鮮日料區」，還引進「蔬果活水槽」，讓蔬菜能在活水中保持鮮度與色相。也因漢來海港今年2月於曼谷開設新分店，因此本次台中店也引進全套的泰式木瓜沙拉道具，原汁原味呈現泰國道地美食。

漢來海港餐廳供應有多款甜點，方便客人取用。圖／漢來海港提供
漢來海港餐廳供應有多款甜點，方便客人取用。圖／漢來海港提供
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高人氣的「炙烤牛排」，首度以鐵杉直火燒烤的方式出現在吃到飽餐廳；少女最愛的「日本舒芙蕾鬆餅」，也於現場現點現做，旁邊還提供哈根達斯冰淇淋，讓民眾可以同時搭配品嚐。異國美食區並新增了新加坡炒蟹、馬來香茅黃薑炸雞、泰式紅咖哩白蝦。另外新口味的現煮麻辣火鍋、麻辣水煮牛、鮭魚頭味噌湯等人氣料理，也都是無限量供應。

漢來海港台中店針對環境、動線、菜色進行全面升級。圖／漢來海港提供
漢來海港台中店針對環境、動線、菜色進行全面升級。圖／漢來海港提供
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甜點與飲料檯也提供更多種類，還特別推出台灣知名飲品「現搖珍珠奶茶」，還有唐寧茶、哈根達斯、單品咖啡等選擇。開幕期間正好為品牌一年一度的日本甜點季，來自日本的知名甜點主廚亦帶來獨特的人氣手工甜點，在如珠寶展示櫃的特製冰櫃中閃亮呈現。

全新升級版的漢來海港台中店，用餐空間大量運用幾何線條，並利用玫瑰金餐檯、銅色鏡面柱體等元素，營造時尚、輕快的律動感。取餐檯全面以灰黑紋大理石鋪陳，藉由燈光將視覺集中於餐點，周邊的走道也至少保留1.5米空間，方便客人取餐。

為了歡慶漢來海港台中店重新開幕，自5月9日起開幕首4日用餐，即贈平日85折優惠券，5月13日至5月19日期間，只要2人以上至台中店用餐即可有「餐券買10贈2」優惠活動。

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