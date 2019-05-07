還沒決定母親節蛋糕？這六家蛋糕幫你討好媽咪的少女胃

2019-05-07 01:00 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 張芳瑜 ／台北報導



這個周末就是母親節了，你是否準備好，要如何傳達對媽咪愛意與感謝呢？除了歡聚吃大餐，許多店家趁著佳節，設計各式各樣的母親節系列蛋糕，讓消費者可以用甜蜜的滋味來慰勞辛苦的媽咪。這次共精選了六家業者推出的母親節款式，美觀兼具美味，讓媽咪一口就愛上！

1.COVA

義大利米蘭的知名百年甜點店品牌「COVA」，今年推出兩款台灣限定獨家口味，選用日本白桃入餡的「桃歡馨」母親節蛋糕系列，不但嚐來清甜爽口「桃」在華人文化還有福壽吉祥的涵義。銀合歡在義大利是代表女性的花朵，而這款「白桃銀合歡」最具有意義，蛋糕外包裹著均勻灑上糖粉的粉桃色海綿蛋糕碎，內層白桃奶油餡與粒粒白桃丁滋味細膩；「白桃乳酪慕斯」則將白桃果泥與奶油乳酪揉合，中間疊夾白桃庫利，滋味豐富和諧，並以手工新鮮製作塔皮鋪底，鬆脆帶有淡淡奶油香氣，搭配表面光澤剔透的白桃果凍，綴以白巧克力製成的康乃馨華麗盛開，寵愛每一位媽咪的少女心。

白桃銀合歡(左)、白桃乳酪慕斯(右)每款售價1,200。圖／COVA提供 分享 facebook

2.boite à bijoux珠寶盒法式點心坊

低調奢華夢幻貴婦甜點名店「boite à bijoux珠寶盒法式點心坊」，推出「以花為名」為主題的兩款母親節限定蛋糕。使用有機可食用玫瑰花瓣的「庭園玫瑰」及用優雅的日本藍星花為發想的「藍星之心」。「庭園玫瑰」口味層次分明，帶有荔枝的清香，再藉覆盆子的酸甜引出了整體的輪廓，玫瑰杏仁餡與鬆脆香酥杏仁甜塔皮增添層次；「藍星之心」以法國KIRI起士、鮮奶油發酵的酸奶油、伊斯尼白乳酪組成的三重奏，底部鋪上一層藍莓醬更能展現蛋糕整體輪廓。

「庭園玫瑰」售價980元。圖／珠寶盒法式點心坊提供 分享 facebook

「藍星之心」售價850元。圖／珠寶盒法式點心坊提供 分享 facebook

3.小茶栽堂

台灣高端茶領導品牌「小茶栽堂」，今年以重現「義法經典」為發想，推出兩款具獨具異國風味的職人手作蛋糕。主打款「巴黎圓舞曲」，俏皮如甜甜圈的蛋糕本體，擺放上巧克力製成的精緻康乃馨與珍珠妝點，內餡則以六層的北海道優格起士慕斯、草莓覆盆子庫利、杏仁海綿呈現出清爽與酸甜口感，入口帶有淡淡櫻桃白蘭地酒香，演繹高雅的法式風味；另一款「戀戀托斯卡」，外層以嫩黃綻放的銀合歡為靈感，運用海綿蛋糕碎片打造如銀合歡飄落時的美景，內層以玫瑰紅茶起士慕斯、覆盆子荔枝庫利，堆疊出濕潤與豐富口感，再加入Massenez覆盆子白蘭地增添成熟風味。

巴黎圓舞曲(左)售價1388元、戀戀托斯卡(右)售價888元。圖／小茶栽堂提供 分享 facebook

4.PAUL

法式烘焙PAUL推出母親節台灣限定獨家口味，分別是「藍莓可可」、「橘香焙茶」兩款蛋糕，皆使用了來自法國頂級產區的依思尼鮮奶油，為蛋糕慕斯帶來高雅細緻的口感，以及法式工藝增添浪漫氛圍。「藍莓可可」以法式甜點技法作成的藍莓白巧克力甘那許，在最上層朵朵點綴濃郁滋味，讓人感受滿滿甜蜜心意；另一款「橘香焙茶」，焙煎過的茶葉與杏仁粉，一起烤出有著堅果香氣的蛋糕，外層以雙口味慕斯覆蓋，多了份溫柔的香甜柔順口感。

藍莓可可(左)售價990元、橘香焙茶(右)售價890元。圖／PAUL提供 分享 facebook

5.BLACK As Chocolate

經典巧克力蛋糕品牌BLACK As Chocolate寵愛媽咪，推出全新「媽咪灑花櫻桃巧克力蛋糕」。調整經典比利時巧克力蛋糕中的巧克力濃度，「媽咪灑花櫻桃巧克力蛋糕」融合70%與100%濃度的頂級比利時巧克力，些微的苦味襯出濃醇的巧克力香氣與甜蜜的滋味，海綿蛋糕內層則填入酸甜滋味的覆盆子果醬與手工醃漬黑櫻桃，豐富了蛋糕整體層次。母親節限定蛋糕以「媽咪灑花」意象為名，象徵漂亮媽咪的玫瑰花裝飾於蛋糕上頭，嬌嫩艷紅的花瓣點綴其中，就是希望媽咪們收到蛋糕時可以心花怒放。

媽咪灑花櫻桃蛋糕，售價990元(6吋)。圖／BLACK As Chocolate提供 分享 facebook

6.亞尼克

亞尼克於母親節檔期推出限定款「俏媽咪」、「森林野莓」、季節款「亞尼克瑰蜜生乳捲」。母親節特別將經典款原味生乳捲放大變身為「俏媽咪」，超Q外表散發媽咪最可愛的一面，造型應景、味道經典；「瑰蜜生乳捲」則使用新鮮直輸屏東九如大花1號有機玫瑰，將玫瑰花香氣融入北海道奶霜中，增添些許荔枝果香，搭配蜂蜜泡芙蛋糕和荔枝、覆盆子果餡堆砌出豐富的香氣層次、微酸微甜，就像「閨蜜」一樣的密不可分。另外，還有新上市的「芋見香緹」、「甘納許黑森林」，以及經典款「雪藏草莓芝士」、「25度N檸檬派」等蛋糕，也是歡度母親節的熱銷推薦款。