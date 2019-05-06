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母親節這麼過！5家牛排館優惠懶人包 從低到高價皆有

2019-05-06 18:49聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

母親節即將到來，如果想要帶媽媽去吃大餐慶祝一番，對媽媽表達謝意，牛排大餐最為合適。本報整理出5家人氣牛排館，價位從低到高皆有，提供消費者參考。

1.美福乾式熟成牛排館

Fresh&Aged Italian Steak House美福乾式熟成牛排館自即日起到5月12日間，推出「給我的神力女超人」母親節饗宴，單點單點爐烤美國頂級乾式熟成40天戰斧牛排，份量高達40盎司，適合多人一同享用，每份6,800元起，再送義式無限自助沙拉吧，讓媽媽可以盡情享用大餐。另單點美國乾式熟成55天帶骨牛排，每份28盎司或以上，4,880元起，再宋波士頓龍蝦1隻，大啖豐富的海陸饗宴。

美福乾式熟成牛排館即日起推出母親節限定活動。圖／美福乾式熟成牛排館提供
美福乾式熟成牛排館即日起推出母親節限定活動。圖／美福乾式熟成牛排館提供
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2.茹絲葵經典牛排館

茹絲葵經典牛排館即日起到5月12日間推出母親節套餐，使用占市場不到2%的美國U.S.D.A. Prime頂級牛肉，包含菲力、頂級肋眼、紐約客、菲力牛排奧斯卡等多種選擇。單人價位2,960元到2,990元起。若喜歡海鮮，則可點搭配新鮮活龍蝦的豪華雙人套餐，最低6,890元起。

此外，前菜則可以選擇相當受歡迎的頂級生菲力牛肉薄片、蟹肉凱薩沙拉或龍蝦湯，配菜也有蒜香烤菇、新鮮烤蘆筍及馬鈴薯泥可供挑選，餐後更特別準備了香濃的起司蛋糕與風靡巴黎的甜點大師青木定治(Patisserie Sadaharu Aoki Paris)手工草莓慕斯蛋糕。

茹絲葵經典牛排館即日起推出母親節套餐，最低2,960元起。圖／茹絲葵經典牛排館提...
茹絲葵經典牛排館即日起推出母親節套餐，最低2,960元起。圖／茹絲葵經典牛排館提供
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3.王品牛排

王品牛排從即日起到5月31日間祭出優惠活動，活動期間到店內用餐，若憑臉書粉絲專頁上的母親節活動優惠券，點1,390元的套餐1份，就可免費升級價值1,690元的金馬盛宴套餐。此外，5月20日前參加臉書指定貼文按讚分享活動，還可抽王品牛排禮券。

王品牛排推出母親節限定活動，憑臉書上的優惠券點選指定套餐就可享有升級優惠。圖／王...
王品牛排推出母親節限定活動，憑臉書上的優惠券點選指定套餐就可享有升級優惠。圖／王品提供
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4.TGI FRIDAYS

看準小家庭趨勢，TGI FRIDAYS針對2到4人的小家庭族群，規畫22種海陸推薦餐點，即日起到5月20日間，提供雙人、四人套餐，集結FRIDAYS招牌菜色炭烤豬肋排、豪華主餐沙朗牛排、肋眼牛排等，提供消費者選擇，價位分別是1,980元、3,680元。若是活動期間上傳與媽媽的合照及po文，就可免費獲得價值320元的開胃菜帕米森雞肉酥餅。5月12日母親節當天提供限量感謝卡片，附上來店留影照片，讓客人留下難忘回憶。

TGI FRIDAYS推出雙人及四人套餐，最低1,980元起。圖／TGI FRI...
TGI FRIDAYS推出雙人及四人套餐，最低1,980元起。圖／TGI FRIDAYS提供
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5.Texas Roadhouse

Texas Roadhouse推出「啾媽咪雙人、四人餐」，挑選美國USDA Choice等級的濕式熟成冷藏鮮切牛排，12盎司肋眼牛排、8盎司火烤德州牛排，搭配冠軍豬肋排、獨家特製香料提味的6盎司達拉斯菲力牛排，搭配香料烤蝦，還有開胃菜、沙拉、季節濃湯、甜點等。雙人套餐2,600元、4人套餐4,800元。活動期間若完成打卡任務，加碼招待媽媽特調飲品仲夏夜之夢。

Texas Roadhouse鮮切牛排推出「啾媽咪雙人、四人餐」，最低2,600...
Texas Roadhouse鮮切牛排推出「啾媽咪雙人、四人餐」，最低2,600元起。圖／Texas Roadhouse提供
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牛排母親節美國王品沙拉
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