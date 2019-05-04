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這家美式三明治好有誠意！Liquid Bread Co手剁鮪魚、煙燻牛老饕最愛吃

2019-05-04 12:16聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

LBC一店以三明治為主，二店除了三明治還增賣小漢堡。記者陳立凱／攝影
LBC一店以三明治為主，二店除了三明治還增賣小漢堡。記者陳立凱／攝影
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看似簡單的三明治，裡頭卻相當有學問，Liquid Bread Co.（簡稱LBC）為了讓客人品嘗到「正統」的三明治風味，從麵包到食材可下了不少功夫，幾乎全自製，就是希望用親民價格能吃到與餐廳一樣用心的菜肴。

LBC三明治專賣店首店在前（2017）年9月開幕，選在大安、信義區交界的延吉街附近設點。LBC負責人Jim表示，開LBC之前開了一間麵包店Purebread，主打的不是市面上常見鬆軟日式麵包，而是以歐美無糖、鹽去發酵而成的酸種麵包，外層硬且帶有嚼勁，入口有淡淡裸麥香氣及酸味，受到不少客人喜愛，卻沒想到這家麵包店成了他開三明治專賣店的契機。

三明治最早從英國開始，卻是在美國發揚光大。而煙燻作法的牛肉則是猶太裔移民帶入美國...
三明治最早從英國開始，卻是在美國發揚光大。而煙燻作法的牛肉則是猶太裔移民帶入美國，可說是藍領階級最常見的「便當」。記者陳立凱／攝影
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熔岩漢堡排的漢堡排用的是100%牛肉做成，再搭配自製醬及起司。記者陳立凱／攝影
熔岩漢堡排的漢堡排用的是100%牛肉做成，再搭配自製醬及起司。記者陳立凱／攝影
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Jim笑說，不少客人慕名而來卻不知道怎麼吃才好吃，當他告訴客人「就做成三明治阿！」結果客人臉上一臉茫然，一聽到「三明治」彷彿只出現了連鎖早餐店那種軟軟白白的吐司加上食材，對美式三明治完全沒有概念。再加上他從小在美國長大，每次想念起美式三明治的味道，卻很難找到道地口味，於是決定開家三明治專賣店。

LBC三明治專賣店最大特色除了用酸種麵包外，所有的餡料幾乎都是從原型食物而來，就好比其他餐廳也常見的「烤起司鮪魚」三明治，一般都是用鮪魚罐頭，但LBC希望提供新鮮食材，於是特別進鮪魚里肌部位，先用水煮去腥味後，再加入自製美乃滋、芹菜、紅洋蔥等調味，光是口感上就比起鮪魚罐頭的鮪魚肉質更有嚼勁，再搭配酸種麵包的酸味，讓整體風味更上一層。

LBC負責人JIM。記者陳立凱／攝影
LBC負責人JIM。記者陳立凱／攝影
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此外，針對第一次到餐廳的客人，Jim則是推薦可以試試看經典煙燻牛及熔岩漢堡排。經典煙燻牛用的是牛胸部位，醃製、香料、蒸等多種料理手法處理過，過程需要10天到2周，味道才足，是頗受老外喜愛的風味。另熔岩漢堡排則是用100%的牛肉去做，牛味相當足，再搭配起司、自製醬料，相當有飽足感。另有一道經典培根是Jim每天都會吃的口味，雖然看似常見，除了培根、萵苣、番茄，還特別加了番茄果醬，讓鮮度更飽滿豐富。

LBC除了延吉店外，近日在台北市東區的安東街開了二店，有別於一店主打上班族及年輕族群風格，二店以親子客層為主，裝潢有多種充滿童趣的塗鴉，還有親子空間，並增加了該店限定的3種小漢堡，包含火烤第戎雞、BBQ橘香手撕豬、深炸巴沙魚等口味。

Liquid Bread Co.三明治專賣店二店近日在安東街開幕，該店定位以親子...
Liquid Bread Co.三明治專賣店二店近日在安東街開幕，該店定位以親子客群為主。記者陳立凱／攝影
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Liquid Bread Co.三明治專賣店二店近日在安東街開幕，該店定位以親子...
Liquid Bread Co.三明治專賣店二店近日在安東街開幕，該店定位以親子客群為主。記者陳立凱／攝影
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JIm表示，兩家店的三明治或漢堡定價相對其他美式餐廳來說都不高，大約落在90元到220元間，會如此定價是因為觀察台灣餐飲發現M型化趨勢，餐廳等級料理動輒近千元，又或是價格非常低的小吃，中價位的餐廳卻很少見，因此希望能用速食方式呈現餐廳等級料理，不用花那麼多錢，就能吃到好品質的食物。

小漢堡有3種口味可供消費者挑選。記者陳立凱／攝影
小漢堡有3種口味可供消費者挑選。記者陳立凱／攝影
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火烤第戎雞小漢堡用的是蜂蜜、第戎、雞等作為內餡。記者陳立凱／攝影
火烤第戎雞小漢堡用的是蜂蜜、第戎、雞等作為內餡。記者陳立凱／攝影
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深炸巴沙魚是小漢堡系列中最特別的口味，也是Jim推薦品嘗。記者陳立凱／攝影
深炸巴沙魚是小漢堡系列中最特別的口味，也是Jim推薦品嘗。記者陳立凱／攝影
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BBQ橘香手撕豬用BBQ醬再加上豬肉，還有用橘子果肉增加香氣及口感。記者陳立凱／...
BBQ橘香手撕豬用BBQ醬再加上豬肉，還有用橘子果肉增加香氣及口感。記者陳立凱／攝影
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三明治麵包漢堡上班族美國

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