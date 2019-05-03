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全聯「We Sweet甜點節」5/3開跑 盤點11款超值甜點

2019-05-03 01:00聯合新聞網 記者張芳瑜／台北報導

夢幻又超高CP值的甜點，怎麼能叫人不愛！全聯We Sweet甜點節5/3正式登場，推出使用包括台灣、日本、美國、法國、比利時、澳洲等6國的優質食材，打造低調奢華的質感，價格卻平易近人的療癒甜點，限定商品將銷售至5/30。We Sweet甜點節共推出11款商品，其中更包括5款熱銷甜點再度回歸，像是最受歡迎的冰心捲蛋糕系列、起士布丁燒，快來看看哪幾款有中你的胃吧！

1.原味瓦芙燒，售價59元/4入

嚴選乳源來自北海道的日本生乳，柔滑的質地與瓦芙燒搭配，完美組成絕佳口感。

原味瓦芙燒，售價59元(4入)。圖／全聯提供
原味瓦芙燒，售價59元(4入)。圖／全聯提供
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2.冰心捲蛋糕「經典巧克力交響曲」，售價99元/4入

濃厚比利時巧克力與湯種蛋糕，道地的職人匠心工法，多種巧克力技法呈現，低調、優雅卻不失奢華的經典美味。

冰心捲蛋糕「經典巧克力交響曲」，售價99元(4入)。圖／全聯提供
冰心捲蛋糕「經典巧克力交響曲」，售價99元(4入)。圖／全聯提供
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3.冰心捲蛋糕「荔枝覆盆莓」，售價99元/4入

香氣濃郁的覆盆莓戚風蛋糕，捲上了法國進口覆盆莓果泥及荔枝果泥的慕斯，香甜的荔枝與酸爽的覆盆莓，就是酸甜戀愛滋味。

冰心捲蛋糕「荔枝覆盆莓」，售價99元(4入)。圖／全聯提供
冰心捲蛋糕「荔枝覆盆莓」，售價99元(4入)。圖／全聯提供
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4.金黃地瓜派，售價159元

嚴選台農57號黃金地瓜，微鹹乳酪與酥脆塔皮，是這次唯一的派塔款式。

金黃地瓜派，售價159元。圖／全聯提供
金黃地瓜派，售價159元。圖／全聯提供
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5.玫瑰綠豆糕，售價39元/2入

選用上等綠豆磨成綿密的綠豆黃，滴水未加，包覆著綿密細緻的相思紅豆泥，自然豆香四溢，再經過師傅的巧手雕琢成精緻玫瑰，淡淡清甜，冰涼口感絲滑、入口即化。

玫瑰綠豆糕，售價39元(2入)。圖／全聯提供
玫瑰綠豆糕，售價39元(2入)。圖／全聯提供
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6.濃情雙重巧克力燒，售價99元

使用比利時Belcolade貝可拉巧克力，融入北海道奶油乳酪濃郁奶香，以黃金比例製成之絲滑柔順巧克力內餡，搭配口感紮實的布朗尼，並以多道溫層焙烤出濃厚豐富的口感。

濃情雙重巧克力燒，售價99元。圖／全聯提供
濃情雙重巧克力燒，售價99元。圖／全聯提供
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7.比利時莓果可可燒，售價139元

嚴選頂級74%比利時巧克力及適合搭配莓果的70%巧克力，中間夾入美國進口覆盆莓果醬，濃郁美味。

比利時莓果可可燒，售價139元。圖／全聯提供
比利時莓果可可燒，售價139元。圖／全聯提供
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8.仲夏雙層乳酪，售價149元

嚴選法國進口燈塔乳酪為輕乳酪基底，用蒸烤方法保留乳酪蛋糕的綿細口感，乳酪慕斯嚴選kiri乳酪及澳洲奶油起司，以完美黃金比例製作而成。

仲夏雙層乳酪，售價149元。圖／全聯提供
仲夏雙層乳酪，售價149元。圖／全聯提供
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9.起士布丁燒，售價65元

下層為輕軟布丁，上頭則加上起士蛋糕，一口滑嫩烤布丁、一口綿密起士蛋糕，享受雙重食感。

起士布丁燒，售價65元。圖／全聯提供
起士布丁燒，售價65元。圖／全聯提供
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10.黃豆粉黑蜜串糰子，售價59元/3串

日本進口黃豆粉裹上黑糖糰子，再淋上黑糖蜜，Q軟黑蜜糰子加入香味四溢黃豆粉，組合成甜而不膩的和菓子，就是最經典的日式美味。

黃豆粉黑蜜串糰子，售價59元(3串)。圖／全聯提供
黃豆粉黑蜜串糰子，售價59元(3串)。圖／全聯提供
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11.可可芋泥生乳酪，售價99元/4入

嚴選大甲芋泥加上進口乳酪的香濃內餡，搭上72%巧克力蛋糕，芋泥控們一定要來試試。

可可芋泥生乳酪，售價99元(4入)。圖／全聯提供
可可芋泥生乳酪，售價99元(4入)。圖／全聯提供
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巧克力蛋糕甜點起士法國

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