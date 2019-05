品味/年均收入350到8000美元 我見證的近代中國飲食發展史(上)

2019-05-03



我在1993年畢業後離開加拿大回到香港,直接去了深圳工作。那時候的我,當然不知道這是我與中國大陸一個長達22年的緣分的開始。藉著此次寫作機會,我正可以好好回想一下這個人生中最有趣的階段:見證著中國由每年人均收入從350美元到超過8,000美元的騰飛,也見證這段時間人文環境和美食環境的改變。 辣子雞,湛江雞,陳村粉和乾炒牛河配馬艛摵茶。 圖/Emily繪 分享 facebook

1993-2000

沈睡的巨人

1993年的深圳是全中國最發達的「特區」,(當時候全中國的人都要拿一個特別的通行證才能進去深圳特區)。但在較早的深圳,美食乏善足陳,反而當時候香港的文化影響這個地區很深。比如深圳「貴都酒店」的港式西餐就曾經瘋魔一時,覺得自己算得上是一號人物的人士,大概都喜歡在這裡喝杯咖啡(港式咖啡,加了三花淡奶,很難喝)和吃一套港式西餐為榮。值得一提的是,當時各省各地的駐深圳辦事處都是官場中肥缺中的肥缺,每一個「駐深辦」都是一個省市的精華,權力、資源、人才聚集在此尋找改革開放的養分和契機,同時也是一個和外商交流的平台——美食和宴請自然是最好的催化劑,因此發辦宴席絕對是各地方最正宗的料理;我曾有過許多不同菜系的啟蒙經驗都是在這些「駐深辦」。

因為工作原因,在93年到2000年期間,我跑遍了中國大陸很多奇怪的地方,思憶起來,都是有趣的經驗。1995年在重慶「銀河酒店」第一次試食辣子雞,對於重慶菜的了解是從這道菜開始;曾有幸在長江邊上品嚐過長江鰱魚;我對雷州半島的狗肉煲也有些了解,吃過街邊吊起來賣的白切狗—噁心,我也同意。但雷州半島還有一樣非常了不起的食材,就是湛江雞,和龍江雞、清遠雞齊名的廣東三大名雞之一(後來才知道,湛江雞原來不是來自於湛江,而是來自於湛江北邊70公里的廉江)。我也有幸在2005年之前,在上海陽澄湖還能讓人開快艇到湖中心、親手打撈大閘蟹的時候,多次在養蟹戶湖中心的大船上品嚐農家菜和大閘蟹。哦講到鄉村好食材,怎麼可以忘記陳村粉呢?由1994年開始,95、96、97年,每一年去廣交會,一定會找藉口在「白天鵝酒店」享用幾頓美食。我印象當中一生吃過最好的乾炒牛河,飲過最好的馬艛搣,都在白天鵝酒店。但當我在廣州牛車水品嚐到生平第一次的陳村粉,驚為天人。後來每一次去廣州最後一頓都要到牛車水,吃完陳村粉後,都會外賣想帶回香港,買好馬上坐上計程車直奔當年舊的白雲機場飛回香港,希望用最快的速度把新鮮的陳村粉送到家中雪櫃,但是每一次都失敗。陳村粉到香港的時候已經壞了…如是努力試過兩三次後決定放棄,在95/97年的時代,始終無法跟香港的至親好友分享這個美味。

中國近代的商業美食文化,在我的認知中,是在95年、96年左右的深圳開始形成的。深圳第一次有大型的高級粵菜海鮮酒家,叫「好世界」。很誇張的大,占地差不多3,000平方米。紙醉金迷的時代,什麼波士頓龍蝦、挪威三文魚、加拿大象拔蚌…各種奢華的進口食材目不暇給。每一座上都是無數的XO和藍帶(Cordon Bleu Cognac)。百年來第一次富起來的中國人開始進入美食時代。食材一定是進口「高檔」食材(當時香港並沒有這個用語,香港一般會說「高級」,你說高檔,就是大陸來的),烹飪基本上是粵菜系統,尤其受到「香港風格粵菜」的深邃影響。

這樣的現象一直到1998年,我才看到中國大陸開始有從自身文化孕育出來的精品料理。舉兩個例子,一個在成都,一個在上海:

成都有一家叫「皇城老媽」的火鍋店(註一)。以前我一直認為川式火鍋是面向庶民大眾的一種料理,但「皇城老媽」的湯底是蜀派麻辣而不是重慶的巴派麻辣,比較優雅、比較內斂;這也是我第一次從美食中領悟到巴蜀文化本質上的不同,從而牢牢記住了一位成都朋友講過的話:「巴蜀文化,水火不相容。」「皇城老媽」每一種食材都精挑細選,擺盤優雅,講究兼有品味;整體的體驗就是我們廣東人講的「骨子」。從這個經驗開始我就清晰地感受到成都人非常講究生活,對美感也有一種天生的敏銳判斷力。成都,這個歷史超過2,000年的蜀國之都,是一個潛力無限的地方!因為這種講究和美學了解是經過時間這個巨輪捶打磨練,逐漸沉澱下來的,無法模仿。 上海吳越人家的麵和排骨很有名。 圖/本報資料照片 分享 facebook

當時我第二個精品料理的經驗是在上海。1997年後我經常到滬公幹,2000年後更搬到上海居住。當年有一間餐廳叫「吳越人家」,做蘇州菜。我記得當時候有一位歌唱家宴請我晚飯。一進去,暖木幽幽,優雅的廂房中八仙座上整整齊齊放好六小碟涼菜,一小壺黃酒也溫好了在旁。涼菜精緻,調味優雅。而大菜燒得非常有自己的風格,自信,偏甜,醬汁濃稠適中糖色亮麗,果真是吳風越格。只是有一道他們的招牌菜「冰糖甲魚」我無福消受,因為實在太甜啦。

2000-2003

慢慢甦醒的巨人

2000年後的上海,在那年代住過這城市的都會記得「皇朝」,一個金碧輝煌到眼睛疼的餐廳,也是商務宴請的火熱選擇,天天上演官商共流的氣象。還有「新開元杭州菜」,正宗杭州菜的選擇,老鴨湯最有名,座位數超過500—那時候上海的宴請風氣火爆,餐廳都非常大。當然還有「上海人家」、「小南國」等的上海菜。在浦西波特曼酒店旁邊的小南國是我經常宴請的選擇,菜式選擇多,調味平衡,質量穩定。但是在2004年後我就不敢說了。波特曼酒店是一個Ritz Carlton品牌,2000年,這裡有著我認知中第一家在中國大陸的西餐Fine Dining —Palladio。我經常在那裡用膳,主廚Angelo Sabatelli後來變成好朋友了。這裡人均中午200-300元人民幣,晚餐800元左右起跳。是當時除了外灘「M on the Bund」外最貴的西餐廳了。說起M on the Bund,這也是對於我有著特別情感的餐廳。我記得那是1999年10月1日,我在這裡用餐,也同時簽了一個合同(當時的我並不知道因為這個合同,我會在2000年搬去上海居住,並一待就是15年)。那天中國十一國慶節整個外灘封路,從外白渡橋一直到延安路萬人空巷,是以後都見不到的難得情景了!

上海還有一個奇葩的餐廳叫「紅子雞」,是我所知第一個因為場地太大(超過4000平方米),兼且可能為求時髦創新,服務生是穿著溜冰鞋來服務的。他家是混搭菜:粵菜燒味、上海涼菜、浙江老鴨煲、象拔蚌三文魚刺身、鮑參翅肚、炸子雞、家常小炒...菜式雜亂,包羅萬有,場面浩大,價格合理,請客有「面子」(這個對於上海的朋友很重要),反正什麼都有!我也叫這種菜為第一代的江湖菜。那時候我最喜歡的餐廳之一叫「1221」。就在延安西路1221號。老闆娘Michelle是國外回來上海的香港人。主持的這家餐廳很受香港和國外朋友歡迎。那時候來上海的外國人不多,都約在這見面,這裏就變成一個聯誼和互動最好的平台。

但是1221不算是Fine Dining,第一代的精品上海料理可能是「席家花園」吧,在法租界,一個很漂亮的小洋房裡。菜式比較講究。當然還有剛開業的「金茂君悅酒店」,在比較不方便的浦東陸家嘴(當時在上海聽見陸家嘴就好像去了火星一樣,而我的工廠在2002年時設在上海南匯區,對於我的上海朋友來說是在銀河系外面...)。君悅在58樓的 「Canton」 所提供的正宗粵菜和88樓的淮揚菜「Club Jinmao」 便是第一代酒店的中式Fine Dining。