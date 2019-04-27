獨家／冰淇淋吃到飽！還有生魚片、和牛 首間「漁后水產」火鍋超市5月開幕

2019-04-27 18:23 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 陳睿中 ／台北報導



由丼賞和食新創立的漁后水產，預計5月首週開幕。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

愛吃火鍋超市的民眾又有新選擇了！從事日式丼飯的「丼賞和食」近期跨足火鍋超市，新創立「漁后水產」超市火鍋，預計將於5月首週開幕。業者透露，除了火鍋元素之外，店內還會提供生魚片、和牛等和食料理，也會有現撈的活體龍蝦等食材。

由祥富水產沙茶火鍋超市所帶動的「火鍋超市熱」，已經燒遍全台商圈。不同於傳統火鍋店的點菜模式，火鍋超市可讓民眾依個人喜好於架上挑選食材，再依照食材單價計價。由於具有搭配靈活、新奇好玩的優點，因此吸引許多顧客上門用餐，包括海霸王、肉多多等集團，也都陸續投身火鍋超市。

開設「漁后水產」的丼賞和食，過去主力在日式海鮮丼飯料理，在台北已有2間分店，此次藉由本身的海鮮專業，跨足火鍋超市，創立漁后水產新品牌，新店開設於捷運松江南京站週邊商圈，鄰近還有泰滾泰式火鍋、客美多咖啡等新興的餐飲人氣店家。

業者透露，不同於現有的火鍋超市，漁后水產除了會有新鮮菇菜類、肉類、麵等選擇，還會結合本身的餐飲背景，提供「生魚片、和牛」等別家沒有的料理，還會設置水族箱，提供活體龍蝦等海鮮。店內供應有昆布、麻辣、味噌與藥膳等4種湯頭可供選擇，其中味噌湯底乃是以鮭魚頭熬煮而成。消費者只要加購湯頭，還可享「冰淇淋吃到飽」的優惠。

目前漁后水產已經進入最後預備狀態，業者估計將於5月首週開幕，每人低消設定為300元。未來還可能視銷售狀況，評估推出「送龍蝦」的促銷活動。