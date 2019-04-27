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2004年出生「免費吃雪花牛」！身份證有2、0、4再享「手臂粗海虎蝦」半價！

2019-04-27 17:43聯合新聞網 記者陳睿中／台北報導

聚北海道昆布鍋慶15週年，只要符合條件就可半價品嚐巨無霸海虎蝦。圖／王品提供
聚北海道昆布鍋慶15週年，只要符合條件就可半價品嚐巨無霸海虎蝦。圖／王品提供
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王品旗下的「聚 北海道昆布鍋」適逢15週年慶，即日起至5月30日期間，只要身份證字號內有2、0、4任一數字，即可以45折換購「巨無霸海虎蝦」，若是2004年出生者，再加贈「雪花牛肉」一份。另外即日起至6月底期間推出義賣活動，民眾只要購買價值428元的便當盒，就可獲得套餐買1送1券。

聚於2004年創立，至今已有15年歷史，每年服務過超過1百萬人次的消費者。即日起至5月30日期間，只要身份證字號含「2、0、4」其中任一數字，就能以150元換購1份「巨無霸海虎蝦」（原價330元）。業者表示，巨無霸海虎蝦因體型巨大，又稱作手臂蝦，入口Ｑ彈鮮甜，是視覺與味覺兼具的人氣海鮮單品，銷售至今已熱賣超過6,000隻，本次以五折以下的折扣回饋給消費者。另外出示2004年出生年份者。再加贈雪花牛肉1份。

聚北海道昆布鍋首次新推出「美人膠原鍋」。圖／王品提供
聚北海道昆布鍋首次新推出「美人膠原鍋」。圖／王品提供
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聚近期也首次推出「美人膠原鍋」，藉由豬骨、雞爪與海鮮基底，搭配豚骨昆布湯底熬煮成濃郁白湯，並添加白木耳與隨餐附上的玫瑰膠原晶球。另外即日起至6月底期間，聚與家扶基金會合作推出義賣活動，民眾只要購買一組428元的便當盒，即可獲得1張套餐「買1送1券」，目前已經銷售1.2萬組。業者表示，希望透過本次活動，籌得642萬元。

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