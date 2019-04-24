飯店祭優惠蒐集「3個8」房價抵888、港點88元起 再抽東京雙人來回機票

2019-04-24 19:19 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



想要搶便宜，福容飯店桃園機場捷運A8館、淡水漁人碼頭店推出周年慶活動，A8館5月1日起祭出優惠，自助餐券買5送5，相當於72折，另住宿享有42折起。此外，淡水漁人碼頭店還在5月15日到7月15日推出數字樂透，同行者有8歲孩童（100年出生），或是生日、手機號碼等3樣有3個8，就能減888元、湊滿8個8再享房型升等。

福容大飯店桃園機場捷運A8館田園咖啡廳推出限量自助餐套券優惠。圖／福容飯店提供 分享 facebook

福容大飯店桃園機場捷運A8館、淡水漁人碼頭店適逢周年慶，其中A8館田園咖啡廳推出限量自助餐套券優惠，買5送5，每人980元起，5張一套3,995元，等於4,000元有找，換算下來平均一張799元，再送5張自助餐券68折優惠券，平均下來享有72折。

此外，活活動期間入住A8館，周年慶住宿專案精緻客房享42折，每房4,288元，6月壽星還可升等房型。活動期間餐飲消費滿1,000元，就可參加抽獎，有機會可以抽中台北-日本東京雙人來回機票。