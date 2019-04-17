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一碗麵有6隻蝦＋6種海鮮才239！公館「痛風級海鮮餐」還免費送小菜

2019-04-17 22:47聯合新聞網 記者陳睿中／台北報導

日式相撲海鮮粥，每份249元。圖／翊進海鮮饌食館提供
日式相撲海鮮粥，每份249元。圖／翊進海鮮饌食館提供
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經營上遊水產供應的國際水產公司，近期打造「翊進海鮮饌食館」，設計出一系列用料澎湃的海鮮拉麵、海鮮粥。業者表示，以「港口味海鮮拉麵」為例，能吃到6隻白蝦、還有干貝、帆立貝、小花枝、東石鮮蚵、透抽、蟹管肉等7款海鮮，售價僅為239元，低於市價3成以上。為慶祝開幕，店內還有加贈小菜的優惠活動。

港口味海鮮拉麵，每份239元。圖／翊進海鮮饌食館提供
港口味海鮮拉麵，每份239元。圖／翊進海鮮饌食館提供
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過去僅供應台灣星級飯店、中盤海鮮商的國際水產公司，已經在業界有近20年的歷史，本次結合星級飯店顧問、食品進口商等各方資源，打造出翊進海鮮饌食館，以本身的供應商優勢，強打高CP值料理。店內供應有港口味海鮮、相撲海鮮、歐爺海鮮等系列，均可做成粥或拉麵。

店內也提供多款炸物料理。圖／翊進海鮮饌食館提供
店內也提供多款炸物料理。圖／翊進海鮮饌食館提供
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港口味海鮮粥／拉麵，使用東港旗魚骨以及蛤蜊、小魚乾、洋蔥為湯底，吃得到6隻白蝦、2顆L尺寸的干貝、5顆帆立貝、2隻小花枝，以及東石鮮蚵、透抽、蟹管肉共7款海鮮，售價239元。相撲海鮮系列則是使用原味海鮮湯底搭配信州味噌，同樣可以吃到7款滿滿的海鮮配料。若是喜愛辛辣口感者，店內也有添加韓式辣醬湯底的「歐爺海鮮」系列，帶有清甜又甜辣的滋味，售價則為249元。

歐爺海鮮拉麵，每份249元。圖／翊進海鮮饌食館提供
歐爺海鮮拉麵，每份249元。圖／翊進海鮮饌食館提供
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另還有日式黃金魚排、花豚丸、海苔花枝三明治等多款海鮮炸物，均一價60元。每週另會推出6款季節小菜，包括有麻辣豬肚、麻辣椒鹽沙蟹、麻辣皮蛋等選擇，每份40元。由韓國進口的火烤大生蠔，2顆則為80元。

翊進海鮮饌食館設於台北公館商圈，已經開始對外營業。圖／翊進海鮮饌食館提供
翊進海鮮饌食館設於台北公館商圈，已經開始對外營業。圖／翊進海鮮饌食館提供
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食材部份，業者強調店內的白蝦，都是直接在海域旁的自設加工廠處理，口感更勝以地下水混合海水飼養的白蝦；干貝則是選用俄羅斯北方四島的天然野生L尺寸蘇聯干貝，帶有軟嫩彈牙與鮮甜的口感。拉麵則使用日本麵商シマダヤ株式会社的中捲麵條，不僅利於湯汁附著，耐煮的特性也方便外帶食用。

為慶祝開幕，即日起至4月30日期間，凡點主食海鮮拉麵或海鮮粥，每碗即贈季節手創小菜一份。每日來店消費前50名者，再贈竹莢魚黃金魚排。來店消費並於粉絲團按讚打卡，再送手創季節小菜兌換券1張。

翊進海鮮饌食館

營業時間：上午11：30～晚間10：00

電話：（02）2363-3456

地址：台北市中正區羅斯服務三段284巷13號

海鮮拉麵炸物CP值俄羅斯
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