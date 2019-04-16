Hello Kitty粉絲快衝！清心福全推36款Hello Kitty「典藏年份」限定杯

2019-04-16 14:00 聯合新聞網 文／遊妤思



風靡全球的可愛教主Hello Kitty在今年滿45週年，這次與清心福全合作推出「夏日聯萌」！活動期間於4/15至8/15，整個夏日以Hello Kitty領軍坐鎮，發動一波波萌攻，36款超Q的「典藏年份」限定杯、聯名商品等，都粉絲們心動心手刀收集。

圖／風靡全球的可愛教主Hello Kitty在今年滿45週年，與清心福全合作推出「夏日聯萌」，共有36款「典藏年份」限定杯。網友h.summer1014授權 分享 facebook

清心這次可是誠意滿滿，從門口開始，店面的佈置、員工制服、飲料杯，到細節處封膜、標籤、吸管包裝，都有可愛的Hello Kitty Say Hello。活動第一階段推出9款Hello Kitty典藏年份限定杯(1974至1982年間)，預計共推出36款典藏年份。各店家隨機出貨，並在每月中會換新款的Hello Kitty設計，這每一款皆是令人懷念的可愛圖案，但粉絲們想收集全套可要看運氣囉！

圖／Hello Kitty與清心福全推出系列活動。擷取自官網。 分享 facebook

圖／光是經典年代的圖案就可以讓人衝一波了，都是滿滿的回憶阿！網友alisonshih授權 分享 facebook

圖／門口就有Hello Kitty迎接。網友h.summer1014授權 分享 facebook

圖／清心福全店內佈景充滿Hello Kitty，店員以粉衣粉帽的服裝搭配。擷取自清心福全輔大店。 分享 facebook

圖／到門市消費時可以向店員所取可愛的Kitty小墊板DM跟隨身DM喔！h.summer1014授權 分享 facebook

不只有典藏年份限定杯，清心福全還推出多款Hello Kitty 45週年限量加價購商品，首波於4月19日開賣的就是「Hello Kitty飲冰品環保餐具收納袋」，印有滿滿的Hello Kitty與各式小插圖。另外5月起還會陸續推出「Hello Kitty環保提袋」、「Hello Kitty不鏽鋼吸管套組」與「Hello Kitty 3D杯」。

圖／Hello Kitty飲冰品環保餐具收納袋，加購價NT.80元。內容物包含：飲料、吃刨冰用的吸管、湯匙、咖啡匙、攪拌棒等餐具。擷取自官網。 分享 facebook

除此之外，這次還推出了兩種新商品「紅粉圓鮮奶茶」、「蘆薈系列飲品」，炎炎夏日就要來臨，點杯清涼飲料，刷圖收集Hello Kitty「典藏年份」款吧！

清心福全 x Hello Kitty「夏日聯萌」

日期：4月15日～8月15日

地點：全台門市

價格：

紅粉圓鮮奶茶60元

蘆薈系列飲品：蘆薈優多綠茶50元、蘆薈藍莓醋60元、蘆薈蜂蜜檸檬65元

活動詳情：

（1）首波「Hello Kitty飲冰品環保餐具收納袋」：預計4月19日上午11點開賣，至全台門市購買任一飲品，即可加價80元加購1個。

（2）：自5月起陸續推出聯名周邊商品：「Hello Kitty環保提袋」、「Hello Kitty不鏽鋼吸管套組」、「Hello Kitty 3D杯」。

（詳情請至官方粉絲頁）