Hello Kitty粉絲快衝！清心福全推36款Hello Kitty「典藏年份」限定杯
風靡全球的可愛教主Hello Kitty在今年滿45週年，這次與清心福全合作推出「夏日聯萌」！活動期間於4/15至8/15，整個夏日以Hello Kitty領軍坐鎮，發動一波波萌攻，36款超Q的「典藏年份」限定杯、聯名商品等，都粉絲們心動心手刀收集。
清心這次可是誠意滿滿，從門口開始，店面的佈置、員工制服、飲料杯，到細節處封膜、標籤、吸管包裝，都有可愛的Hello Kitty Say Hello。活動第一階段推出9款Hello Kitty典藏年份限定杯(1974至1982年間)，預計共推出36款典藏年份。各店家隨機出貨，並在每月中會換新款的Hello Kitty設計，這每一款皆是令人懷念的可愛圖案，但粉絲們想收集全套可要看運氣囉！
不只有典藏年份限定杯，清心福全還推出多款Hello Kitty 45週年限量加價購商品，首波於4月19日開賣的就是「Hello Kitty飲冰品環保餐具收納袋」，印有滿滿的Hello Kitty與各式小插圖。另外5月起還會陸續推出「Hello Kitty環保提袋」、「Hello Kitty不鏽鋼吸管套組」與「Hello Kitty 3D杯」。
除此之外，這次還推出了兩種新商品「紅粉圓鮮奶茶」、「蘆薈系列飲品」，炎炎夏日就要來臨，點杯清涼飲料，刷圖收集Hello Kitty「典藏年份」款吧！
清心福全 x Hello Kitty「夏日聯萌」
日期：4月15日～8月15日
地點：全台門市
價格：
紅粉圓鮮奶茶60元
蘆薈系列飲品：蘆薈優多綠茶50元、蘆薈藍莓醋60元、蘆薈蜂蜜檸檬65元
活動詳情：
（1）首波「Hello Kitty飲冰品環保餐具收納袋」：預計4月19日上午11點開賣，至全台門市購買任一飲品，即可加價80元加購1個。
（2）：自5月起陸續推出聯名周邊商品：「Hello Kitty環保提袋」、「Hello Kitty不鏽鋼吸管套組」、「Hello Kitty 3D杯」。
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