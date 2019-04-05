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紐約神級餐廳來了！Chefs Club Taipei開幕 廚神杜卡司為弟子特別站台

2019-04-05 08:42聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

Chefs Club Taipei近日舉行開幕記者會，不僅杜卡斯為了徒弟特地來台...
Chefs Club Taipei近日舉行開幕記者會，不僅杜卡斯為了徒弟特地來台，印度主廚Gaggan Anand、德國雙胞胎主廚Mathias Sühring、Thomas Sühring一起站台。記者魏妤庭／攝影
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風靡紐約的超人氣餐廳Chefs Club即日起正式進駐微風信義47樓，這是全球第3家店，也是海外的第一家店，首位客座主廚是法國廚神杜卡斯（Alain Ducasse）的得意門生Wilfrid Hocquet，近日舉辦開幕記者會，現場可說是「眾星雲集」，不僅杜卡斯為了徒弟特地來台，印度主廚Gaggan Anand、德國雙胞胎主廚Mathias Sühring、Thomas Sühring一起站台，聲勢浩大，多位名廚聚集一堂也是相當難得一見的場面。

多位名廚聚集一堂也是相當難得一見的場面。記者魏妤庭／攝影
多位名廚聚集一堂也是相當難得一見的場面。記者魏妤庭／攝影
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Chefs Club最初創立在美國亞斯本，以「不必環遊世界就能摘星」的概念，每數個月邀請一位國際知名主廚客座，如此型態反而打破固定主廚的侷限，讓這間餐廳對饕客來說，始終保持新鮮感。之後也在紐約開設分店，成了新人氣餐廳。

踏出美國，Chefs Club選擇亞洲為海外據點，開設的第一間分店就在台北。然而，近年來亞洲有不少城市皆相當國際化，且美食實力不容小覷，加上Chefs Club的亞洲營運總監MJ來自相當受矚目的美食城市曼谷，不禁讓人相當好奇為什麼是在台北？

Chefs Club創辦人Stephane De Baets似乎聽到大家的疑問，上台致詞時還特別先回應這個問題，他說，選擇來到台灣，是因為台灣很國際化，有米其林，有很棒的食材，所以決定在這裡開店。

Wilfrid Hocquet淋醬在和牛上，杜卡斯還在一旁細細指導該怎麼淋醬，才...
Wilfrid Hocquet淋醬在和牛上，杜卡斯還在一旁細細指導該怎麼淋醬，才能拍起來漂亮。記者魏妤庭／攝影
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Chefs Club Taipei開幕記者會最受矚目的就是廚神杜卡斯為了得意門生，也是此次首位客座主廚Wilfrid Hocquet特別來台站台，當Wilfrid Hocquet在準備多道菜肴給現場記者試菜時，杜卡斯都先試過每一道菜，還不時站在廚房前指揮，似乎可以想見他穿著廚師服在廚房的模樣。

杜卡斯細細品嘗弟子做出來的菜肴。記者魏妤庭／攝影
杜卡斯細細品嘗弟子做出來的菜肴。記者魏妤庭／攝影
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同時，Wilfrid Hocquet分享這次推出的菜肴，包含運用了台灣在地食材小番茄，做出台法混血帶有微微辣味的前菜「北海道帝王蟹、番茄凍、奧賽嘉魚子醬」、使用台灣馬告胡椒做成醬汁的「日本A5伊藤和牛、姬松茸、馬告胡椒醬汁」。

此外，現場提問時，他也提到這次來客座的另一個目的，因為不久後將要幫師父在曼谷主持新餐廳「Blue by Alain Ducasse」，因此，這次來到台灣客座，也有試試亞洲水溫的意味。

至於未來又會邀請哪些名廚來台客座，Chefs Club Taipei總經理姚立旋則表示，不會只侷限邀請米其林餐廳主廚，也希望檔期可以有2個月到3個月。另目前Chefs Club已經開放預約，僅開放晚餐時段。

Chefs club Taipei

地址：台北市信義區忠孝東路武斷68號47樓（微風信義47樓、市政府站）

時間：周一到周日18:00~22:00

電話：（02）2723-9696

日本A5伊藤和牛、姬松茸、馬告胡椒醬汁運用台灣食材馬告做成醬汁。記者魏妤庭／攝影
日本A5伊藤和牛、姬松茸、馬告胡椒醬汁運用台灣食材馬告做成醬汁。記者魏妤庭／攝影
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Wilfrid Hocquet用台灣小番茄搭配魚子醬、帝王蟹等製作的前菜，並大讚...
Wilfrid Hocquet用台灣小番茄搭配魚子醬、帝王蟹等製作的前菜，並大讚台灣小番茄美味。圖／Chefs Club Taipei提供
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杜卡斯細細品嘗弟子做出來的菜肴。記者魏妤庭／攝影
杜卡斯細細品嘗弟子做出來的菜肴。記者魏妤庭／攝影
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Chefs Club Taipei即日起開幕，首位客座主廚邀請Wilfrid H...
Chefs Club Taipei即日起開幕，首位客座主廚邀請Wilfrid Hocquet來台客座1個月。圖／Chefs Club Taipei提供
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