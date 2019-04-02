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麥當勞悠遊卡開刷 憑明細4/17起享大薯買一送一

2019-04-02 12:46聯合新聞網 記者張芳瑜／台北報導

即日起，到全台麥當勞消費可以使用四大票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡)進行電子支付了！配合服務上線，麥當勞祭出「大薯買一送一」，4/17至6/4持悠遊卡消費不限金額，即可憑在麥當勞使用悠遊卡的交易明細享大薯買一送一，一張交易明細可享優惠一次，消費越多次、可兌換的優惠次數也越多。

4/17-6/4憑悠遊卡交易明細享「大薯買一送一」。圖／麥當勞提供
4/17-6/4憑悠遊卡交易明細享「大薯買一送一」。圖／麥當勞提供
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因應數位化服務的趨勢，台灣麥當勞看準多元支付能帶給消費者更多便利性，2017年即推出全球麥當勞首張結合「儲值x消費x積點換商品」的點點卡，提供點數回饋的全新消費體驗，2018年全面開通「信用卡小額支付」及三大國際Pay（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay），不論在數位自助點餐機、餐廳櫃台、McCafé旗艦專櫃、得來速都可感應支付。今年台灣麥當勞首度與悠遊卡公司合作，於全台麥當勞餐廳全面開通電子票證感應服務，只要持悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡四大票證，想吃麥當勞只要「嗶」感應，省去現金交易與找零的不便。

即日起，消費者可於全台麥當勞使用四大票證支付。圖／麥當勞提供
即日起，消費者可於全台麥當勞使用四大票證支付。圖／麥當勞提供
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為鼓勵民眾多加使用電子票證消費，麥當勞與悠遊卡公司合作，於4/17至6/4推出持悠遊卡不限金額消費，即可憑悠遊卡單筆交易明細，享受長達七週的「大薯買一送一」優惠。麥當勞表示，未來也將持續規劃更多元的數位服務，並不定期推出各項刷卡優惠，為消費者打造貼心便利的用餐體驗。

使用悠遊卡結帳，憑明細享大薯買一送一。圖／麥當勞提供
使用悠遊卡結帳，憑明細享大薯買一送一。圖／麥當勞提供
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「麥當勞餐廳大薯買一送一活動」

*4/17-6/4持悠遊卡於全台麥當勞餐廳使用悠遊卡購買任何餐飲(不含醬包、塑膠袋)，憑交易明細單據消費可享「大薯買一送一」優惠，此優惠於活動期間不限參與次數。

*優惠可於麥當勞餐廳櫃台及得來速兌換，不適用歡樂送、數位自助點餐機、McCafé旗艦專櫃及部份特殊餐廳(如機場店)。

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