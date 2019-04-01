迪士尼變「溫泉樂園」、KFC出「炸雞走肉」 4/1愚人節惡搞新招術集合！

2019-04-01 12:32 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



每年4月1日各大美食旅遊品牌都會抓準於零時零分推出「新產品」，尤其以日系網站最有口碑，每每都是驚喜新招，有些還是當日限定推出，趁機惡搞一番的精神實在很有趣，快來一起瞧瞧吧！

東京迪士尼－Disney Sea變溫泉樂園

日本Disney粉絲團很認真地製作了一將Disney Sea 海洋樂園變成溫泉樂園的影片，海洋樂園中的水通通都變成了溫泉水，各種遊樂設施都圍繞著泡溫泉的精神作設計，人人都穿著浴衣在樂園裡悠閒散步，連園內的貢多拉船都設置了溫泉泡腳池，非常舒適呀！

圖／取自東京ディズニーリゾート粉絲團 分享 facebook

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當然，為避免你誤會，影片最後放個「April Fools」煙花提醒你，這可是超精緻的愚人節影片呀！

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JAL－日本航空 月球新航線

日本航空JAPAN AIRLINES (JAL)公布了最新航線：月球！並於粉絲團上傳了一張360度的最新試飛實境照。引言裡引導你點下觀看更多資訊時，點下去就出現「#エイプリルフール」，告訴你這是「愚人節檔案」啦！

圖／取自JAPAN AIRLINES (JAL) 分享 facebook

KFC－淨骨（炸雞走肉！）

KFC推出新商品是「炸雞走肉」，也就是「只有骨的KFC」（骨だけケンタッキー），定價是每件250円，每桶1,500円！同時溫馨地提醒你，可以用來做火鍋或熬拉麵的湯底。

圖／取自日本KFC粉絲團 分享 facebook

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