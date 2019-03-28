TGI FRIDAYS號召成人扮蘿莉、正太 消費享兒童餐免費吃

2019-03-28 17:41 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



成年人扮成兒童或是穿著卡通圖案服裝、配戴卡通配件到餐廳消費用餐，就送兒童餐餐點。圖／TGI FRIDAYS提供 分享 facebook 下周就是兒童節，想回味兒童美好時光，TGI FRIDAYS在4月4日到4月7日間推出兒童節活動，若是成年人扮成兒童或是穿著卡通圖案服裝、配戴卡通配件，到餐廳內消費就可以免費獲得兒童餐餐點1份，價值180元到240元不等。

兒童節吃兒童餐正好，TGI FRIDAYS於4月4日到4月7日期間，推出「給童心未泯的你 請你吃兒童餐」話題活動，期間成年人裝扮成兒童，或是穿卡通圖案服裝，或帶卡通配件，到全台任一餐廳用餐消費，就送兒童餐餐點一份。包含安妮雞肉蕃茄義大利麵、艾咪炭烤雞肉起司飯、湯姆起司三明治到強尼雞柳棒等4種兒童餐餐點提供消費者選擇。

穿著卡通圖案衣服或是帶著卡通配件都可以獲贈兒童餐。圖／TGI FRIDAYS提供 分享 facebook

TGI FRIDAYS表示，過去兒童節以兒童為主角，但這次鎖定成年客群，以此活動挖掘成年人壓抑內心的童心，滿足每個人童心未泯的一面，也希望藉此掀起網路討論熱潮及話題。