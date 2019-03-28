親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點午茶
特色餐飲
異國美食
最愛咖啡香
美食DIY
名人報報

韓國瑜出來選總統 千金韓冰說：家裡還有衣服要洗

在最美的一刻謝幕：鈴木一朗引退的侘寂美學

TGI FRIDAYS號召成人扮蘿莉、正太 消費享兒童餐免費吃

2019-03-28 17:41聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

成年人扮成兒童或是穿著卡通圖案服裝、配戴卡通配件到餐廳消費用餐，就送兒童餐餐點。...
成年人扮成兒童或是穿著卡通圖案服裝、配戴卡通配件到餐廳消費用餐，就送兒童餐餐點。圖／TGI FRIDAYS提供
分享
下周就是兒童節，想回味兒童美好時光，TGI FRIDAYS在4月4日到4月7日間推出兒童節活動，若是成年人扮成兒童或是穿著卡通圖案服裝、配戴卡通配件，到餐廳內消費就可以免費獲得兒童餐餐點1份，價值180元到240元不等。

兒童節吃兒童餐正好，TGI FRIDAYS於4月4日到4月7日期間，推出「給童心未泯的你　請你吃兒童餐」話題活動，期間成年人裝扮成兒童，或是穿卡通圖案服裝，或帶卡通配件，到全台任一餐廳用餐消費，就送兒童餐餐點一份。包含安妮雞肉蕃茄義大利麵、艾咪炭烤雞肉起司飯、湯姆起司三明治到強尼雞柳棒等4種兒童餐餐點提供消費者選擇。

穿著卡通圖案衣服或是帶著卡通配件都可以獲贈兒童餐。圖／TGI FRIDAYS提供
穿著卡通圖案衣服或是帶著卡通配件都可以獲贈兒童餐。圖／TGI FRIDAYS提供
分享

TGI FRIDAYS表示，過去兒童節以兒童為主角，但這次鎖定成年客群，以此活動挖掘成年人壓抑內心的童心，滿足每個人童心未泯的一面，也希望藉此掀起網路討論熱潮及話題。

此外，TGI FRIDAYS針對親子族群推出節慶限定版小小店員體驗營，除了可讓孩子們親自製作餐點，還有專人帶領團體活動，另提供專屬名牌、獨家贈品，以及兒童餐點免費兌換券等多項好禮，讓大人小孩一起歡度兒童節。不過，兒童體驗營僅限定英才、林森、中壢、美麗華、環球、桃園、夢時代、台南新天地餐廳等餐廳舉辦，開放場次有限，依各餐廳公告為準。

兒童餐有4種不同風味餐點可選擇。圖／TGI FRIDAYS提供
兒童餐有4種不同風味餐點可選擇。圖／TGI FRIDAYS提供
分享

義大利麵烤雞中壢三明治

相關新聞

「美食奧斯卡」亞洲50最佳餐廳榜單公布 MUME大躍進勇奪第7、RAW退到第30名

2019-03-26 23:03

鉄火牛排進駐新光三越A11 開幕期間限定3天享4人同行2人免費

2019-03-26 19:43

動物系馬克杯！星巴克「世界地球日」超萌台灣黑熊4/10趕快帶回家

2019-03-26 16:00

「冰巧克力鮮奶茶」灑酥脆Oreo碎片 茶飲新品太邪惡了！

2019-03-22 10:53

美食迷別錯過！侯布雄法式餐廳星光饗宴 午間套餐4,500元起

2019-03-21 13:20

只限4小時！ 星巴克今下午4點 推買一送一

2019-03-21 11:58

1小時完售100碗！「深夜和牛滷肉飯」開到板橋了？蘭笑軒急說明

2019-03-20 13:32

壽星吃牛排有優惠！鉄火牛排當日壽星2人同行1人免費

2019-03-19 16:03

台味滿滿非嚐不可！日清將推出「台灣麵線」風味泡麵

2019-03-19 14:30

春日限定！櫻花款一番搾登場　買再抽超美「日本富士山杯」

2019-03-17 20:00

同事早餐就要吃鍋燒意麵！意外掀南北早餐熱議

2019-03-15 11:00

台北米其林指南即將登場 4月10日宣布新一屆榜單

2019-03-11 13:57

「買一送一」又來了！這3家連鎖咖啡下午茶最超值

2019-03-08 10:55

不必等旅展搶餐券！這9家飯店自助餐5折起

2019-03-07 11:02

義美消化餅草莓冰淇淋IG熱傳 吃貨搶嘗鮮

2019-03-04 23:43

228連假 香香雞推13天優惠、漢堡王限店買一送一

2019-02-26 16:10

全球唯一！小七聯手達美樂 來超商就能吃現做現烤披薩

2019-02-25 13:10

41年永福樓熄燈！賓客不捨：我的滿月酒就在這

2019-02-24 22:38

全球僅4塊! 麥當勞黃金麥克雞塊中獎者以為是詐騙

2019-02-21 18:46

BTS最愛! 韓國「人氣歌謠三明治」3/7快閃登台

2019-02-21 15:22

來自越南的肉品 首度驗出非洲豬瘟病毒核酸

2019-02-15 18:28

只剩幾天！4間名店「2月底熄燈」 60年回憶畫句點

2019-02-14 17:10

超噁！日打工族舔商品、雞塊擦地 惡搞食品引爆眾怒

2019-02-12 16:17

超商量販伴手禮　拜年不失禮

2019-02-06 00:00

開心放假去！開工日摩斯請喝大冰紅、咖啡買一送一

2019-02-02 10:20

還沒滿2週年！「豚骨一燈」全台首店2/24熄燈

2019-02-01 13:18

辣控必吃「酸辣油潑麵」！蔥月有2種湯、4種麵自由配

2019-01-31 17:34

微風南山美食！le Boulanger de monge　法國巴黎麵包排隊名店

2019-01-29 13:02

每個福袋都有她！ 林口威秀影城美式餐廳 限量獨家Hello Kitty大放送

2019-01-25 14:34

星廚精選山珍海味圍爐

2019-01-25 12:00

2019年法國米其林公布 破紀錄75間餐廳上榜

2019-01-23 17:25

荷包又要變薄了！必勝客大比薩漲15元、小比薩10元

2019-01-21 17:06

千變白斬雞x百樣烏魚子 經典山珍海味 南北食俗不同

2019-01-18 15:30

麥當勞23日調漲 菜單裡的這些商品也不賣了

2019-01-16 16:32

麥當勞也漲了！速食界漲價風潮網友哀號

2019-01-15 12:04

麥當勞1月23日起調整價格 麥脆鷄翅、腿分開賣

2019-01-15 11:40

19號補班小確幸! 星巴克、西雅圖買1送1

2019-01-14 23:00

最療癒的草莓季！ 微風南山草莓系蛋糕特搜

2019-01-12 18:10

超豪華海鮮區、代客料理 微風南山超市像美食天堂

2019-01-11 17:40
看更多

熱門文章

動物系馬克杯！星巴克「世界地球日」超萌台灣黑熊4/10趕快帶回家

2019-03-26 16:00

最後4小時！ 星巴克下午4點推買一送一 台灣限定動物保育杯超萌來襲

2019-03-28 12:33

一張表 看懂你喝的超商咖啡品級

2019-03-28 10:23

跑好幾家才買到！「孔雀抹茶泡芙」只賣到4/12再掀騷動

2019-03-25 20:11

兒童段考100分五星飯店免費請吃大餐 家人也有75折

2019-03-28 15:50

「美食奧斯卡」亞洲50最佳餐廳榜單公布 MUME大躍進勇奪第7、RAW退到第30名

2019-03-26 23:03

小美冰淇淋也變飲料啦！小7獨賣「小美香草牛奶」網問：是融化的滋味嗎？

2019-03-26 17:02

鉄火牛排進駐新光三越A11 開幕期間限定3天享4人同行2人免費

2019-03-26 19:43

草莓芒果加麻糬冰淇淋超欠吃 邪惡組合這間超商有得買

2019-03-26 13:55

現烤牛肉淋上一大杓「松露醬」！開丼用「安格斯牛中的LV」做牛丼

2019-03-27 10:17

這些星巴克杯杯太可愛！台灣版的環保隨行杯只賣一天，黑熊、石虎都來了

2019-03-28 11:32

這幾款一定要吃！網友大推「日本超商必買冰品」小7就能買到

2019-03-27 19:12

真的不是肉！DARCIS Cafe引進「未來肉排」做漢堡 肉排、起司全是素食

2019-03-27 17:28

金秘書也愛！「Lady nara」4／29登台　在夢幻森林中品嚐泰式下午茶

2019-03-26 20:08

直送火烤美味! 漢堡王Uber Eats上線4/22前免運3次

2019-03-27 10:50

肯德基推花生醬漢堡 咬一下醬汁噴一臉

2019-03-26 19:52

邱一新評飲食／食粥致神仙

2019-03-28 07:19

超商限定！COLD STONE草莓白玉冰銅燒、野莓馬卡龍冰淇淋登場

2019-03-27 18:47

闖關遊戲免費送！ 繼光香香雞新品「地瓜薯薯」明開賣

2019-03-27 16:25

增量42%! 肯德基「花生熔岩咔啦雞腿堡」 全台門市都吃得到

2019-03-27 21:01

整盒鮭魚壽司帶回家吃！日本No.1的壽司郎「可以外帶」了　3種套餐可選

2019-03-28 00:55

草莓起士壽司蹦出酸甜滋味！欣葉新菜好粉紅　壽星還能抽扭蛋

2019-03-28 14:24

史上最強美國牛排月 驚奇4小仔套餐、用餐抽5千元抵用券

2019-03-27 15:33

好期待！名廚快閃餐廳Chefs Club將在4月開幕 首位客座主廚找廚神門生

2019-03-25 19:54

細品日本「岩手地酒」海味魅力！大安「MURA36」餐酒館

2019-03-28 15:42

TGI FRIDAYS號召成人扮蘿莉、正太 消費享兒童餐免費吃

2019-03-28 17:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top