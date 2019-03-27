史上最強美國牛排月 驚奇4小仔套餐、用餐抽5千元抵用券

2019-03-27 15:33 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



美國月活動期間為即日起到4月26日間為止，號稱是史上最強美國月。圖／美國肉品協會提供 分享 facebook 喜歡吃牛肉的饕客快看過來！由由美國肉類出口協會舉辦的一年一度美國牛排月即日起正式開跑，今年集結了39家牛排館，從3月27日起到指定牛排館用餐，就可以抽5,000元美國牛排消費抵用券。另有「驚奇4小仔」牛排套餐可選擇，品嘗4種不同牛排料理部位。

若是到指定餐廳點選驚奇4小仔，並且收集到4種不同部位就可以抽5,000元消費抵用券。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

美國牛排月今年邁入第2屆，主打美國西部牛仔風情，找來4位小牛仔代表牛排不同部位，包含小仔1號軟嫩且油脂豐富的肋眼牛排及牛小排，小仔2號脂肪含量少且肉汁豐富的菲力及沙朗牛排，小仔3號針對喜歡大口吃肉者推出紐約客及丁骨牛排，小仔4號為口感堅實且有飽足感的嫩肩牛排、翼板牛排與肩胛肋眼，饕客可依據不同口感選擇部位。

今年美國月推出驚奇4小仔牛排套餐，提供不同牛肉部位可品嘗，並找來4位小朋友當驚奇4小仔代言人。圖／美國肉類出口協會提供 分享 facebook

此外，美國肉類出口協會駐華辦事處今年美國月邀請39家牛排館，從星級餐廳到老字號牛排館、新興餐酒館都在其中，像是晶華酒店Robin’s Gril、l Robin’s Teppanyaki、維多麗亞酒店N°168 PRIME牛排館 (敦化店)、漢來牛排館、君品酒店雲軒西餐廳、台北喜來登安東廳牛排等。

美國月活動期間為即日起到4月26日間，展開為期1個月的活動，若是活動期間加入Line官方帳號，並到39家餐廳中點選驚奇4小仔牛排套餐，4月20日前收集4種不同牛排料理部位，就有機會抽中5,000元美國牛排消費抵用券，預計有10名幸運兒可拿到。