「美食奧斯卡」亞洲50最佳餐廳榜單公布 MUME大躍進勇奪第7、RAW退到第30名

2019-03-26 23:03 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



MUME今年名次大躍進，擠進前10名拿下第7名，主廚林泉(Richie Lin，中)與祥雲龍吟主廚稗田良平(Ryohei Heida)及JL Studio主廚林恬耀（Jimmy Lim）合照。圖／摘自MUME粉絲專頁 分享 facebook 備受矚目的《2019亞洲50最佳餐廳》，新一屆頒獎典禮在澳門的永利皇宮舉辦，第1名由新加坡餐廳Odette拿下。今年台灣餐廳占3家，其中表現最亮眼的就是MUME，從去年的第18名，一口氣大躍進擠進前10名，排名第7，可說是台灣餐廳史上最佳成績。另最值得關注獎則由台中的JL Studio奪得。

有「美食奧斯卡」之稱的《2019亞洲50最佳餐廳》，於稍早舉行頒獎典禮，亞洲各國主廚皆到場。今年第1名由新加坡國家美術館的法國餐廳Odette拿下，而去年的第1名Gaggan Anand則是退到第2名，原本第2名的Den則退到第3名。而台灣餐廳logy姊妹店Florilège從第3名掉到第5名。 今年頒發最佳女主廚獎，由泰國曼谷餐廳Gaa拿下，同時她一進榜就獲得第16名佳績。圖／摘自亞洲50最佳餐廳官網 分享 facebook

此外，比起以往入圍者集中在日本、泰國等國家情況，今年有不少國家上榜，像是馬來西亞、菲律賓、印尼、印度等都有餐廳入圍。其中，印度餐廳為Indian Accent，一進榜就前進第17名。印尼餐廳Locavore則是位在第42名。菲律賓馬尼拉餐廳Toyo Eatery則是第43名。馬來西亞餐廳Dewakan為第46名。

RAW已連續4年進榜，但今年名次從第15名掉到第30名。圖／RAW提供 分享 facebook

台灣今年維持3間上榜，一樣是RAW、MUME、祥雲龍吟，但在名次上卻有相當不同的變化，去年拿下最佳進步獎前進第18名的MUME，今年又更上一層樓，直接挺進前10名，奪下第7名。而原本為台灣拿下最佳記錄餐廳的RAW，去年為第15名，今年掉到第30名，祥雲龍吟則是去年第47名，今年拿到第31名。

除了入榜餐廳外，今年值得注意的就是「最值得矚目」 (One to Watch) 獎項，由台中餐廳JL Studio奪得。JL Studio開業才2年多，就能有如此佳績，主廚林恬耀（Jimmy Lim）對此相當興奮，在舞台上看起來十分開心。

祥雲龍吟今年從第47名前進第31名。圖／祥雲龍吟提供 分享 facebook

此外，今年亞洲50最佳餐廳有項最佳女主廚獎項，則是由泰國曼谷Gaa餐廳主廚Garima Arora奪得。同時，她首次進榜，便拿下第16名，表現相當亮眼。指標人物獎則是由日本龍吟主廚山本征治（Seiji Yamamoto）得到。