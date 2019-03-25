好期待！名廚快閃餐廳Chefs Club將在4月開幕 首位客座主廚找廚神門生

2019-03-25 19:54 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



Chefs Club Taipei即將在4月初開幕。圖／Chefs Club Taipei提供 分享 facebook 紐約人氣餐廳Chefs Club即將在4月4日進駐微風信義47樓，命名為Chefs Club Taipei，這也是全球第3家分店、海外第1家店。該店最大特色就是沒有固定主廚，平均每3個月邀請名廚擔任客座主廚，引發話題討論。預計開幕第一位主廚，將會邀請廚神艾倫杜卡斯的得意門生Wilfrid Hocquet，屆時勢必又將吸引饕客朝聖。

Chefs Club在2012年於美國亞斯本創辦，接著在紐約開設分店，不同於其他高檔餐廳由固定主廚坐鎮，Chefs Club採取主廚快閃客座方式經營，時間長短不一定，大多數為3個月，而且菜單價格也會因應不同主廚身價或是使用食材而改變，如此經營型態令人耳目一新，也使得該餐廳成了最潮餐廳。

Chefs Club Taipei可見到不同名廚前來客座。圖／Chefs Club Taipei提供 分享 facebook

Chefs Club首次進攻亞洲市場，選在台北微風信義47樓落腳，Chefs Club Taipei餐廳有150個座位、4間包廂，每隔2到3個月會邀請一位國際名廚來此快閃客座。加入微風會員可以提前在3周到1個月得知下次客座主廚相關訊息，且可預約訂位。