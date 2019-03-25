好期待！名廚快閃餐廳Chefs Club將在4月開幕 首位客座主廚找廚神門生
紐約人氣餐廳Chefs Club即將在4月4日進駐微風信義47樓，命名為Chefs Club Taipei，這也是全球第3家分店、海外第1家店。該店最大特色就是沒有固定主廚，平均每3個月邀請名廚擔任客座主廚，引發話題討論。預計開幕第一位主廚，將會邀請廚神艾倫杜卡斯的得意門生Wilfrid Hocquet，屆時勢必又將吸引饕客朝聖。
Chefs Club在2012年於美國亞斯本創辦，接著在紐約開設分店，不同於其他高檔餐廳由固定主廚坐鎮，Chefs Club採取主廚快閃客座方式經營，時間長短不一定，大多數為3個月，而且菜單價格也會因應不同主廚身價或是使用食材而改變，如此經營型態令人耳目一新，也使得該餐廳成了最潮餐廳。
Chefs Club首次進攻亞洲市場，選在台北微風信義47樓落腳，Chefs Club Taipei餐廳有150個座位、4間包廂，每隔2到3個月會邀請一位國際名廚來此快閃客座。加入微風會員可以提前在3周到1個月得知下次客座主廚相關訊息，且可預約訂位。
而Chefs Club Taipei首次邀請的是Wilfrid Hocquet，他是廚神艾倫杜卡斯的大弟子，預計4月4日到5月初來台客座，已開放提前預約。此外，Chefs Club Taipei會提前舉辦開幕活動，邀請世界三大重量級客座主廚，包含Alain Ducasse、Gaggan Anand、Matthew Kirkley到場分享對美食的想法。
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