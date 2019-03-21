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美食迷別錯過！侯布雄法式餐廳星光饗宴 午間套餐4,500元起

2019-03-21 13:20聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

台北侯布雄餐廳從即日起到3月24日間舉辦星光盛宴，由廚藝研發兼任全球主廚指導Er...
台北侯布雄餐廳從即日起到3月24日間舉辦星光盛宴，由廚藝研發兼任全球主廚指導Eric BOUCHENOIRE（中）帶領主廚指導Tomonori DANZAKI（左）、甜點總主廚François BENOT，重現侯布雄經典菜肴。記者魏妤庭／攝影
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「摘星機器」法國世紀名廚侯布雄（Joёl Robuchon）的名菜，令許多饕客難忘。侯布雄餐廳廚藝研發兼任全球主廚指導Eric BOUCHENOIRE領軍巡迴全球，繼香港、澳門後，來到台北侯布雄餐廳，從即日起到3月24日間推出午間套餐及星光晚宴，重現侯布雄最經典的料理，每人最低4,500元起。

經典蟹肉魚子醬與白花椰菜鮮奶油。記者魏妤庭／攝影
經典蟹肉魚子醬與白花椰菜鮮奶油。記者魏妤庭／攝影
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台北侯布雄餐廳從即日起到3月24日間推出為期一周的侯布雄周（Robuchon Week），由廚藝研發兼任全球主廚指導Eric BOUCHENOIRE帶領團隊巡迴全球，繼香港、澳門後，這次停留在台北侯布雄餐廳，以松露為主軸規畫午間套餐、星光晚宴，讓喜愛侯布雄的饕客可以再次品嘗到侯布雄最經典的名菜。

水波蛋與黑松露庫利及Comte起司。記者魏妤庭／攝影
水波蛋與黑松露庫利及Comte起司。記者魏妤庭／攝影
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午間套餐推出3道菜1甜點，其中一道經典蟹肉魚子醬與白花椰菜鮮奶油，使用法國魚子醬為主角，底層果凍是用龍蝦殼熬出來的澄清湯製成，旁邊用以點綴的白色綠點則是用白花椰菜打成泥，上頭綠點則是荷蘭芹萃取出的葉綠素，最後再放上金箔在魚子醬上點綴。入口各種不同滋味的海味巧妙結合在一起，是侯布雄最經典的菜色。

另一道波士頓龍蝦搭配筆管麵及法國黃酒風味海鮮醬，筆管麵立著圍成一個圓圈，圓圈中間有干貝及龍蝦慕斯，還有龍蝦肉、干貝等，鋪在底下的醬汁則是帶有法國黃酒風味的龍蝦湯汁，每根筆管麵中還有荷蘭芹萃取的葉綠素，外面用墨魚汁做成網狀脆片，一起享用，海鮮及筆管麵、墨魚汁脆麵等口感，層次鮮明且滋味豐富，若再搭上一口白酒，風味更上一層。

黑松露裹伊比利豬左馬鈴薯泥。記者魏妤庭／攝影
黑松露裹伊比利豬左馬鈴薯泥。記者魏妤庭／攝影
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以侯布雄最愛的玫瑰花為形狀製作的甜點，向侯布雄致敬。裡頭放有多種清酒製作的元素，...
以侯布雄最愛的玫瑰花為形狀製作的甜點，向侯布雄致敬。裡頭放有多種清酒製作的元素，像是底下的果凍就是清酒做。記者魏妤庭／攝影
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星光晚宴預計會推出水波蛋與黑松露庫利及Comte起司，整道菜一看就能看到蛋，底層鋪著Comte起司醬汁，再疊上黑松露醬汁，蛋上頭刷上橄欖油，再放上一片黑松露，加上薑黃醬汁點綴，最後旁邊灑上蝦夷蔥。切開蛋裡頭蛋汁流出來，混著外頭醬汁一起吃，起司、松露滋味與蛋相當搭配，還沒開始吃，就能聞到濃濃的起司香味，入口濃郁香氣立即在口中散開。晚宴另一道以黑松露為主題菜肴，這次是搭上伊比利豬，伊比利豬先採嫩煎處理，中間抹上Comte起司，層層疊疊後，再最外頭抹上黑松露碎片及麵包屑，放上烘烤盤加熱，以更凸顯黑松露香氣。

豬造型甜點原本是2年前為新加坡餐廳設計，之後將會在全世界餐廳皆吃得到。記者魏妤庭...
豬造型甜點原本是2年前為新加坡餐廳設計，之後將會在全世界餐廳皆吃得到。記者魏妤庭／攝影
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台北侯布雄餐廳表示，這次活動從即日起到3月24日為止，期間主推午間套餐，3道菜可主菜2選1，每人4,500元起。另星光晚宴則預計在3月23日晚間舉行，預計上6道菜，每人12,000元起。不論午間套餐或星光晚宴，都是採取酒水另計。

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