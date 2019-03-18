夏慕尼推「豬肉界勞斯萊斯」套餐 期間限定1,238元吃得到

2019-03-18 13:12 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



夏慕尼推出伊比利豬套餐，最低1,238元起。圖／王品提供 分享 facebook 有「豬肉界勞斯萊斯」之稱的伊比利豬，與A5等級日本和牛列為同等級，肉質帶有獨特的榛果香氣，脂肪豐富入口即化，受到不少饕客喜愛。夏慕尼自即日起到4月30日間推出期間限定伊比利豬夢幻套餐，套餐多達11道菜色，價格1,238元起。

伊比利豬為西班牙伊比利半島的原生豬種，養育期間最後的增肥期，會採取放牧方式讓豬隻進食橡木子，也因此其脂肪分布呈現大理石紋路，嘗起來具有榛果香氣，是許多饕客心目中的夢幻逸品。

夏慕尼此次推出的伊比利豬夢幻套餐，使用的品牌是西班牙伊比利豬肉品品牌ALJOMAR，並規畫11道菜色，從湯品的伊比利火腿油封蒜洋蔥湯、伊比利臘腸華爾道夫水果沙拉，到前主餐的奧勒岡番茄燉鱸魚、雙主餐煙燻紅椒伊比利豬老饕肉、伊比利豬小里肌佐櫻桃醬等，可以品嘗到不同的伊比利豬風味。 伊比利豬套餐即日起到4月30日間期間限定推出，套餐有11道菜肴可品嘗。圖／王品提供 分享 facebook

夏慕尼表示，此次伊比利豬夢幻套餐即日起到4月30日間推出，每套1,238元起。另3月20日起將舉行夏慕尼私廚盛宴活動，可體驗夏慕尼首席研發主廚到場進行伊比利豬料理秀，參加者還可以獲得伴手禮伊比利臘腸。北、中、南共有3場限定料理秀，每場限定16名，採電話預約報名參加。