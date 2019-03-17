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春日限定！櫻花款一番搾登場　買再抽超美「日本富士山杯」

2019-03-17 20:00聯合新聞網 文／遊妤思

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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每年春季麒麟一番搾り啤酒都會推出的限定櫻花罐，今年的設計是以「滿開的櫻花」為主題，背面寫上春天也要喝最美味的一番搾，整個包裝都浪漫到不行，超適姐妹聚會，下班一起乾一杯～

活動期間只要前往7-11購買麒麟一番搾り啤酒，於官網登錄發票後，即可抽限量的櫻花杯。不得不說，日本田島硝子，這個杯子真的美到爆炸！櫻花玻璃杯曲線乾淨，更令人心動的是，杯底那座精美的富士山，還會隨著飲料而變色，超級漂亮！

(非獎品本人)

沒錢出國賞櫻，那就下班自己辦櫻花趴，順便抽個精美的富士山杯，不過最重要的就是一定要趁現在買這罐春季限定的麒麟一番搾り櫻花罐啊！

圖/富士山櫻花杯，抽5位。截至 KIRIN 麒麟一番搾り啤酒 粉專 ※ 提...
圖/富士山櫻花杯，抽5位。截至 KIRIN 麒麟一番搾り啤酒 粉專 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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春日限定・2019一番搾櫻花罐登場

7-11限定活動開跑，購買一番搾櫻花罐，限時登錄發票，即可抽限量櫻花杯。

活動期間：3/13-4/9

獲獎方式：購買4入組，即可登錄發票抽獎

獎項：江戶硝子富士山玻璃杯

1.富士山四季款(木箱組)：4入/1位

2.富士山櫻花款：1個/5位

3.麒麟一番搾富士山杯1/10位

4.Line Point：60點/100位

活動網址：https://ppt.cc/fR3Zax

圖/富士山四季杯，1組4入，抽1位。截至 KIRIN 麒麟一番搾り啤酒 粉專
圖/富士山四季杯，1組4入，抽1位。截至 KIRIN 麒麟一番搾り啤酒 粉專
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圖/麒麟一番搾富士山杯，抽10位。底部有座精美的富士山。截至 KIRIN 麒麟一...
圖/麒麟一番搾富士山杯，抽10位。底部有座精美的富士山。截至 KIRIN 麒麟一番搾り啤酒 粉專 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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富士山賞櫻
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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