日本和牛壽喜燒雙人餐3千有找 台畜肉舖不只賣肉！3款必吃餐點好划算

2019-03-11 12:12 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



台畜創立的精緻肉品概念店RÒU by T-HAM推出早午餐套餐。圖／RÒU by T-HAM提供 分享 facebook 許多消費者對台畜就是只有賣肉的印象，但其實台畜目前在台北市敦化南路開設複合式餐廳RÒU by T-HAM，近日推出的春季菜單有3款餐點相當划算，日本和牛沙朗壽喜燒雙人份3千有找，就可以吃到超大片日本和牛肉片，另有各種不同風味手作火腿拼盤，以及假日限定早午餐，價位最低千元有找，不用花大錢就可以品嘗到高品質肉品。

日本和牛沙朗壽喜燒雙人套餐3千有找。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

1.日本和牛沙朗壽喜燒雙人套餐

日本和牛油花分布均勻，最適合拿來涮火鍋或是吃壽喜燒，看準台灣消費者對日本和牛的喜愛，台畜ROU by T-HAN餐廳推出「日本和牛沙朗壽喜燒雙人套餐」，包含比手大的日本和牛沙朗肉片，還有各種當季時蔬配料，最低2,880元起，可盡情品嘗日本和牛獨有風味。

若是點選日本和牛沙朗壽喜燒雙人套餐，現場會有專人服務幫忙以奶油炒香洋蔥、大蔥，並拌炒日本和牛沙朗肉片，佐以壽喜燒醬汁，入口不油膩且多了鮮甜滋味，並搭配季節時令好料拼盤，以當季蔬菜及綜合菇類提供饕客品嘗。

日本和牛沙朗肉片比手還大。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

2.綜合ROU拼盤

若是喜歡品嘗各種手作火腿風味，就不能錯過綜合拼盤，包含有燻烤前腿、胡桃木煙燻梅花、前腿心、法國拜恩風乾生火腿、西班牙頂級伊比利Bellota風乾里肌及肉腸等多種火腿選擇，還搭配綜合果乾、堅果、起司、酸黃瓜、小洋蔥、法國天然水果果醬。小拼盤680元起，大拼盤1,680元起。另若是想外帶，多種火腿風味含起司，並送下方木盤，最低500元有找，在家聚餐享用火腿配上紅白酒也相當適合。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

RÒU by T-HAM周末限定雙人早午餐850元。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

3.周末限定早午餐雙人份

如果想要一口氣吃到各種人氣肉品，周末限定早午餐就相當適合。周末限定早午餐提供胡桃木實木煙燻香腸培根、奧勒岡香草製成的瑞典小肉丸，以及口感Q彈的德國香腸，同時可搭配松露炒蛋、酥脆薯條、法國土司及法國雜糧麵包，一旁還有油醋沙拉及當季水果搭配，完全符合早午餐輕食風格，以簡單清爽滋味作為美好假期一天的開頭最為合適。雙人份價格850元，但供應時間僅限在周六、日中午11點半到下午4點半。





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