送巧克力太遜! 白色情人節就用這三款蛋糕告白

2019-03-10 23:28 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 張芳瑜 /台北報導



品牌與卡通人物聯名的「萌經濟」正夯，這三款造型蛋糕，最適合在白色情人節，對另一半表達心意。BLACK As Chocolate全新推出迪士尼櫻花季限定聯名「湯種吹雪蛋糕」與手工香濃白玫瑰蛋糕「白色戀人」，以俏皮萌趣、浪漫典雅兩種風格，帶來專屬春季傳情的幸福滋味；COLD STONE則與超人氣卡娜赫拉聯名推出「P助&粉紅兔兔元氣派對」，蛋糕採用風靡日韓的九宮格款式，搭配繽紛俏皮的造型圍邊，女生怎麼能不愛！

迪士尼春季聯名款「湯種吹雪蛋糕」，售價450元。圖／BAC提供 分享 facebook

BLACK As Chocolate與迪士尼春季聯名款「湯種吹雪蛋糕」，印上米奇米妮櫻花季限定圖騰，超萌表情洋溢幸福滋味！使用BAC甜點師特製湯種蛋糕，搭配濃厚北海道鮮奶油，堆疊出輕盈、膨彈口感，提袋包裝還有米奇米妮玩耍於浪漫櫻花叢，帶來專屬春季傳情的幸福滋味；另一款「白色戀人」手工白玫瑰蛋糕，以層層巧克力糖霜手工捏製成的玫瑰花瓣，裹入香濃奶油乳酪與百香果內餡，此外，白玫瑰花語代表「我的心中只有你」，幸福指數滿點，兩款蛋糕即日起於BAC全台門市販售(白色戀人販售至3/17)。

「白色戀人」手工白玫瑰蛋糕，售價799元(3.5吋)。圖／BAC提供 分享 facebook

COLD STONE去年首次與卡娜赫拉的小動物聯名推出「粉紅兔兔歡樂派對」、「P助夢幻樂園」吸引粉絲搶購，今年再度合作「P助&粉紅兔兔元氣派對」冰淇淋蛋糕，以兩位呆萌主角營造出趣味歡樂氛圍，搭配俏皮圓點風格、九宮格設計，可一次吃到香奶冰淇淋+OREO、草莓冰淇淋+蔓越莓、芒果冰淇淋+小麻糬多種口味(即日起開放預購；3/14開放取貨)。另外，COLD STONE即日起至4/4(四)推出春日蛋糕優惠，凡購買P助&粉紅兔兔元氣派對、5吋冰淇淋蛋糕、蛋黃哥袋著走可享9折優惠，COLD STONE會員可享88折優惠。