一芳週年慶3/10水果茶買一送一！楊桃汁強勢回歸

2019-03-08 12:40 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



「一芳水果茶」三週年慶，特別推出一系列優惠活動，其中最讓人尖叫的就是，空前推出限時優惠「招牌一芳水果茶買一送一」，僅在3/10當天不限量推出，人人都有奨，讓大家喝得滿意。

圖/一芳水果茶 提供 分享 facebook

講到「水果茶」可以說是一芳的代名詞，於短短三年內以新鮮水果特調，在競爭激烈的飲料市場中打下專屬於一芳的市場。傳承了曾祖母秘方，採用台灣當季盛產水果，絕不添加任何濃縮汁調味。只要於生日當天(3/10)到「一芳水果茶」官方FB按讚成為粉絲，並設定「搶先看」，就可以享有「一芳水果茶」L杯買一送一優惠。

此外，消失長達半年以上的「純釀楊桃汁」也在近日強勢回歸，是許多資深一芳控的隱藏版必喝清單之一。陰雨綿綿的濕冷天氣最適合來上一杯，甘甜潤喉，止渴生津。快告訴那些曾經敲碗楊桃汁的朋友們，這個好消息吧!

圖/一芳水果茶 提供 分享 facebook

「一芳水果茶」三週年慶

活動日期：3/10 共一日

活動門市：全台門市（台北ATT門市恕不參與此活動）

活動內容：掃描QRcode進入一芳水果茶粉絲頁，按讚並設定搶先看，經店員確認後，即可享有水果茶（L）買一送一限時優惠

水果茶兩杯需相同冰塊/甜度/容量，電話外送、預訂皆不適用

圖/截至 一芳水果茶 粉絲團 分享 facebook





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