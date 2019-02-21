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領到金雞塊！ 幸運兒驚喜拿到「黃金麥克鷄塊」 一度以為是詐騙

2019-02-21 17:40聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

台灣麥當勞日前推出「麥克鷄塊答題大挑戰，抽黃金麥克鷄塊」活動來慶祝在台開賣的第35年，參加者有機會獲得以999純金打造、總價值百萬的「黃金麥克雞塊」，高額獎品吸引了不少網友參加。

近日有網友在臉書「爆廢公社二館」社團PO文表示：自己幸運中獎，但起初以為是詐騙集團，沒想到是真的！並貼出「黃金麥克雞塊」本尊照片，頓時羨煞眾網友！

圖／擷取自「爆廢公社二館」社團
圖／擷取自「爆廢公社二館」社團
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網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文：「剛剛有人打來說我中獎了」、「真是太太太幸運了，起初我不以為意，我以為是詐騙集團，結果沒想到是真的。」網友接著表示，當初接到麥當勞活動小組電話表明來意後，我只回答一句話：「你是詐騙集團的嗎？」活動小組說：「不是，這是真的！」。

圖／擷取自「爆廢公社二館」社團
圖／擷取自「爆廢公社二館」社團
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原PO表示是無意間看到官網活動，沒想到只是上去參加回答問題分享之後，就接到電話通知了，我帶扣稅的錢去領雞塊的時候，東西放在我眼前的時候，還是難以置信！

圖／擷取自「爆廢公社二館」社團
圖／擷取自「爆廢公社二館」社團
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從原PO大方秀出的「黃金麥克鷄塊」照片中，可以看到頗有質感的黑色盒子裡，裝的是一塊用黃金打造的麥克鷄塊，模樣跟販售的麥克鷄塊相似。

圖／擷取自「爆廢公社二館」社團
圖／擷取自「爆廢公社二館」社團
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原PO更補充說「哈哈哈，我是替補上去的，因為前面四位其中一位的電話是空號，得主知道之後會不會揍我啊！很有喜感的金雞塊，話說這個有人會收藏嗎？全台只有四人中獎我是其中一位。」

圖／擷取自台灣麥當勞官網
圖／擷取自台灣麥當勞官網
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看到真的有人拿到「黃金麥克鷄塊」，羨煞不少網友，網友熱烈回應表示羨慕，更有人提醒原PO：這很有價值吧，建議別賣。

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麥當勞
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