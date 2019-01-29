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微風南山美食！le Boulanger de monge　法國巴黎麵包排隊名店

2019-01-29 13:02udn走跳美食

文、圖／女子的休假計劃

le Boulanger de Monge起源於巴黎五區的蒙赫街，是當地超人氣排隊名店，在微風南山插旗台灣首間店，不用飛法國也能饗用巴黎美味日常，販售麵包商品種類繁多，其中人氣NO.1蘋果派是必買，可頌跟拐杖也是推薦品項。

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le Boulanger de monge

台北市信義區松智路17號（微風atré南山店2樓)

內用有低消100(用餐限時90分鐘)，除了美味的麵包還有套餐可選擇，另現場有職人手沖咖啡。

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le Boulanger de monge 菜單

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人氣商品蘋果派開幕第一天來完全秒殺，二訪才買到，也可依出爐時間來踩點，11:00、14:00、17:00、20:00。

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包價位從最便宜$40~100多，算是很平價的美味。

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一訪熱銷蘋果派賣光了，就選了架上NO.4岩鹽奶油麵包，看起來很普通，但讓人訝異於口感，麵包外皮略硬內裡柔軟很有咬勁，帶點鹹鹹的海鹽在嘴中慢慢與麵包化為甜味，略油了些，

放隔日就更糟糕，會像一攤奶油化在麵包裡，不知烤後會不會好一點？

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le Boulanger de monge 現場試吃烤過後的切片麵包，麥的香氣越嚼越有深度，葡萄甜甜的果酸香，很好吃，但價位稍高些下不了手。

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蘋果派一個$90塔皮微酥，喜歡上層撲的切片蘋果果酸香氣可口，卡士達醬濃香，吃的出是很精緻的塔但不到讓我驚豔，似乎少了一點什麼。

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le Boulanger de monge

台北市信義區松智路17號（微風atré南山店2樓)

捷運：捷運淡水信義線台北101/世貿站 4 號出口

營業時間：

週日 ~ 週三 11:00-21:30

週四 ~ 週六 (含例假日前夕) 11:00-22:00

文章來源：女子的休假計劃 FB：女子的休假計畫

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