每個福袋都有她！ 林口威秀影城美式餐廳 限量獨家Hello Kitty大放送

2019-01-25 14:34 聯合新聞網 文／遊妤思



Hello Kitty粉絲看過來，林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城三樓的Hello Kitty Red Carpet美式餐廳，這回要讓Kitty迷們把限量娃娃帶回家，讓你於新春期間吃好吃飽還能買到獨家限量福袋。只要1988元，就有機會帶回超值福袋獨家商品，最高價值的福袋超過3000元市值。

福袋全款式1988元。圖／威秀影城提供 分享 facebook

Hello Kitty Red Carpet美式餐廳「限量福袋」開賣時間為2019年2月1日，福袋購入金額為1988元，不但每個福袋中必定有一隻週年限定Red Carpet 10吋娃娃，福袋內容物還包括：Kitty大抱枕、保溫杯、牛奶杯、馬克杯、餐盤、吐司盤、文件夾、明信片等等。

Kitty粉絲們保證買到賺到！隨機出貨的福袋，內裝物都不同，最高價值超過3000元，福袋平均市值落在2200-2300元之間，一定要把握周年慶開賣時間，之後可能就碰不到如此好康機會。

周年慶套餐。圖／威秀影城提供 分享 facebook

來Hello Kitty Red Carpet除了買限量娃娃之外，還得要吃飽飽，自2月1日也同步推出了周年慶套餐，售價1,388元，還會贈送Red Carpet透明袋中袋哦！

每個福袋都有她。圖／威秀影城提供 分享 facebook

周年慶套餐送的Red Carpet透明袋中袋。圖／威秀影城提供 分享 facebook

套餐內容：

湯品 Soup 3選2

里昂洋蔥湯

慢烤番茄湯(可蛋奶素)

黃金奶油玉米濃湯

披薩&義大利麵&燉飯 7選2

黑松露醬蛋黃起士深盤披薩(可蛋奶素)

經典肉醬起士義大利直麵

焗烤通心粉義大利麵(可蛋奶素)

野菇BBQ烤雞燉飯

奶油蘑菇鮮蔬燉飯(可蛋奶素)

Kitty 馬卡羅拼盤(海鮮、雞肉、培根、蔬果風味 共五個 )

野菜蔬果馬卡羅(五個 可素食 )

週年慶限定甜點

Red Carpet 經典歡樂餅(起司、芒果餡 二選一)

飲料 Drinks

紅茶、伯爵茶冰磚歐蕾

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