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【短評】郭董大翻攪 球賽9局下半2出局後才開始

本月最注目美食！６家異國風味話題新店 超滿足的味蕾享受

2019-07-12 11:03Taipei Walker

多國特色風味美食皆齊聚台北街頭！如道地馬來西亞風味、韓式創意料理與烤肉、日式燒肉，帶來極致的味蕾體驗，快前往品嚐美食吧！

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★Detective Conan Café - Taiwan -

令人為之瘋狂的名偵探柯南來了！每年日本為了宣傳《名偵探柯南電影》而開設的期間限定Café，今年夏天來到台北！作為台灣第一家以名偵探柯南為主題的Café，店內特別推出多款專為台灣粉絲設計的主題餐飲，如安室透特製三明治，絕對是必吃推薦，其他主題餐點與造型甜點，同樣呈現出豐富的口感層次。除了餐點，日本電影限定商品也同步登場，如《紺青之拳》周邊商品不可錯過，而Detective Conan Café - Taiwan -專屬限定商品，更是值得入手收藏！喜歡名偵探柯南的朋友，趕快把握這個難得的機會朝聖去！

圖片提供／Detective Conan Café - Taiwan - 柯南啾...
圖片提供／Detective Conan Café - Taiwan - 柯南啾啾 番茄肉醬蝴蝶麵 價格店洽／特製美味餐點。
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圖片提供／Detective Conan Café - Taiwan - 怪盜基...
圖片提供／Detective Conan Café - Taiwan - 怪盜基德旅行箱造型蛋糕-來去新加坡 價格店洽／將卡通裡出現的道具，變身可口蛋糕，讓人捨不得吃啊！
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圖片提供／Detective Conan Café - Taiwan -
圖片提供／Detective Conan Café - Taiwan -
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【店家資訊】

地址：台北市信義區松高路12號2F（新光三越台北信義新天地A8館）

電話：（02）8772-5765

營業時間：11：00～21：30；假11：00～22：00

★湖濱台北

魚頭米粉是馬來西亞在地代表美食之一，現在不必搭機遠赴，便能於台北東區品嚐到最道地的馬來西亞日常風味。由《星光大道》參賽歌手車志立，與幾位志同道合的同鄉友人，將擁有30年歷史、馬來西亞湖濱魚頭米粉的獨家秘方，加入合拍的台灣漁獲，打造出這1碗甫端上桌、就立即被香味所迷惑的魚頭米粉。在成為歌手之前，車志立從小的第一志願就是廚師，無論是站在舞台上唱歌給大家聽、或在廚房熬煮出美食給大家吃，都是一種分享與滿足，因為在這兩者之中，皆展現出車志立的熱情。

魚頭米粉220元（前）／費時熬煮超過8小時的魚頭湯底，並加入小魚乾、紅蘿蔔、番茄...
魚頭米粉220元（前）／費時熬煮超過8小時的魚頭湯底，並加入小魚乾、紅蘿蔔、番茄、花雕酒、淡奶提味，讓魚頭米粉吸收湯的鮮甜後，展現出獨有的風味。三色奶茶110元（後）／加入椰糖的南洋飲品，不甜膩的口感令人驚艷。
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豬肉粉220元（前）／不同於魚頭米粉的湯底，以貢丸、新鮮蔬菜與豬肉片激盪出不同風...
豬肉粉220元（前）／不同於魚頭米粉的湯底，以貢丸、新鮮蔬菜與豬肉片激盪出不同風味。炸花枝80元（後）／創意小食，未來將持續創造新口感。
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【店家資訊】

地址：台北市大安區延吉街131巷4號

營業時間：11：30～21：30


★新村站著吃烤肉

在首爾創立60年、始終僅此一家別無分號的新村站著吃烤肉來了！由於早年物資匱乏，以汽油桶充當餐桌、怕燙傷所以站著吃的景象，成為當年路邊攤小吃的普遍日常，店主人李大鉉便以這個獨特的飲食方式開設烤肉店，「站著吃烤肉」的名聲逐漸不脛而走。如今，海外首店坐落繁華信義區，搖身成為都會男女隨時可輕鬆吃烤肉的中繼站，店內從鐵桶烤肉、使用肉品澳洲牛肝連、到蒜頭烤肉醬皆原汁原味重現本店傳統；唯獨為方便客人搭配享用，台北店另供應韓式泡菜、黃金海帶、醃蘿蔔等加價購小菜，低消則為1人份6oz的肉品。

澳洲牛肝連390元／1人份6oz／延續首爾本店傳統，主打口感Q彈、每頭牛僅有一條...
澳洲牛肝連390元／1人份6oz／延續首爾本店傳統，主打口感Q彈、每頭牛僅有一條的珍貴澳洲牛肝連，由服務生於桌邊協助烤肉後，可依個人喜好沾取拌入芝麻、蔥花的常溫烤肉醬或於烤爐上加熱過的蒜頭烤肉醬，感受不同層次的味蕾享受；另附上韓國餐桌必備的青辣椒、辣醬，為餐食享受更增添道地韓式風味。
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【店家資訊】

地址：台北市信義區忠孝東路五段159號

電話：（02）2766-5258（不提供訂位服務，現場採用app候位系統）

營業時間：11：00～凌晨02：00（售完為止）


★心kokoro食堂

哲學系畢業的老闆，卻一腳踏入日式料理的領域，比起中餐較為油膩的環境，更喜歡日式料理有條有理、乾淨舒適的氛圍，店面雖不大，卻能自行掌握並維持整潔度。因為是小本經營，每天早上親自到魚市場選購食材，有時候市場阿姨會推薦近期最夯、最新鮮的漁獲，便會成為店裡期間限定的口味。翻開菜單，多為自創料理，老闆喜歡以「心」字出發，同時也有創造記憶的食堂之意，從店名到餐點都融入此元素，想為來店的每一位客人，提供一處可留下暖心回憶的味蕾體驗。

宇宙大爆炸套餐450元／大胃王最愛的自創組合，包含牡蠣、炸豆腐、雞唐揚、自製可樂...
宇宙大爆炸套餐450元／大胃王最愛的自創組合，包含牡蠣、炸豆腐、雞唐揚、自製可樂餅，搭配獨家塔塔醬，呈現炸物大拼盤概念，套餐含小菜4選1、玉米手捲、心愛4貫握壽司、味噌湯。
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【店家資訊】

地址：台北市中正區汀州路三段104巷11弄15號

電話：0907-734-268

營業時間：11：00～14：00、17：00～21：30


★上吉燒肉

坐落於國父紀念館站周邊的上吉燒肉，自開幕以來便以高品質的肉品與極具設計質感的空間，深受饕客喜愛。店主人為了帶給客人美好的餐食體驗，特別不惜成本、霸氣常態供應包含日本和牛A5、澳洲和牛與美國牛共多達13種部位的牛肉肉品，並推出適合2人、3人享受的牛肉盛合組合，讓客人能以少量多品項的點餐方式，一次滿足味蕾享受；除了肉品之外，也提供海鮮、特製小菜、沙拉與一品料理等餐點，種類相當豐富。店內燒肉主要採貼心的桌邊服務，店內更有2名帥氣男師傅，開店之後便爆紅，意外吸引許多客人指定慕名而來！

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【店家資訊】

地址：台北市大安區延吉街131巷41號

電話：（02）8772-5765

營業時間：17：00～23：00


★美天餐室

「美天餐室」為東區韓式創意料理「OKEY DOKEY」與泰式美饌「MIU MIU」聯手打造的新品牌，坐落在雙連站附近巷弄中的人氣新據點，選在窗邊與街道相鄰的60、70年代老宅中，以植栽點綴、霓虹彩燈、貼磁彩牆搭配復古傢俱，在泰式料理為基底、呈現出港式餐點融入在韓式氛圍中，全新的融合風味，迎接周邊上班族追求新意的味蕾。試營運至今，已成功攻下IG打卡版面，雖歷經因老宅管線以及來客回饋問題而陸續作調整，卻也不斷進化成品牌概念的初衷態度，在美好的視覺系美食包裝下，堅持端出驚艷的口味。

金山醬烤雞腿蛋飯176元／自行醃製泰北金山醬，口感鹹甜令人著迷。
金山醬烤雞腿蛋飯176元／自行醃製泰北金山醬，口感鹹甜令人著迷。
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金沙西多士102元／自製鹹蛋黃金沙醬，切開瞬間畫面引人食欲大開，建議3～4人共享...
金沙西多士102元／自製鹹蛋黃金沙醬，切開瞬間畫面引人食欲大開，建議3～4人共享。
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【店家資訊】

地址：台北市中山區中山北路二段84巷6號

電話：（02）2521-6452

營業時間：11：30～21：30（21：00）


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馬來西亞澳洲創意料理

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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