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200萬人上街後：黃之鋒出獄，香港「三罷」繼續反送中？

羨慕香港薪水高？ 港人千字文問：願意台灣變下一個香港嗎？

色香味俱全！異國美味不用搭飛機在台灣一樣吃得到啦

2019-06-17 12:27Taipei Walker

迎接沒胃口的夏天，讓4大跨國新開店開啟味蕾的大門！首度來台的香港最大茶餐廳、新加坡高空時尚餐酒、澳洲最夯精釀啤酒等著你，快空出胃大快朵頤吧！

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★太興燒味茶餐廳

藝人劉峻緯繼「點點心」、「興記菜館」後，今年夏天再度聯手擁有30年歷史、香港最大茶餐廳「太興集團」，高水準的品質，讓台灣人直接在微風台北車站就能大啖道地港式風味。以快餐店起家的太興，多年來不斷推陳出新，從燒味、炒菜、小點，堅持新鮮現做的核心理念，用心維持不變的好味道。像是每4小時新鮮製作的各式燒味、首創將香濃奶茶放入滿滿冰粒的碗中，每一個細節皆是成功擄獲人心的主因。台灣首店運用仿霓虹燈及馬賽克磚等經典港式元素，營造出質感中帶人情味的用餐氛圍。

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五星級燒肉328元（上）、煙三文魚菜粒炒飯280元（下）／香港燒肉界的霸主，從挑...
五星級燒肉328元（上）、煙三文魚菜粒炒飯280元（下）／香港燒肉界的霸主，從挑選豬隻到調味、醃製、風乾、烘焙及鬆針等多重步驟，再以自行研發燒烤爐烤製，表皮金黃香脆，多汁彈牙。
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滿燻燒鵝（下牌帶腿）398元／嚴選優質櫻桃鴨，每日新鮮燒製，採用多種香料以及獨家...
滿燻燒鵝（下牌帶腿）398元／嚴選優質櫻桃鴨，每日新鮮燒製，採用多種香料以及獨家秘方燻法炮製，創新手法還原傳統煙燻燒鴨。
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冰鎮奶茶78元／選用5種斯里蘭卡優質茶葉，搭配荷蘭出口全脂淡奶，結合品牌獨有的沖...
冰鎮奶茶78元／選用5種斯里蘭卡優質茶葉，搭配荷蘭出口全脂淡奶，結合品牌獨有的沖泡技術，入口絲滑、濃而不澀。
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【店家資訊】

地址：台北市中正區北平西路3號2F（微風台北車站）

電話：（02）2381-6786

營業時間：10：00～22：00


★CÉ LA VI Taipei

來自新加坡的高空餐酒吧CÉ LA VI進駐微風南山48樓，不僅是全台最高空中酒吧，潮度破表的空間設計與超強餐飲團隊推出的時尚餐食，都使其迅速成為台北都會男女爭相朝聖的處所。店內空間分別規劃餐廳區及酒吧區，酒吧另設置戶外環景私人嵌入式包廂，讓人無時無刻享受高空景色，尤其緊鄰台北101大樓的視野景觀更是迷人，白天、夜晚都精采。餐食方面，除了延續原餐飲團隊的設計構想，另接地氣融入台灣在地食材，包含台灣茶、仙草、紅心芭樂都成為餐桌上的驚喜，巧妙化身口感層次豐富的調酒與甜點，極具創意！

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圖片提供／CÉ LA VI Taipei
圖片提供／CÉ LA VI Taipei
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黑鱈魚佐花菇柴魚高湯（前）／餐廳午晚間套餐的主廚特製湯品，以清蒸黑鱈魚為主角，搭...
黑鱈魚佐花菇柴魚高湯（前）／餐廳午晚間套餐的主廚特製湯品，以清蒸黑鱈魚為主角，搭配蛤蠣、花菇燉煮的高湯，風味清甜，最後灑上的米果創造驚喜口感。北海道生食干貝佐生蠔（後）／餐廳以供應套餐為主，午間套餐1300元＋10％提供5道料理、晚間套餐2300元＋10％提供7道料理。這道北海道生食干貝佐生蠔是午間套餐開胃菜，於干貝內夾入生蠔，再放上以柑橘、西瓜醃漬的淋醬，口感清爽迷人。
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雙層烤布蕾／店內推出4款套餐甜點，包含抹茶搭配黑巧克力、台灣紅玉溶岩奶茶塔、馬達...
雙層烤布蕾／店內推出4款套餐甜點，包含抹茶搭配黑巧克力、台灣紅玉溶岩奶茶塔、馬達加斯加黑巧克力千層與雙層烤布蕾。其中雙層烤布蕾融入甜點主廚Jason的巧思，以台灣紅心芭樂與百香果果凍作為內餡，酸甜滋味療癒人心。
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【店家資訊】

地址：台北市信義區松智路17號48F（微風南山）

電話：0909-956-000

營業時間：餐廳12：00～15：00、18：00～22：00，酒吧21：00～凌晨02：00


★Little Creatures Taipei

如果你是嚮往午後來杯好酒的歐美日常、熱愛精釀啤酒的啤酒控，那絕不能錯過來自澳洲歷史最悠久的精釀啤酒廠之一的Little Creatures！而美酒的最佳拍檔肯定非美食莫屬，因此Little Creatures Taipei邀來澳洲籍主廚Kai，打造出澳洲和牛炭烤戰斧牛排、水波蛋蘑菇寬麵、經典炸魚排薯條等多樣搭酒美味，誘人的視覺刺激著味蕾，餐酒所帶來的美好瞬間凍結住此刻時空。除了精釀啤酒，也提供紅、白酒，以及女性最愛的酸甜酒款，未來也將陸續推出多樣早午餐、午茶選項，滿足各時段想要一享餐酒饗宴的饕客。

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炭烤和牛戰斧牛排2500元／選用西澳著名澳洲和牛，均勻飽滿的油花，主廚以秘製香料...
炭烤和牛戰斧牛排2500元／選用西澳著名澳洲和牛，均勻飽滿的油花，主廚以秘製香料、低溫舒肥、大火炭烤，隨附辣根醬佐酥炸薯條，1.2～1.5kg份量澎湃，建議電洽預訂。
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小天使大早餐420元／酪梨吐司、炒洋菇、炒菠菜、烤番茄、辣味香腸、哈羅米起司，搭...
小天使大早餐420元／酪梨吐司、炒洋菇、炒菠菜、烤番茄、辣味香腸、哈羅米起司，搭配客製炒蛋、煎蛋、水波蛋。
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小天使澳洲小煎餅260元／澳洲經典在地早餐，使用獨特麵糊、口感厚實，擠上新鮮黃檸...
小天使澳洲小煎餅260元／澳洲經典在地早餐，使用獨特麵糊、口感厚實，擠上新鮮黃檸檬汁、搭配黃檸檬馬斯卡彭Cream、新鮮柑橘、楓糖漿，交織完美口感。
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【店家資訊】

地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄7號

電話：（02）2711-5338

營業時間：12：00～22：00；12：00～24：00；09：00～24：00；09：00～22：00


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Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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