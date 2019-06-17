色香味俱全！異國美味不用搭飛機在台灣一樣吃得到啦
迎接沒胃口的夏天，讓4大跨國新開店開啟味蕾的大門！首度來台的香港最大茶餐廳、新加坡高空時尚餐酒、澳洲最夯精釀啤酒等著你，快空出胃大快朵頤吧！
★太興燒味茶餐廳
藝人劉峻緯繼「點點心」、「興記菜館」後，今年夏天再度聯手擁有30年歷史、香港最大茶餐廳「太興集團」，高水準的品質，讓台灣人直接在微風台北車站就能大啖道地港式風味。以快餐店起家的太興，多年來不斷推陳出新，從燒味、炒菜、小點，堅持新鮮現做的核心理念，用心維持不變的好味道。像是每4小時新鮮製作的各式燒味、首創將香濃奶茶放入滿滿冰粒的碗中，每一個細節皆是成功擄獲人心的主因。台灣首店運用仿霓虹燈及馬賽克磚等經典港式元素，營造出質感中帶人情味的用餐氛圍。
【店家資訊】
地址：台北市中正區北平西路3號2F（微風台北車站）
電話：（02）2381-6786
營業時間：10：00～22：00
★CÉ LA VI Taipei
來自新加坡的高空餐酒吧CÉ LA VI進駐微風南山48樓，不僅是全台最高空中酒吧，潮度破表的空間設計與超強餐飲團隊推出的時尚餐食，都使其迅速成為台北都會男女爭相朝聖的處所。店內空間分別規劃餐廳區及酒吧區，酒吧另設置戶外環景私人嵌入式包廂，讓人無時無刻享受高空景色，尤其緊鄰台北101大樓的視野景觀更是迷人，白天、夜晚都精采。餐食方面，除了延續原餐飲團隊的設計構想，另接地氣融入台灣在地食材，包含台灣茶、仙草、紅心芭樂都成為餐桌上的驚喜，巧妙化身口感層次豐富的調酒與甜點，極具創意！
【店家資訊】
地址：台北市信義區松智路17號48F（微風南山）
電話：0909-956-000
營業時間：餐廳12：00～15：00、18：00～22：00，酒吧21：00～凌晨02：00
★Little Creatures Taipei
如果你是嚮往午後來杯好酒的歐美日常、熱愛精釀啤酒的啤酒控，那絕不能錯過來自澳洲歷史最悠久的精釀啤酒廠之一的Little Creatures！而美酒的最佳拍檔肯定非美食莫屬，因此Little Creatures Taipei邀來澳洲籍主廚Kai，打造出澳洲和牛炭烤戰斧牛排、水波蛋蘑菇寬麵、經典炸魚排薯條等多樣搭酒美味，誘人的視覺刺激著味蕾，餐酒所帶來的美好瞬間凍結住此刻時空。除了精釀啤酒，也提供紅、白酒，以及女性最愛的酸甜酒款，未來也將陸續推出多樣早午餐、午茶選項，滿足各時段想要一享餐酒饗宴的饕客。
【店家資訊】
地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄7號
電話：（02）2711-5338
營業時間：12：00～22：00；12：00～24：00；09：00～24：00；09：00～22：00
更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網
留言