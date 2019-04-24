24筆劃打1折！超狂泰式火鍋撈蝦就送 「名字後2字」筆劃優惠對對樂

2019-04-24 13:45 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



快拿出身份證來算一算！ 東區人氣泰式火鍋店近期展店「泰滾南京店」，開幕同步推出多項好康活動，首創「泰滾撈蝦擂台」比照夜市撈金魚的模式，讓你撈到多少送多少；因應新分店開幕，「忠孝店 or 南京店」用餐即可打8折優惠；還推出超狂的「姓名筆劃對對樂」，只要計算名字後2字的筆劃，24劃享1折、10劃內享5折、11至20劃內享7折的超好康優惠！

圖／取自泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋IG 分享 facebook

台北東區知名泰式鍋物「泰滾」，於4月23日松江南京站展開全新概念店，店家為營造熱情島嶼叢林風，把泰國海灘盛行的「茅草屋酒吧」搬到鍋物店內。採鴛鴦鍋的方式點餐，除了多種著名特色湯頭，如充滿椰奶香的冬蔭功鍋、口味清爽的檸檬香茅鍋、還有新研發的椰奶雞湯鍋。店內可選用豐盛的海鮮拼盤，以及牧場直送的上選培根豬等配菜。

圖／取自泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋IG 分享 facebook

圖／取自泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋IG 分享 facebook

相當特別的是老闆把台灣夜市撈金魚的模式，置入火鍋店中打造玻璃水缸，並放進滿滿的大頭蝦，讓顧客有吃又有玩，各憑本事撈到幾隻就可以直接下鍋煮或是帶回家。

「泰滾-撈蝦擂台」能撈幾隻吃幾隻。圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋粉絲團 分享 facebook

為了慶祝南京店開幕，「泰滾」推出超狂活動，從4月29日至5月3日，只要名字後2字加起來和店名的「泰」與「滾」相同筆劃，有24劃者，可享當桌用餐1折價，每日限5組好康。沒有24劃者也不用擔心，至5月3日止，名字後2字在10劃以內（含10劃），可享用餐5折價，若是11～20劃內，則可享用餐7折價，喜歡吃泰式火鍋的人，快手刀拿起身份證前去排隊吧！

泰滾南京店

地址：台北市中山區南京東路二段178號B1

電話：（02）2500-7333

時間： 11：30～15：00、17：00～01：00

開幕慶活動

活動日期：4/23-5/3

活動內容：

．名字筆劃對對樂

最低1折起（南京店限定）

「泰」+「滾」共24劃

a. 名字後兩字加起來24劃→當桌用餐1折（每天限額5組，每桌7人以內）

b. 名字後兩字加起來10劃內（含10劃）→當桌用餐5折

c. 名字後兩字加起來11～20劃內（含20劃）→當桌用餐7折 -

．開幕期間可享8折優惠

開幕期間至「忠孝店 or 南京店」用餐，即可享有8折優惠

．撈蝦擂台

沒撈過泰國蝦吧？泰滾把夜市撈金魚的概念搬進餐廳，撈多少送多少（南京店限定）

《重要注意事項》

* 上述折扣採預約制，請務必電話或私訊預約

* 同一個名字不得重複使用

* 請於結帳時出示身分證，經服務人員確認後即可享有折扣

* 如果名字只有兩個字，即是「姓」+「名」筆劃總和

* 上述折扣不適用酒水及連通包廂

* 活動期間用餐限時兩小時

* 活動期間，餐點限定內用，無法打包外帶

* 對對樂折扣名額有限，活動內容以店家公布為準，為避免筆劃爭議，請以此網站的筆劃為依據