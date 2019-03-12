微風南山享食藝術！「和牛47」配上101絕美夜色

【整輯/AH 攝影/Ray】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「與特別的人在特別的日子享用一流和牛」。乾杯集團最新力作「和牛47-和牛燒肉懷石」，坐落於微風南山百貨47樓，與101相鄰而席，台北美景盡收眼底，品嘗世界頂級食材與美酒，沉醉其中而又回味不已。 燒肉特選和牛 月見醬。 分享 facebook

在台北一定要體驗的事情又多了一件。台北101大樓旁的微風南山百貨新落成，以往是上101俯瞰台北，現在可以從微風南山百貨的45~47樓景觀餐廳，一邊享用美食的同時，欣賞101大樓跟台北景色。 用餐時台北101近在眼前。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook 空間設計呼應大正時期，融合復古懷舊及當代華麗元素。 分享 facebook

位於微風南山百貨47樓的「和牛47和牛燒肉懷石」為台灣燒肉先驅者乾杯集團的最新力作，以最高等級和牛為主軸，打造融合燒肉+和牛壽司+懷石三大料理，由擁有近三十年日本料理豐富閱歷的日籍總料理長鈴木俊寬親自設計菜色，引用日本傳統懷石料理概念，將時令蔬果在料理呈現，以四季為名、季節入菜，一開始由「名物」作為華麗開場，之後依序為御造、一口椀、兩道燒肉、蒸物、牛排、鍋物、食事到甘味，共10道精緻料理，隨著春夏秋冬帶來不同的驚艷。特別設計高達47款不同的米飯料理做為「食事」季節炊飯口味，每週推陳出新，等著賓客來發掘、感受四季變化。 一年推出47種炊飯。 分享 facebook 細緻甘味令人讚嘆。 分享 facebook

台北新名物 引進法國百年頂級魚子醬

在魚子醬流通量少且昂貴的台灣市場下，和牛47力邀「CAVIAR HOUSE & PRUNIER法國百年頂級魚子醬品牌」聯手合作，打造出「台北新名物- A5和牛PRUNIER魚子醬手卷‧BALIK頂級煙燻鮭魚」。魚子醬的奢華推薦吃法有三種，「原味」、「A5和牛魚子醬手卷」、「頂級煙燻鮭魚佐魚子醬」，來自大海的鹹鮮美味、和牛的柔嫩口感、醋飯的甘甜、海苔的脆口、燻鮭魚的豐潤滋味，多層次口感風味一個個分明卻不衝突地在口中完美融合。 CAVIAR HOUSE & PRUNIER法國百年頂級魚子醬。 分享 facebook A5和牛PRUNIER魚子醬手卷。 分享 facebook

美食尚須美酒搭配，更增其色。當魚子醬勾搭上香檳的氣泡，激盪出的華麗奢靡可稱是天作之合的滋味。由專業侍酒師精心挑選產於法國香檳區「馬恩河谷」的百年品牌「GAMET」，是時下最夯的小農香檳，稀少質精，其美味獲獎無數；以及京都最古老，也是首家將日本氣泡酒商品化的百年酒造「月之桂」，其釀造的「大極上中汲濁酒」帶有發酵碳酸氣泡，果香馥郁、爽颯微酸、有著「米之香檳」的別名。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

有著溶點低特性的日本和牛、以生食品嚐它獨特的滋味，是饕客們喜愛的品嚐方式。為了讓賓客品嘗最新鮮的生牛肉，和牛週週產地直送，更在店內打造高規格生牛肉專用處理室，料理人在低於18度的嚴格溫控下，以專業熟稔的手法每日新鮮現切；並依各部位的口感不同，設計專門沾醬推出「和牛生牛肉三種盛合」，包含生牛肉握壽司、義式生牛肉塔塔與日式生牛肉，依序從簡單滋味、豐富濃郁至清爽開胃品嚐生牛肉的層層滋味，感受豐富的味蕾變化。 和牛生牛肉三種盛合，包含生牛肉握壽司、塔塔生牛肉與日式生牛肉。 分享 facebook

「和牛47」位於微風南山百貨47樓。 分享 facebook

和牛47 和牛燒肉懷石

地址：台北市信義區松智路17號47樓/微風南山星光塔

電話：+886-2-2723-1808

網址：www.wagyu47.com.tw

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

分享 facebook

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「Ciao潮旅 」