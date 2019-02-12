火車、新幹線、扭蛋玩不停！十大超高CP值的日式迴轉壽司店

圖／摘自壽司郎官網 分享 facebook

台灣人超愛吃壽司，近年來許多平價的迴轉壽司品牌也來台插旗，讓大家多了不少選擇！除了一般的旋轉輸送帶，不少壽司店更有扭蛋、新幹線、跑車和祭典唱歌等不同的花樣和特色，讓消費者吃飯時一點都不無聊。

究竟哪家迴轉壽司店最常被網友討論呢？今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，CP值最高的十大迴轉壽司名店。

No.10 鮨彩壽司

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鮨彩迴轉壽司的價位落在40-180元之間，一般食材和較為高級的選擇都有，熱茶則有烘焙茶和玄米茶。跟一般連鎖迴轉壽司店相比，鮨彩的價位較高，走精緻路線，另外也有丼飯供民眾選擇。

No.9 丸壽司

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走進微風廣場常看到丸壽司外大排長龍，每盤壽司的價格從40元-550元都有。除了熱茶是服務人員送上，丸壽司的現磨山葵、比目魚鰭邊肉、海膽手卷(北海道馬糞海膽) 和蝦頭味噌湯都有很多人大推！

No.8 海壽司

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海壽司主打海膽、青甘等產品每週從日本空運來台，甚至官網上都有每種食材空運抵台的時間。海壽司的壽司價格從40元到250元不等，除了進口的食材，還有來自本地的阿里山山葵、萬丹紅豆等。

No.7 東屋壽司

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東屋壽司目前只有在台中和高雄大遠百有店，採用平板點餐、新幹線送餐的系統，價格從40元-100元不等，東屋壽司主打現點現做，一次最多上下兩層列車，也因為現點現做的關係，有不少部落客反應出餐的時間會比較久。

No.6 奌爭鮮

爭鮮旗下的品牌「奌爭鮮」迴轉壽司，採用和日本連鎖品牌同樣的點餐系統，透過平板點餐後，由新幹線列車送上桌，點滿300元還能玩遊戲抽獎。奌爭鮮的壽司選擇較多，不過價格也較高，一盤要價60元。

No.5 Hama壽司 はま寿司

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來自日本的迴轉壽司品牌はま寿司HAMA壽司，2016年進軍台灣，目前在台灣有五家分店。HAMA壽司的價格是40-60元不等，也有副餐像是炸天婦羅、烏龍麵可選。網友推薦必點的菜單則有星鰻、紅甘、甜蝦和鮭魚等。

No.4 合點壽司

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在日本擁有百家店面的合點壽司，也鎖定台灣這個大市場，在去年六月底進軍台灣，第一家分店就設在內湖科學園區附近，裝潢充滿日式風格。除了有日本師傅，在合點用餐超嗨的氣氛也是特色之一，不時會有師傅敲鼓表演鮭魚解體秀。

No.3 壽司郎

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在日本排名第一的壽司郎來自大阪，目前台灣已經有4家店。去年六月開幕後，討論度爆表，許多網友常常訂不到位大排長龍。網友激推壽司郎的松葉蟹、獅魚、竹筴魚等，還有較為特別的餐點像是麻辣赤蝦握壽司、海苔海膽、炸雞軍艦、酪梨鮮蝦握壽司等。

No.2 藏壽司くら寿司

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最早進軍台灣的日本知名迴轉壽司品牌藏壽司くら寿司，到2018年台灣已經有16家分店，一盤40-80元的價格，已經成為許多人吃迴轉壽司的首選。藏壽司也時常被拿來跟壽司郎、Hama以及台灣本土的爭鮮比較。當然藏壽司最有名的，就是每吃5盤可以換一次扭蛋的機會，讓小朋友特別愛！由於不是每次都有中獎機會，為了扭蛋有可能從20盤吃到40盤！藏壽司在去年底還推出了台灣限定版的扭蛋，有土藏造型店、扭蛋機、觸控點餐機等。網友則推薦來吃必點甜蝦、鮭魚還有炙燒類。

No.1 爭鮮迴轉壽司

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網路聲量第一名的就是台灣本土品牌爭鮮迴轉壽司，在日本許多迴轉壽司進軍台灣後，也時常被拿來跟其他品牌比較。爭鮮一盤壽司30元，被認為是經濟實惠，鮭魚握壽司也被網友大讚CP值超高！

此外，還有許多隱藏版菜單，像是鮭魚小菜，雖然魚片形狀沒有那麼漂亮，但是新鮮度跟生魚片一樣，而且份量還多了不少！另外還有全名為鮭魚沙拉豆皮壽司的鮭拉豆， 網友大讚鮭魚的味道不會很重，裡面還有加少許的蝦卵，推薦喜歡豆皮壽司的人可以吃吃看！

圖／網路溫度計提供 分享 facebook

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年02月12日至2019年02月11日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『高CP值迴轉壽司店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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