一個人吃也美味！ 超商也吃得到的三大排隊名店 網讚：還原度超高！

2019-07-26 15:25 DailyView 網路溫度計提供



一個人吃飯到底是獨立還是悲傷？雖然台灣陸續有不少「邊緣人友善餐廳」，標榜一個人吃飯也不尷尬，但走進去也很需要勇氣...除了去「邊緣人餐廳」，其實現在在超商內，也有不少排隊名店的美味！

一個人吃飯真的比較自在嗎？隨著年紀漸長，大家生活越來越忙，約不到人吃飯已成為日常...雖然有許多業者推出了「一人吃飯友善餐廳」，但上門光顧還是要忍受周遭服務生和客人無限同情的眼光，還是需要極大的勇氣啊！日前網路瘋傳一份國際孤獨等級表，其中一個人去打卡名店、火鍋店、燒烤店的「孤獨」等級最高！透過《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字分析網友討論「一個人吃飯」最常出現的關鍵字，包括「尷尬」、「店員」、「不怕」、「獨立」、「孤單」等。

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不想被貼上單身狗標籤又想吃美食錯了嗎？小編就來幫大家整理，不用排隊、走進超商就能買得到的名店美味！快用這些神級料理溫暖你結冰的餐桌吧！

＃稱霸五次牛肉麵冠軍－朕一品家傳紅燒牛肉麵

加班加到厭世，這時候最想來一碗熱熱的牛肉麵，撫平一下崩潰的內心！現在下班後走進便利商店，也能吃到「台灣牛肉麵冠軍」的手藝。味味一品與「洪師傅冠軍牛肉麵」聯名合作，推出高湯、肉、菜仿真呈現，風味與質量全面進化提升的泡麵！

圖／摘自洪師父冠軍牛肉麵-西門店 分享 facebook

洪師傅冠軍牛肉麵是觀光客來台指定造訪的名店，洪金龍師傅在餐飲界20多年的老手藝，也拿下5次的台灣牛肉麵節冠軍。

這款「仿真系」泡麵，也是由洪師傅親自監製才上市。最大的特色是有滿滿的完整牛肉塊，口感不柴，搭配紅蘿蔔、白菜、蒜苗等蔬菜，再加上秘製的辣油包，湯頭也更有層次。朕一品牛肉麵比一般泡麵有更大的飽足感，完全就是三分鐘牛肉麵，比外送APP還有效率啊！

#郭富城來台必吃－太和殿麻辣燙

台灣人不管冬天還是夏天都愛吃麻辣鍋，三五好友圍在一起點一桌彭派的料，超過癮！啊不過，不是每個人都有朋友...小編就常常消夜找不到人吃鍋，完全想哭。不過體貼邊緣人的店也越來越多，麻辣鍋業者太和殿就和7-11聯名，推出微波加熱的熟食，還有麻辣燙跟麻辣鍋款，不少網紅都曾開箱試吃！

在 Instagram 查看這則貼文 @vickiesc 分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 21 日 下午 1:15 張貼

知名的太和殿鴛鴦麻辣鍋，據傳是港星郭富城來台灣工作，下通告必吃的店之一！根據Youtuber開箱試吃的結果，這款微波熟食保留了太和殿招牌的「麻」、「花椒香」，甚至還有吃鍋必點的牛肉丸，除了辣度有稍微降低，其餘的還原度都超高！

在 Instagram 查看這則貼文 カン クンジ（@kukujiji）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 11 日 上午 5:40 張貼

#排隊到天荒地老－麵屋一燈

多次獲得東京最佳拉麵、The Tabelog Award與東京百名店等獎項的名店「麵屋一燈」，在2016年來台展店，到現在還是有許多人在門口排隊等待美味，只為吃到他們必點的招牌「沾麵」。如果不想一個人在門口孤單排隊、孤單打卡，到便利商店也可以吃得到拉麵之王！

在 Instagram 查看這則貼文 Milkie Fang（@milkieee168）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 3 日 上午 10:12 張貼

麵屋一燈和7-11聯名合作，陸續推出了沾麵、拉麵和炒飯等產品，而且都是期間限定！目前還在販售中的是「照燒雞炒飯」不少吃過的網友都大讚，雞皮很Ｑ又夠味，炒飯粒粒分明，不會很濕軟！

在 Instagram 查看這則貼文 Aliii（@taster_aliii）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 4 日 上午 8:30 張貼

誰說邊緣人就沒有吃美食的權利啊？看完小編的介紹，你有沒有覺得這世界充滿希望了呢？

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