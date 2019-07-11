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八年級生問為何要買房？ 他不買房要年輕人逆向操作

愛這味才是正港台灣人！小吃店十大必點黑白切小菜

2019-07-11 12:01DailyView 網路溫度計提供

有時候吃個路邊攤，只是單純想吃一碗陽春麵或是一碗滷肉飯止飢，但是看到櫃檯旁陳列著琳瑯滿目的小菜，有各式各樣的蔬菜、豆類製品、不同的豬肉部位、海鮮類，想像它滷的入味後、在上頭撒上蔥花，想到都快流口水，時常情不自禁地點了一大盤，真想跟老闆直呼：全部都給我來一份！一頓飯吃下來，小菜往往比主餐還要豐盛、吃到好撐。

今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網友們必點的十樣小菜，來看看你最愛的小菜有沒有進入排行榜吧！

圖／網路溫度計提供
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第十名：魚卵

口感扎實綿密、粒粒分明的魚卵，下鍋油炸、整條切片後、均勻地在上頭淋上一圈美乃滋作調味，剛入口吃到的口感是酥脆的魚卵外皮，接著魚卵的香氣與美乃滋的甜味融合在口中爆發，帶點濕度且吃起來不乾口的魚卵，配上一旁擺飾切片的小黃瓜，吃起來更是爽口。

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第九名：豬肝、粉肝

豬肝含有豐富的鈣和磷，是最天然的補血元素，加點辣椒的涼拌豬肝是下酒菜的最佳良伴；而粉肝也是豬肝的一種型態，是脂肪含量比較高的豬肝，所以口感吃起來更為軟嫩，只是豬肝的膽固醇含量很高，建議每個星期最多食用一次就好。

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第八名：豬耳朵、豬頭皮

豬耳朵滷得入味、嚼著上頭的軟骨，吃起來又脆又軟的口感，不知不覺越吃越上癮，偶爾來個煙燻口味的豬頭皮，多了一股香氣，吃起來又是另一層次的味覺饗宴，且豬耳朵與豬頭皮還含有豐富的膠質，適時補充對人體有好處，只是這類的食物熱量高，若太頻繁吃，體重可是會增加的！

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第七名：滷蛋

滷蛋可是台灣人從小吃到大的平民美食之一，滷汁使蛋白變為褐色，滷的入味的滷蛋，滷汁會滲入蛋黃，吃起來的口感更為濕潤，吃滷蛋最怕吃到乾柴的蛋黃，那可讓人感覺快噎著。而煮過頭的滷蛋，吃起來可會像鐵蛋那樣，蛋白吃起來的口感是硬又無彈性，所以滷蛋要做的好吃，能入味也不會因久煮而變柴，也是一個技術呢！

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第六名：蹄膀肉

蹄膀肉又稱為腿庫，是豬的大腿連接屁股的那個部位，這個部位的肉多、皮薄，肉質比前腿肉較為結實，使用滷煮、紅燒的方式都可以，滷成深咖啡色的蹄膀外皮閃閃發亮，讓人口水直流。還有小吃店會推出醉蹄膀、煙燻蹄膀等，肉吃起來的口感肥而不油膩， Q嫩有彈性，都是不可錯過的菜色！

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第五名：大腸、大腸頭

大腸口感有Q彈嚼勁、帶點脆度最好吃的，大腸最講究的是內部一定要處理乾淨，才不會吃到內臟的腥臭味，且烹煮的時間要恰當，不會硬到咬不動、也不會軟爛到沒有口感，若怕油膩，可以加點薑絲一起入口來解膩～

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第四名：海帶

海帶含有多種維生素與礦物質，是營養價值很高的食物之一，在小菜的選項裡也算是平價的一道食物，滷的適中的海帶，不會過硬，吃起來鹹鹹甜甜，可說是小吃店裡必點的小菜之一。

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第三名：小黃瓜

炎炎夏日，來盤涼拌小黃瓜，可以補充蔬菜量，且小黃瓜營養成分高，富含多種維生素與纖維質，幫助排除體內多餘鹽分和水分，此外小黃瓜熱量低，每100克僅有15大卡，小黃瓜清脆的口感、脆甜又多汁的口味還可以帶走油膩，是主菜的最佳配角呢！

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第二名：章魚、軟絲、小卷、魷魚

海鮮類的黑白切，也是小菜的熱門選項之一，先進行川燙再冰鎮過後的小卷、章魚、軟絲、魷魚，組成一道豐富的海鮮拼盤，吃起來Q彈不軟爛，且不帶腥味，若覺得單吃口味單調，還可以搭配沙拉、醬油、哇沙米，或是薑絲，提高味覺層次喔！

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第一名：豆干、豆皮

軟嫩且吸飽滷汁的豆干、豆皮，再淋上芝麻油、蔥花，入口的香氣滿滿，是老少咸宜的一道小菜，對牙口不好的長輩也可以輕鬆吃，且豆干、豆皮是經濟又實惠的小菜，平價又能補充豐富的植物性蛋白質，當然是小菜必備的基本盤啦！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月26日至2019年05月25日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『黑白切小菜』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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