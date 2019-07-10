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陽明大學生藥所長蕭崇瑋涉論文造假 教授資格遭取消

第一名真的超常吃！ 你最愛的宵夜上榜了嗎？

2019-07-10 22:01DailyView 網路溫度計提供

每到睡前總是感覺胃有點空，一天三餐還不夠，晚上總是要來點宵夜才能睡得著，尤其在24小時都能品嘗到各種美食的台灣，深夜食堂的誘惑實在難以抵擋呀~今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》羅列出網友討論度最高的十大宵夜種類，不管是什麼，忘掉體脂肪、拋下罪惡感，全部都來一份吧！（誤）

圖／網路溫度計提供
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No.10 清粥小菜

圖／flickr
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深夜到清晨都有營業的「清粥小菜」，是台灣人日常飲食之一，其實清粥小菜與自助餐差不多，通常有清粥或地瓜粥可以選擇，而小菜的選擇十分多樣化，其中不乏醬菜類：醃漬的小黃瓜、紅豆枝、花生麵筋、蔭瓜、菜脯、豆腐乳、筍乾、肉鬆、鹹鴨蛋、鹹蜆仔等；其他配菜就更是五花八門，煎荷包蛋、菜脯蛋、煎豬肝、香腸、滷五花肉、炒青菜、煎魚、小卷、瓜子肉、等等家常菜式，講究少量多樣。

No.9 洋芋片零食

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從小吃到大的美味─「洋芋片」！睡不著又嘴饞，只是想吃點小東西，於是就拿起洋芋片，表皮酥脆、吃起來油炸香氣十足，原本只想吃個一兩口，越吃越涮嘴，停不下來。網友表示：「吃完一罐就少一罐庫存啦~」、「吃完一罐一定要再來杯可樂結尾！」

台灣的洋芋片口味多元，網上更是掀起了洋芋片霸主選拔賽呢！今天，你想來哪一種口味呢？

No.8 燒餅豆漿油條

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隨處可見的永和豆漿，每到宵夜總是有著不少的人潮，窯烤過後的燒餅具有淡淡的焦香，夾上剛起鍋炸好的酥脆油條，再來一碗熱豆漿，傳統又美味讓網友好懷念，敲碗：「燒餅油條+冰豆漿，我的最愛~」、「我的鹹豆漿呢」。

選擇豆漿和各類豆製品的熱量相對較低，作為夜宵是不錯的選擇，更是陪伴夜貓族和大學生度過漫漫長夜的好夥伴~

No.7 鴨血臭豆腐

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宵夜總是想來一點重口味的！鴨血臭豆腐是許多麻辣滷味的必選組合，脆嫩香辣的鴨血被花椒香氣包覆，臭豆腐吸飽了滿滿的麻辣湯頭，便利超商更是看準商機推出微波版麻辣臭豆腐泡麵，引起Dcard熱烈討論：「上次微波完整間超商都在臭，但很臭很好吃」、「就是戒不掉鴨血臭豆腐的辣辣臭臭，簡直人間美味」、「別人聞很痛苦，自己吃很爽」、「大學宵夜的好朋友」。

No.6 火鍋類

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台灣人愛吃火鍋已是超出名，舉凡過年圍爐、家庭聚餐、春酒尾牙等，都少不了吃火鍋，而火鍋價格也從百元平價小火鍋到千元鴛鴦鍋不計其數，更有不少火鍋店家將營業時間延長到宵夜時段甚至24小時，白天到黑夜，熱力不間斷。不少辛苦的上班族：「下班後吃火鍋是一大享受！」

根據《2018台灣連鎖店年鑑》，全台連鎖加盟餐飲品牌有4成是火鍋、店數高達1834家！再加上獨立品牌，市場初估至少破萬家，每條大馬路一定有1～2家火鍋店，儼然已成餐飲業之王！就因為台灣火鍋創意多元，也名列CNN推薦的外國旅客來台必吃美食選擇之一。

No.5 水果類

圖／flickr
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網友認為最沒有罪惡感的宵夜，水果總是口袋名單之一，其中又以番茄、芭樂佳，所含有的熱量非常低，有吃宵夜習慣同時又害怕肥胖的人群，這個時候不妨將低熱量、低GI的水果列入你的宵夜清單中吧！

No.4 燒烤居酒屋

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姊妹淘、上班族續攤的好地方，吃著充滿醃漬醬香的雞肉串燒、酥香的一夜干、各式各樣的海鮮料理，喝著啤酒、享受氣泡感，沉澱浮躁的心理狀態，在居酒屋享受著歡樂氣氛，與三五好友共度放鬆的微醺時光。

No3 炒飯炒麵

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有時下班比較晚，錯過了晚餐時間，又或者是剛下小夜班、還是剛準備上大夜班，最有飽足感又美味的宵夜，絕對少不了平民美食「炒飯」！粒粒分明、顆顆飽滿又充滿雞蛋香氣的炒飯，油油亮亮、金黃色澤更是令人不禁口水直流，吃膩了炒飯換個口感，「炒麵」也是飽餐一頓的好選擇！就是要大火快炒才夠味！

No.2 速食、炸物

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超具「台味」的炸物，絕對非鹹酥雞莫屬啦！每到宵夜時刻，鹹酥雞攤前總是大排長龍，有各種炸物可供消費者選擇，雞排、魷魚、甜不辣還有各樣蔬菜；除了台灣味以外，24小時營業的麥當勞也在熱門宵夜清單中！炸物充滿油滋滋的香味與脆鹹酥嫩的口感，讓許多人就算冒著發胖的風險也要大啖一番，還有網友表示：「炸雞加珍奶絕對是無敵組合！」

No.1 泡麵

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「泡麵達人」美國部落客里納許，日前公佈2019年全球十大美味泡麵排行榜，其中有兩款就是台灣泡麵，各種口味的泡麵凸顯台灣的在地特色，連外國觀光客都為之風靡，稱台灣是泡麵王國一點都不為過！

現代的人生活忙碌，時間顯得珍貴，便利又快速的「泡麵」絕對是首選清單呀！只要三到五分鐘，加顆雞蛋、一把青菜、幾片火鍋肉片，熱騰騰又美味的泡麵即可上桌~簡直超美味，即使知道不健康，還是很難戒掉這熱騰騰的小確幸啊Q_Q

【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網 http://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月25日至2019年05月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『宵夜』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

宵夜

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