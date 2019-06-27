夏日限定「重」口味 榴槤系甜點正夯

2019-06-27 17:54 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 張芳瑜 ／台北報導



評價非常兩極的夏季水果之王「榴槤」，因為獨特的風味，有人愛不釋手，有人則是「聞」之喪膽。不過，這兩年在甜點界吹起一股榴槤風，將濃郁的「香氣」夾入生乳捲、蛋糕內餡，像是一直以來專賣土鳳梨酥的「微熱山丘」、台中人氣IG冰淇淋店「金帛手製」、網路團購生乳捲「雲朵share工坊」，都嗅到這股獨特商機，紛紛加入榴槤甜點戰局。

「微熱山丘」在今年二月推出新品牌《FORBIDDEN馥餅殿》，主打榴槤系列商品搶市，繼推出入門款「D24榴槤蛋捲」後，第二波榴槤商品「貓山王榴槤冰心蛋糕」使用馬來西亞最受歡迎的榴槤「貓山王」，將香氣更濃的新鮮榴槤製成紮實的冰心內餡，整條蛋糕被1/3的榴槤泥所填滿，再搭配上香蘭葉、蛋皮蛋糕，最後以蘭姆酒提味，層層堆疊出濃郁香氣，是重度榴槤愛好者不能錯過風味。

「貓山王榴槤冰心蛋糕」售價880元(條)。圖／微熱山丘提供 分享 facebook

在台中的人氣甜點店「金帛手製KINBER MADE」秉著不斷開發創意口味的理念，除了招牌霜淇淋之外，近年也推出多款生乳捲商品。繼去年推出榴槤口味之後，大受歡迎，今年再次推出「抹茶榴槤生乳捲」，將抹茶特有的淡海苔香氣及甘味製成蛋糕，結合泰國金枕頭榴槤的濃郁滋味，不但毫無違和感，還意外的順口。而金帛將蛋糕和生乳採用減糖的配方，清爽不膩口，另外，也因為榴槤產季短，有人一次就購買15條，目前訂單已排到2周後才能取貨，可見其魅力所在。

「抹茶榴槤生乳捲」填滿新鮮的榴槤果泥。圖／金帛手製提供 分享 facebook

「抹茶榴槤生乳捲」售價499元(條)。圖／金帛手製提供 分享 facebook

號稱榴槤生乳捲始祖的「雲朵SHAR工坊」，每月榴槤生乳捲的銷量多達四、五千條。愛吃榴槤的筱玫師傅，將甜度、香氣十足的金枕頭榴槤果肉費工取下，打成綿密細緻的果泥，再與特製的榴槤生乳餡，一起捲入原味的減糖蛋糕中，讓每一口都能吃到滿滿的榴槤味。此外，雲朵SHAR工坊同步推出大份量的「榴槤盒」以及「榴槤大福」，滿足榴槤控的胃。

將金枕頭榴槤果肉取下後打成果泥。圖／雲朵SHAR工坊提供 分享 facebook