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高雄隱藏甜品「吃的泰奶」！IG超火泰奶布丁網路熱傳

2019-06-07 00:01聯合新聞網 文／Eva

用「吃的」泰式奶茶！最近IG版面上，有不少網友分享了一款略帶橘紅色的布丁。讓許多泰式奶茶控驚艷的「手標泰奶布丁」，藏身高雄三民區熱河街一家小清新甜品冰店，低調的店面藏不住點心美味。

「敘。Catch up」手標泰奶布丁（右下）讓人驚艷。IG @eating.03...
「敘。Catch up」手標泰奶布丁（右下）讓人驚艷。IG @eating.0305提供
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如果沒有看過介紹，單純路過「敘。Catch up」可能不會注意這家店的存在，是什麼魅力讓這家小店在IG上這麼熱呢？網友分享，鋪滿大顆珍珠的焦糖布丁、仙草冰品、Q軟好吃的手工凍圓，原本就是「敘。Catch up」的招牌商品，老闆堅持手作原則維護了餐點品質，完全靠顧客口碑相傳。

「敘。Catch up」甜點受到許多IG網友推薦。IG @chihyi_413提...
「敘。Catch up」甜點受到許多IG網友推薦。IG @chihyi_413提供
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「敘。Catch up」走的是銅板價位的精緻路線，一枚50元銅板就可以享受手作甜點。近期突然燒起來的「手標泰奶布丁」，則是該店較新的熱門商品。IG粉絲描述口感，這款「手標泰奶布丁」Q彈又滑順，灑上珍珠跟爆米香，「布丁奶香茶香濃厚」、「一入口就驚艷」、「不會太甜」，是布丁控或很喜歡泰奶的粉絲，一定不能錯過的甜品。

「敘。Catch up」甜點受到許多IG網友推薦。IG @chihyi_413提...
「敘。Catch up」甜點受到許多IG網友推薦。IG @chihyi_413提供
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另外還有季節限定的初夏芒果冰，新鮮切盤優美擺盤，開出一盤多汁甜美的果肉鮮花擺盤，是炎夏IG打卡必拍。店家公休日與營業資訊可上粉絲團查詢。

「敘。Catch up」芒果冰打卡必拍。IG @chihyi_413提供
「敘。Catch up」芒果冰打卡必拍。IG @chihyi_413提供
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哪裡吃

敘。Catch up

地址：高雄市三民區熱河一街53號

手標泰奶布丁45元

仙草凍圓 45元

初夏芒果冰 120元

售價如有誤植或調整，以店家現場實際公佈為準。

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