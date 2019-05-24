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【端午節全台肉粽推薦】吃粽子過端午！附帶南北粽大PK

2019-05-24 10:02FunTime旅遊比價

又到了該吃粽子的季節了，還記得以前每逢端午節，家家戶戶總是會飄散著葉、糯米、和各種配料綜合在一起的香味。隨著時代的進步，取而代之的，許多人端午節肉粽都選擇到各大超商、飯店訂購。想念端午節才有的「粽香」嗎？讓小編來介紹全台端午節必吃的肉粽吧～

粽子種類

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大安 四喜商品行

四喜商品行 圖／IG, oliver5199
四喜商品行 圖／IG, oliver5199
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這間位在台北大安區的肉粽，可以說是每個台北居民一定知道的粽子名店，有一般常見的蛋黃粽、鮮肉粽，也有甜的豆沙粽，用料實在，鹹蛋黃寧願用高成本的新鮮鹹蛋黃，而不是使用冷凍的，粽子內的滷肉、排骨也都是老闆自己滷製的，難怪四喜商品行的粽子不只在端午節熱賣，平常也是信維市場熱門的粽子店家！

四喜肉粽也曾被不少台灣美食評論家評價為冠軍粽子呢！完全是端午節不可錯過的美味啊！

小編偷偷說：四喜肉粽隱身在信維市場二樓，老闆不喜歡張揚，只希望留給顧客更好的品質！

店家資訊：官網>>

電話：(02)2707-2530

地址：台北市大安區信義路四段60之46號2F

石門 十八王公劉家肉粽

十八王公劉家肉粽 圖／IG, chiukirin
十八王公劉家肉粽 圖／IG, chiukirin
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這間位在東北角的劉家肉粽，粽子香已經飄散將近四十年，說到十八王公廟一定會想到這間「劉家肉粽」，不論南部粽或南部粽，店內均有販售。

「劉家肉粽」絕對是北部地區首屈一指的必吃肉粽店。每次小編騎車去北海岸時，經過「劉家肉粽」富基店時，一定會來上一顆，搭配窗外的無邊際海景服用，內心所帶來的感動不是幾行文字可以道盡的啊~~

小編偷偷說：劉家肉粽的官網可事先預約端午節肉粽，提醒各位美食饕客們，一定要記得提早預定，劉家肉粽常常還沒到端午節，粽子就全數預約完畢啊！

店家資訊 官網>>

石門富基店

電話：(02)2638-0888

地址：新北市石門區崁仔腳58-18號

石門店

電話：(02)2638-1088

地址：新北市石門區中央路30號

士林店

電話：(02)2832-4060

地址：台北市士林區文林路726號

芬園 古早味燒肉粽

芬園 圖／IG, anice0401
芬園 圖／IG, anice0401
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位於馬路邊矮小的平房，毫不起眼，不知道的人「走過路過絕對會錯過」，這間位於彰化芬園必吃的「古早味燒肉粽」，但要是知道你錯過的是什麼樣的美味端午節必吃，保證會後悔！

看到掛滿一串一串的肉粽和馬路邊絡繹不絕的排隊人潮，就知道「芬園古早味燒肉粽」到了。店內賣的肉粽偏向南部粽口味，糯米包覆著肥肉和瘦肉還有蝦米，再加上紅蔥頭的香氣，吃過的人都說粽子份量超級澎湃的，而且一顆才賣35元，CP值超高的，難怪大家都整串整串的在買。你看看，「芬園古早味燒肉粽」是不是端午節必吃的粽子呢！

店家資訊 官方FB>>

電話：(04)9252-5189

地址：彰化縣芬園鄉溪頭村彰南路一段194號

台中 一品肉粽

一品肉粽 圖／IG, foodie_chiehs
一品肉粽 圖／IG, foodie_chiehs
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「一品肉粽」除了得過台中金粽比賽第一名，還是台中市長胡志強也推薦的肉粽。店內主要販售南部粽子。「一品肉粽」為了做出媽媽的味道，可是找來24個大廚和15位媽媽一起研發出帶有「媽媽味」的肉粽。

用料相當實在的「一品肉粽」內餡有蝦米、豆乾、埔里香菇、雲林花生、蛋黃、精選的豬後腿肉，再灑上南部粽必備的花生粉吃進去，真的是超幸福的！端午節的腳步逼近，大家要買要快，免得這麼暢銷的肉粽被大家搶購一空啊~

店家資訊 官方FB>>

電話：(04) 2329-3765

地址：台中市英才路464號

台南 圓環頂肉粽菜粽專家

圓環頂肉粽菜粽專家 圖／IG
圓環頂肉粽菜粽專家 圖／IG
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來自西螺的糯米、北港的花生、東部來的月桂葉、老闆精心釀造的醬油膏和純花生磨製出來的花生粉最後在灑上香菜。天啊~小編現在好想坐車衝去台南吃這顆在地人最為推薦的肉粽哦！

粽子絕對不是只有端午節才能享用的美食。在民國四十年創業，已經有60年歷史的「圓環頂肉粽菜粽專家」是台南人最愛的早餐，每天的營業時間是05:30~13:30，他們使用月桂葉當作粽葉的粽子，除了糯米香、餡料所帶有的味道之外，還有著獨特的月桂香。另外，最棒的是，在肉粽上灑上滿滿的花生粉，這就是南部粽才會有的好味道！

店家資訊 官方FB>>

電話：(06) 222-0752

地址：台南市中西區府前路一段40號

屏東 上好肉粽

117(source by IG, lamnatashapeng)

24小時營業的「上好肉粽」是屏東地區在地人推薦必吃的肉粽。以大中小三種尺寸計價。內餡使用台糖的五花肉、香菇、栗子、鹹蛋黃、蝦米、魷魚、 花生，餡料會依照肉粽的大小所調整。

點肉粽都會附上一碗味噌湯。Q彈的糯米灑上花生粉還有店家特製的醬汁，一口肉粽一口湯，意外的match！

店家資訊 官網>>

仁愛店

電話：(08) 734-5779

地址：屏東市廈門街88號

夜市店

電話：(08)733-7886

地址：屏東市民族路23-25號

高雄 郭家肉粽

郭家肉粽 圖／IG,suiyobi_
郭家肉粽 圖／IG,suiyobi_
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位在鹽埕區的郭家肉粽，在騎樓間的老式建築中樹立著，飄香一甲子的在地老味道，饕客們說，郭家肉粽絕對要淋上香醇醬油膏在灑上花生粉才對味！

郭家肉粽共有兩層樓，店內裝潢也非常複古，二樓設計成郭家粽子故事館，推薦各位親自到現場品嘗美味的粽子，一邊認識這不可錯過的好味道！

小編偷偷說：郭家不只賣肉粽，還有豬腳湯和四神湯哦！

店家資訊 官網>>

電話：(07)551-2747

地址：高雄市鹽埕區北斗街19號

以上幾間全台必吃肉粽，平常已經很多人，更別說端午節了。還沒想好端午節要吃哪間肉粽的，趕快手刀去小編推薦的這幾間訂購一下，以免向隅。另外，小編也要溫馨提醒一下，不要吃太多粽子，除了腸胃會不舒服以外，還會爆卡啊～

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粽子端午節必吃

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