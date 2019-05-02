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8家「5月新開幕美食」2間在新竹！炸牛排、壽司、港式茶餐廳通通都想吃

2019-05-02 16:57聯合新聞網 記者陳睿中／台北報導

牛かつもと村招牌的炸牛排麥飯山藥泥套餐130g。圖／取自牛かつもと村粉絲頁
牛かつもと村招牌的炸牛排麥飯山藥泥套餐130g。圖／取自牛かつもと村粉絲頁
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5月有許多新品牌、新店面紛紛在台亮相。除了有日式炸牛排「牛かつもと村」、台式烤牛排「鉄火牛排」等肉食控喜愛的料理，也還有「祥富水產」火鍋超市、「壽司郎」迴轉壽司等等不同選擇，甚至連香港著名的「太興茶餐廳」，以及適合打卡的「英格莉莉」，也都於5月登場，適合民眾把握機會嘗鮮。

【牛かつもと村】

日本連鎖炸牛排名店「牛かつもと村」，自5月1日首次登台，提供與日本同步的炸牛定食。民眾可以將半熟的炸牛排，藉由桌上的石盤烤盤控制喜歡的熟度，再配上山葵醬油、岩鹽等佐料，搭著山藥泥小米飯享用。

開幕時間

：5月1日開幕（全台首店）

新店地點

：林口三井Outlet

紐西蘭肋眼套餐。圖／鉄火牛排提供
紐西蘭肋眼套餐。圖／鉄火牛排提供
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【鉄火牛排】

和牛燒肉品牌「樂軒」所打造的「鉄火牛排」，於新竹Big City遠東巨城購物中心開設旗下第3間分店。店內以澳洲和牛、日本北海道A4和牛、美國Choice等級牛肉等不同肉品為基礎，提供價格親民的台式牛排料理，還有隨餐無限供應的和牛滷肉飯。新竹巨城店更獨家提供重達1.5公斤的極炙戰斧牛排。

開幕時間

：5月1日

新店地點

：新竹Big City遠東巨城購物中心

祥富水產。記者陳睿中／攝影
祥富水產。記者陳睿中／攝影
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【祥富水產】

開創全台火鍋超市風潮的「祥富水產」，5月進駐新竹。店內提供有價格較坊間低廉的波士頓龍蝦、日本和牛、西班牙伊比利豬等食材，還有百餘項火鍋配料，民眾可以自行選購後烹煮，享受高度自主的用餐樂趣。

開幕時間

：5月1日

新店地點

：新竹Big City遠東巨城購物中心

英格莉莉以鳥籠盛裝英式三層式下午茶，更添打卡效果。圖／英格莉莉提供
英格莉莉以鳥籠盛裝英式三層式下午茶，更添打卡效果。圖／英格莉莉提供
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【英格莉莉】

六角餐飲集團以女性需求為出發點，打造全新品牌「英格莉莉」，主打適合打卡愛好者的英式風格下午茶。除了經典的三層式下午茶「皇室的祕密」，還有如英式豹紋厚鬆餅、牧羊人派、炸魚薯條、皇室彩虹沙拉等兼具傳統與創新概念的料理。

開幕時間

：5月1日

新店地點

：誠品生活南西

飯BAR LiLi選用多種特色器皿，連迷你版的「公園長椅」都成為特色食器。記者陳...
飯BAR LiLi選用多種特色器皿，連迷你版的「公園長椅」都成為特色食器。記者陳睿中／攝影
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【飯BAR LiLi】

強調創意風格中菜料理的飯BAR，在微風台北車站打造新品牌「飯BAR LiLi」。不僅供應有飯BAR經典的料理之外，還有約10款店內獨有的視覺系料理。包括大院嬌辣香豆腐、宅門干鍋腰瘦骨等特色菜。甚至連木櫥櫃、水族箱、獎盃都拿來做成食材器皿，增添用餐樂趣。

開幕時間

：5月3日

新店地點

：微風台北車站

壽司郎提供有百餘款的迴轉壽司可供選擇。圖／壽司郎提供
壽司郎提供有百餘款的迴轉壽司可供選擇。圖／壽司郎提供
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【壽司郎】

已經多年連續蟬聯全日本營業額冠軍，被譽為「日本第一迴轉壽司」的壽司郎，將於5月8日首次在新北開設分店，店內同樣提供百餘款的迴轉壽司料理。為慶祝開幕，店內還有極上鮪魚大腹、帶頭大鮮蝦、鮭魚腹等3款期間限定的特惠壽司。

開幕時間

：5月8日

新店地點

：Global Mall新北中和

檀島茶餐廳。記者陳立凱／攝影
檀島茶餐廳。記者陳立凱／攝影
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【檀島茶餐廳】

已經在台有多間門市的檀島茶餐廳，乃是香港老字號的名店，本次將於台北大直開設坪數達120坪的新店面，不僅為全台最大門市，也是在台灣的首間街邊店。檀島招牌的「蛋塔」，以擁有192層的酥皮為最大特色，其他也有燒臘、菠蘿包等茶餐廳特色餐點。

開幕時間

：5月10日

新店地點

：台北市中山區敬業三路11號1樓

太興茶餐廳特搜叉燒，每份318元。圖／太興提供
太興茶餐廳特搜叉燒，每份318元。圖／太興提供
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【太興茶餐廳】

太興集團旗下的太興茶餐廳，為香港最知名的茶餐廳品牌，全台首店將於5月10日在微風台北車站登場。店內將供應特搜叉燒、菠蘿包等招牌名菜，還有將奶茶放在裝有冰塊的碗中的冰鎮奶茶等特色飲品。

開幕時間

：5月10日

新店地點

：微風台北車站

牛排壽司茶餐廳和牛台北車站
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