看過來！ 2019全台母親節の吃喝玩樂全攻略 讓媽媽樂一下

【攻略1】agnès b. CAFÉ

白桃香草慕斯蛋糕 在口中綻放溫暖之愛

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agnès b. CAFÉ在時尚暖心的母親節推出限定款白桃香草慕斯蛋糕，以朵朵小花與GIVE LOVE愛心巧克力打造出溫柔的粉色蛋糕，為親愛的母親表達最溫暖的愛。內餡特選日本白桃與白桃果泥製成，再包覆以頂級馬達加斯加香草莢調味的綿密幕斯、每日現打鮮奶油，呈現清爽細緻的口感，入口時滿滿香草與白桃香氣交織而出，即日起至5/5(日)於agnès b. CAFÉ各門市可享預購優惠，7吋Whole Cake優惠價NT$1,250、9吋優惠價NT$1,600；5/1(三)上市Mini cake NT$160、5.5吋NT$800。

更多詳情＞https://www.facebook.com/agnesbcafe

【攻略2】BLACK As Chocolate

櫻桃巧克力蛋糕 苦甜滋味交織回憶幻燈片

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BLACK As Chocolate全新的媽咪灑花櫻桃巧克力蛋糕，調整經典比利時巧克力蛋糕中的巧克力濃度，分別融合70%、100%濃度的頂級比利時巧克力，以些微苦味襯出濃醇巧克力香氣與甜蜜的滋味，海綿蛋糕內層則填入酸甜滋味的覆盆子果醬與手工醃漬黑櫻桃，加倍豐富蛋糕整體層次。宛若媽咪將孩子辛苦拉拔成人的歷程，開始可能有些許辛苦、與孩子相伴成長的香甜喜悅、意見分歧時的酸楚委屈、最後交織成一幀幀名為甜蜜回憶的幻燈片。BLACK As Chocolate母親節限定蛋糕以「媽咪灑花」意象為名，象徵漂亮媽咪的玫瑰花裝飾於蛋糕上頭，加上嬌嫩豔紅的花瓣點綴其中，希望媽咪們收到蛋糕時可以心花怒放，享受子女的擁戴、呵護，不僅僅是母親節，有家人相伴的每一日都是最幸福的時光。（6吋售價NT$990）

更多詳情＞https://www.blackaschocolate.com

【攻略3】Gontran Cherrier

茉莉之馨蛋糕 一朵最犯規、最甜蜜的康乃馨

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Gontran Cherrier今年以視覺、味覺升級的法式優雅烘焙手法呈現最經典的茉莉之馨母親節蛋糕，以高雅的白色蛋糕當基底，上方擺放一朵手工製作的巨型粉紅色巧克力康乃馨，以滿開的康乃馨，代表對媽媽滿滿的愛。盛放的花朵，在打開蛋糕盒的一瞬間，就讓媽媽的心情隨著大大的花朵充滿喜悅，接著是滿溢的茉莉花茶香味將味覺引領至更深層的花世界，最後，戚風蛋糕結合茉莉花茶奶凍、台灣紅心芭樂，讓人品嚐到出奇不意的酸甜口感與花香。與台灣在地紅心芭樂結合的法式品味，不僅增添多層次風味，也將法式烘焙與台灣食材做出完美結合，再加上GC的巧思將少許果肉融入蛋糕，咬到果肉時彷彿漫步在春天的花園，各式各樣的隱藏驚喜，都讓茉莉之馨成為一朵今年最犯規的母親節康乃馨！（6吋售價NT$920）

更多詳情＞https://www.facebook.com/gcbtaipei

【攻略4】大倉久和大飯店

馨情柚子鳳梨慕斯蛋糕 給媽媽一個沒有負擔的甜蜜饗受

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大倉久和大飯店The Nine烘焙坊今年推出馨情柚子鳳梨慕斯蛋糕，以優雅外表加上花型巧克力的妝點，搭配清爽宜人的柚子鳳梨口味，讓摯愛母親享受一個沒有負擔的佳節。蛋糕主體以厚實的杏仁蛋糕為整體基礎，再以鳳梨為主題堆疊口感層次，尤其香烤鳳梨的香氣與鳳梨百香果果醬的酸甜結合後恰恰平衡伯爵茶巧克力慕斯的綿密濃郁，最後以淡雅的柚子慕斯香氣作為蛋糕最後的包裹。整體造型高雅大方，像極了穿著粉色衣裳、戴著精緻珍珠項鍊的摯愛母親拿著一朵專屬於她的康乃馨的優雅造型。馨情柚子鳳梨慕斯蛋糕至5/31(五)皆可預購，6吋NT$800、8吋NT$1,400。（取貨前1日預訂、大量訂購者須提前3日預訂）

更多詳情＞https://reurl.cc/zODb6

【攻略5】台北國賓大飯店

拍照零死角莓滿甜心蛋糕 一週狂賣700顆、讓媽媽當網美

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「媽媽想當網美，但媽媽不說」，那就來顆符合媽媽喜好、高雅又優美的母親節蛋糕，讓她捧著拍、閉眼拍、邊吃邊拍都「360度無死角」，換成頭貼讓別人的媽媽羨慕忌妒恨！國賓麵包房主廚楊文雄賦予今年的母親節蛋糕淡淡莓果酸香，帶有一抹酸甜滋味，用酸香新鮮覆盆子及藍莓妝點在蛋糕上方，命名莓滿甜心希望媽媽能「吃在嘴裡，甜在心裡」。選用來自法國的kiri起司傳承古典法式工法製作，色澤較為其他品牌奶油乳酪更為潔白，口感柔滑綿密，略帶鹹味能完美平衡起司本身自帶的酸度，剛好帶出淡淡莓果酸香。以起司海綿蛋糕鋪底，放上起司蛋糕，疊上kiri起司慕斯，中間再夾入酸香的什錦莓凍，最上方用草莓蒟蒻果凍及新鮮草莓妝點。不同口感的輕重乳酪，層層堆疊出和諧而濃郁的絕佳滋味，入口時舌尖先是濃郁的奶香，再來藉由草莓果凍的酸味帶出乳酪幕斯的誘人氣息。6吋售價NT$920，即日起至5/3(五)訂購並結清款項可享9折優惠。此外，5/11~5/12於台北國賓大飯店ahmicafè、如歸酒廊、明園西餐廳、粵菜廳、川菜廳、A CUT等館內餐廳用餐消費滿NT$2,000，即可憑發票至一樓拍照區由蘇菲亞婚紗公司專業攝影師免費拍攝全家福，並贈送一組8×10吋精美卡片照及光碟一片(價值NT$1,500)。

更多詳情＞https://reurl.cc/MWjRn

【攻略6】台北美福大飯店

以中式食材設計兩款風雅別緻蛋糕 洛神珍愛、落葉歸根

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台北美福大飯店Moment cafè & bakery即日起至5月12日推出兩款外型別緻的母親節蛋糕，以鐵觀音與洛神花兩種中式風情翻玩西式糕點。點心房黃伯欽主廚今年以兩種中式風雅情調的食材賦予母親節蛋糕更深遠的寓意。洛神珍愛蛋糕以美稱為植物界紅寶石的洛神花為設計主軸，在典雅的蛋糕上，綴上以法芙娜巧克力製成的洛神花巧克力，每朵花中都藏有一顆要獻給媽媽的紅寶石，外層延續法芙娜巧克力所製成的淋面搭配大溪地香草慕斯，細緻的蛋糕體則選用法國杏仁膏所製成的杏仁胡桃蛋糕，內餡夾層分別為義大利西西里島開心果所製成的穆斯林餡及特選台東契作的新鮮洛神花乾，搭配手工糖炒的胡桃所製成滑順的甘那許，蛋糕底部再鋪上香脆的沙布列酥餅，入口酸香甘甜，層層堆疊的繁複工法打造出兼具口感和美觀的美味蛋糕。另一款選用花蓮自栽的鐵觀音做為蛋糕基底的落葉歸根蛋糕，內餡以焦糖炒香的核桃搭配鐵觀音茶葉經低溫研磨後的香緹，散發淡雅茶香與糖炒核桃帶有的微苦焦糖味，口味清甜而不膩口，營造蘊含豐富層次的味蕾體驗，外觀完美呈現落葉歸根的意象，象徵遊子對母親備感思念的返鄉心境（兩種口味7吋售價皆NT$1,680）。此外，飯店館內5間特色餐廳於溫馨五月獻上母親節限定優惠及菜色：「彩匯」自助餐廳提供百款異國美食，用異國餐食帶媽媽環遊世界；以道地潮州菜與粵菜聞名的「潮粵坊」及米其林指南推薦的「米香」台菜餐廳則推出母親節澎派桌菜，品味中式傳統菜色之餘，更能同時兼顧團圓聚餐的溫馨幸福感；「GMT」義大利餐廳擁有浪漫的氛圍，義籍主廚以他的家鄉味帶領媽媽品嚐濃厚義式風情套餐；「晴山」日本料理嚴選新鮮食材，結合炭火、鐵板燒、桌席及壽司割烹等多種廚藝料理風格，推出「莉雅合食」和「安娜合食」兩款套餐，用和風慢食的步調，讓媽咪們能從忙碌的日常生活中喘口氣，於5/11~5/12至限定餐廳消費滿NT$6,888即可獲贈韓國知名保養品牌「WHOO后」母親節獨家好禮(價值NT$1,580起)。

更多詳情＞https://www.grandmayfull.com

【攻略7】台南大員皇冠假日酒店

得獎香檸巧克力慕斯、草莓覆盆子櫻桃白酒慕斯蛋糕討媽媽歡心

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台南大員皇冠假日酒店點心主廚劉靖晟為了滿足不同媽咪口味喜好，完美融合在地食材特製兩款母親節蛋糕，第一款香檸巧克力慕斯榮獲蘋果日報母親節蛋糕評比巧克力類第3名，評審對於檸檬清香和巧克力濃郁巧妙碰撞後的美妙滋味，給予高度評價，蛋糕內層有榛果巧克力脆餅與無粉超濃的巧克力蛋糕鋪底，再一層層鋪上榛果甘那許、特製檸檬醬、檸檬果凍、檸檬奶餡、牛奶巧克力慕斯，帶給媽媽每一口都是華麗享受。另一款草莓覆盆子櫻桃白酒慕斯展現微酸而清新的口感組合，以覆盆子、草莓、櫻桃為主角，內層有原味手指蛋糕、榛果巧克力脆片鋪底，再以草莓櫻桃果凍與草莓覆盆子果醬層層堆疊，創造出多層次的口感，最能討媽媽歡心（6吋售價NT$980）。此外，5/4~5/5、5/11~5/12四天推出一系列餐飲優惠專愛，讓媽咪們獨享專屬禮遇：元素自助餐廳成人NT$1,380，7-12歲兒童NT$690，再送媽咪一份主廚特製前菜以及薰衣草香氛包一個；彩豐樓粵式中餐廳推出5人席菜NT$8,000起與10人席菜NT$15,000起；煉‧瓦日本特色餐廳則推出鐵板燒套餐與日式套餐，每客NT$1,800，讓偉大媽咪擁有最美好的幸福食光，吃進嘴裡，暖在心裡。以上專案皆須另加10%服務費，且另有早鳥優惠折扣，請事先訂位。

更多詳情＞https://www.crowneplazatainan.com

【攻略8】微熱山丘 I LOVE MOM

官網限定包裝、原來是愛母親節音樂會雙重獻禮

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微熱山丘首次推出I LOVE MOM官網限定母親節包裝，即日起在官網獨家預購，傳遞真摯的愛。為了讓家人能共度暖心時刻，更於母親節前夕在南投八卦山村民市集舉辦原來是愛母親節音樂會，帶來一連串精采演出為母親節打造雙重獻禮。母親節限定布提袋印上「I LOVE MOM」繡線文字，用針線串起母親與孩子間堅定不移的愛，象徵無形的愛與牽繫著不變的情感、有形的線則牽繫著永遠的關心，一針一線都呈現母親對孩子永遠的關愛。「原來是愛」母親節音樂會5/4(六)特別邀請來自玉山的純粹歌聲─「台灣原聲合唱團」及「台灣原聲打擊樂團」，透過原住民孩子單純快樂的樂聲傳遞愛與感謝，把大地最美的聲音獻給母親。現場將帶來一連串精采的表演，除了有多首呼應母親節的動人歌曲，也有A Cappella 無樂器伴奏的純人聲音樂。享譽國際的原住民孩子們，用布農族獨特的打擊樂撼動全場、用嘹亮清新的歌聲唱出來自台灣的美好，更用與生俱來的天籟歌聲為自己唱出不一樣的未來。

更多詳情＞https://www.sunnyhills.com.tw

【攻略9】Mad for Garlic大蒜主題餐廳

獻給媽咪難以計「蒜」的溫馨愛意

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溫馨五月天，全台首家以大蒜為主題的義大利餐廳Mad for Garlic於5/3~5/5、5/10~5/12週末推出限期母親節套餐，以美妙義式蒜香風格，加上浪漫歐陸酒窖用餐空間，擁有大片全景落地窗，可遠眺台北101與信義區燈火人潮美景，獻給媽咪一個史上最難忘的裝「蒜」母親節！蒜香海陸二重奏豪華四人套餐從前菜、主菜到甜點，各式主打招牌菜色輪番上陣，有網紅最愛人氣前菜「德古拉殺手」、風靡亞洲的「MFG招牌鮮蝦鳳梨炸蒜片雪花披薩、廣受義大利麵控歡迎的「蒜香鮮奶油蟹肉及龍蝦肉義大利麵」、喜愛蒜味料理的饕客不能錯過的「MFG招牌烤肋眼牛排配蒜頭山」，鮮美海味層層堆疊的「蒜香嫩煎石斑搭香煎干貝」，IG洗版瘋傳甜點「蒜頭香蕉巧克力將披薩配香草冰淇淋」加上特調飲品4選1，母親節裝蒜價NT$4,860+10%，活動期間按讚Mad for Garlic臉書粉絲專頁，並於個人臉書分享母親節指定PO文還能獲得康乃馨。

更多詳情＞https://www.facebook.com/madforgarlictaiwan

【攻略10】Mega 50餐飲及宴會

三間餐廳讓媽媽美食、美景一次擁有

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新板美食地標「Mega 50餐飲及宴會」，價格親民，又被網友評為美食美景一次擁有，絕對是母親節闔府歡聚的首選！5/11~5/12的母親節週末，Mega 50旗下三間餐廳各以招牌美饌攬客。「望月樓」粵菜餐廳備妥加送果汁暢飲的10人豪華桌菜，NT$13,800桌菜內容為：廣式燒味拼盤、花旗蔘燉雞湯、南瓜牛油焗海蝦、翡翠北菇智利鮑片、香草黑椒烤牛小排、清蒸活石斑、松露炒什錦時蔬、櫻花蝦荷葉糯米飯、低卡蒟蒻凍和季節鮮果盤；「Asia 49亞洲料理及酒廊」以「10大人氣排行榜」和「主廚時令推薦」作為點餐指南，前者包括嫩烤豬肋排、港式避風塘蒜蝦、檳城咖哩叻沙麵、火焰海鮮鳳梨炒飯，後者則有美國牛小排佐綠咖哩醬、峇里島香葉烤石斑魚、用了整隻龍蝦的波士頓龍蝦米粉湯、以及全雞腹中鑲飯的泰式香茅烤雞薑黃飯，佳節不加價，平實單點菜單提供自由點餐、豐儉由人的母親節饗宴；全國最高的「50樓Cafè」自助餐廳則有金牌主廚陳俊杉為5/11~5/12精心設計母親節大餐，午晚餐每人一律NT$1,180，除了現流生魚片、生猛海鮮吧、蝦兵蟹將蒸籠區以外，亮點美食還有戰斧牛排、全隻烤乳豬、膠質豐富的鱘龍魚鳴門捲、BBQ豬肋排、廣式醬燒牛腩、醋溜松鼠魚…等，加上以每人一顆蜜汁和風鮑魚，以及餐後每桌一份「愛的小宇宙」白巧克力球甜點，服務人員在球上澆淋溫熱的黑巧克力醬後，球體便會緩緩融化，露出裡面的熟成香檸蛋糕，驚奇甜點上桌秀一定討得讓媽媽歡心！

更多詳情＞https://www.mega50.com.tw

【攻略11】十二粵 粵美味、粵養生

嚴選時令食材以美食傳馨獻愛

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立夏時節，萬物並秀，傳統粵菜食府十二粵，為天下最辛勞瑰麗的女人，獻上品味超凡的傳統粵菜饗宴。隨著母親節的到來，也象徵著進入立夏時節，十二粵貼心為媽咪準備以當季食材精心製作的養生食膳、暖心燉湯，在立夏季節轉換之際，奉上滋補養生的珍饈美饌：十二粵母親節雙人感恩套餐、十二粵母親節感恩四人套餐、十二粵母親節感恩八人套餐（八人套餐每日午晚餐限各一席，請預先訂席）。母親節套餐供應期間自5/1~5/12，提前訂席另贈康乃馨花束，四人及八人套餐皆隨餐附贈象徵延年長壽的甜點「蟠桃長壽包」，晚餐時段另舉行闔家歡拍立得活動（限消費母親節套餐，每桌限量一枚，贈完為止），母親節當日消費顧客每席皆贈康乃馨，獻愛母親，歡迎即刻預約品嚐，綻放初夏味蕾饗宴。

更多詳情＞https://www.facebook.com/canton12taiwan

【攻略12】霸嗎拉麵Bari-Uma

為地表最強媽咪奉上母親節限定雙人拉麵定食

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「地表最強濃厚豚骨湯頭No.1」馳名亞洲的霸嗎拉麵Bari-Uma，邀請所有地表最強媽咪一同歡慶母親節，以「一杯一心」的職人信念，用心熬湯、以熱情製麵，即日起至5/12止，貼心為媽咪雙手奉上「霸嗎拉麵母親節限定雙人拉麵定食」，內含霸嗎人氣王「炙燒豚肉味玉拉麵」2碗、招牌點心羽根燒餃子或唐揚炸雞(2選1)，還可任選2杯軟性飲料(限指定品項)，享寵愛媽咪價NT$750，快帶著你家的拉麵控媽咪前往霸嗎拉麵品嚐「地表最濃厚豚骨湯頭」，度過一個濃情蜜意的母親節！另外，終極劇透，不管那一款拉麵，只要把湯一飲而盡，就會有彩蛋出現喔！

更多詳情＞https://www.facebook.com/bariumataiwan

【攻略13】北投亞太飯店

用甜蜜蛋糕、龍蝦、感恩桌菜真心寵愛媽咪

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北投亞太飯店從蛋糕、Semi-Buffet專屬主餐、彭湃桌菜同慶母親節。珍愛馨意蛋糕以慕斯白巧克力為主體，上層鋪以粉嫩透明感杏桃果膠，師傅手工自製的金蔥玫瑰巧克力亮麗點綴其中，高貴的玫瑰金象徵珍愛馨意之情，繽紛的春天花園。蛋糕內層運用多種水果醬堆疊出豐富層次酸甜口感，選用台灣鳳梨、韓國柚子以及草莓醬，鳳梨搭配柚子清爽新鮮口感，品嚐得出柚子的餘韻香氣，內餡再加入巧克力脆球增添酥脆感，六吋售價NT$1080，五天前預訂，可於5/1~5/12取貨。母親節專屬Semi-Buffet主餐金砂青醬焗龍蝦，於5/4~5/5、5/11~5/12精選新鮮上等古巴龍蝦，較大隻的體型肉質Q彈飽滿，過油鎖住水分，最特別的是主廚佐烏魚子粉帶出鹹香味，再淋上濃郁的青醬，青醬的香氣搭配龍蝦的甘甜，底下鋪上以培根香炒的義大利米麵，燉飯的口感十足，打造中西融合的驚豔烹調手法，同時將Buffet餐檯菜色豪華升級，滿足媽咪們的味蕾，每位NT$1,380+10%。喜歡中式料理的媽咪另有每桌十位NT$13,800+10%的感恩桌菜錦繡盤，創意經典美饌佳餚包含「紅燒雪蛤魚翅羹」用中式上湯的方式加入月眉翅，用老母雞、豬龍骨和金華火腿熬煮而成濃郁清爽的湯頭、需要5天前預約的「蒜香脆皮黑鑽雞」，主廚別出心裁選用肉質鮮嫩的烏骨雞，搭配辛香白蒜與養生黑蒜作為餡料，外皮酥脆肉質柔嫩，入口時飽滿香甜風味無可比擬，每一口都有滿滿的蒜香味，口感層次豐富風味佳，以及經典的雙重粵式享受「櫻蝦臘味珍珠飯」。

更多詳情＞https://www.apresort.com.tw

吳丁江/River圖文彙整

本文經授權轉載自欣傳媒 欣美食，未經允許請勿轉載！