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夜半打牙祭！台北「10家宵夜美食」營業到凌晨的美味　好友同事約起來

2019-03-15 17:00聯合新聞網 文／遊妤思

宵夜不是永和豆漿，就是7-11、麥當勞，身為吃貨的你還有更多選擇！夜深人靜找不到美食來填補肚子餓的空虛，這幾家台灣平價美食，全部營業到凌晨喔，下次揪起朋友、同事，一起打牙祭吧！

1.富宏牛肉麵 (原建宏牛肉麵)

計程車司機的心頭好，便宜又大碗，24小時營業的牛肉麵。牛肉嚼勁十足，麵條也Q彈有勁，CP值超高。還有店家自製的牛油，香氣更為逼人，提供的酸菜、蒜頭等多種配料，也能任饕客自由搭配。

地址：台北市萬華區洛陽街45-6號

營業時間：24小時

圖/富宏牛肉麵。papa90242@IG
圖/富宏牛肉麵。papa90242@IG
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2.阿桐阿寶四神湯

創立超過百年的阿桐阿寶，四神湯可是有名的料多實在。小腸脆口而且新鮮，湯頭濃郁相當清爽。除了主打的四神湯，不要忘記一定要點個包子或肉粽吃才過癮啊！

地址：台北市大同區民生西路151號

營業時間：11：00-05：00

圖/阿桐阿寶四神湯大口老師的走跳學堂
圖/阿桐阿寶四神湯大口老師的走跳學堂
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3.東引小吃

藏身於內巷裡的小吃，店內的滷味是這家的必點招牌！豬腳入口即化、牛筋牛肚自帶甜味。招牌麵則是價格實惠，麻醬底配上濃濃蒜香味，面條嚼勁十足。適合朋友一起點很多料來吃，不踩雷的美食推薦。

地址：台北市松山區南京東路五段291巷20弄3號

營業時間：11：00-04：00

圖/東引小吃店。arukado_tw@IG(左)lee1991613@IG(右)...
圖/東引小吃店。arukado_tw@IG(左)lee1991613@IG(右)授權
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4.小吳牛肉麵

特調的湯頭濃郁，牛雜不腥羶又軟爛柔嫩，麵條也Q彈有勁，加上店家自製的牛油，香氣更為逼人。飢腸轆轆的晚上，配上這大分量美食，暖胃暖心，真的是一大享受！

地址：108台北市萬華區洛陽街45-11號

營業時間：24小時

圖/截至 小吳牛肉麵 粉絲頁
圖/截至 小吳牛肉麵 粉絲頁
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5.程味珍意麵

這家招牌除了意麵之外，滷肉飯在網友評價中更是一絕。肉質燉得恰到好處，綿密卻還富有彈牙的口感，肥瘦適中，醬汁和飯比例配合的剛剛好。滷味的口味也很多，香味重不油膩，很適合當跟好友們小酌的菜配。

地址：台北市萬華區西寧南路63之2號

營業時間：09：30 - 04：00 (週五、六 09 : 30 – 05 : 00)

6.四鄉五島馬祖麵店

頗具特色的黑麻麵，用的黑芝麻醬，擁有濃郁的香氣和微鹹的口感。另外推薦是酒糟料理，除了有酒糟肉(豬)，還有獨特的酒糟雞排，酥脆入味。老闆和闆娘都是馬祖人，想要吃道地的馬祖麵可以來這邊~

地址：台北市中山區遼寧街7號

營業時間：24小時

7.士林生炒羊肉

只賣生炒羊，但名氣卻嚇嚇叫，還沒開店就先排隊，故事就在這深夜食堂。每一桌都是生炒羊肉一盤再配上一碗熱騰騰的白飯，開味又涮嘴。

地址：台北市士林區大東路21之3號

營業時間：00：30-03：00(假日1：30開始)

8.劉媽媽涼麵

劉媽媽涼麵位於市民大道京華城附近，用餐區就在騎樓，營業時間總是大排長龍。這家店只賣經典的麻醬口味，醬汁顏色較淺，帶點蒜香，有荷包蛋和蔥蛋兩種選擇可以搭配。除了很有名涼麵外，三合一湯也是桌桌必點哦！

地址：台北市松山區市民大道五段37號

營業時間：22：00 - 09：00 (週三、五23 : 00 – 09 : 00)

圖/劉媽媽涼麵oscarlife75@IG
圖/劉媽媽涼麵oscarlife75@IG
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9.陳家涼麵

陳家涼麵是台北涼麵推薦清單之一，主打24小時營業，任何時間想吃涼麵都可以！新鮮、手工現做的涼麵，經過電扇和冷氣急速降溫，麵條清爽彈牙，麻醬也加入10多種中藥材熬煮，加上醬油、蒜、醋等調味，再搭配自家熬煮的冰糖水，畫龍點睛，口感豐富且有層次。

地址：台北市松山區南京東路五段123巷29號

營業時間：24小時(週日公休)

圖/陳家涼麵。muimui_foodie@IG
圖/陳家涼麵。muimui_foodie@IG
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10.林東芳牛肉麵

最近剛般新家的林東芳，曾被CNN評選為台北必吃８大牛肉麵，和必比登《2018台北米其林指南》的推薦美食，美名不用多說已經是家喻戶曉的事了！湯頭清淡香甜，牛筋軟嫩大塊又好入口，很適合帶外地朋友一起嚐鮮的經典美食。

地址：台北市中山區八德路二段322號

營業時間：11：00 - 02：00 (週日公休)

圖/林東芳牛肉麵。記者陳嘉寧 攝影、網友兩隻小豬授權
圖/林東芳牛肉麵。記者陳嘉寧 攝影、網友兩隻小豬授權
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晚上吃美食也超容易，美食當前不怕胖的給他吃下去就對啦！夜深人靜找不到美食來填補肚子餓的空虛，這幾家台灣平價美食，全部營業到凌晨喔，下次揪起朋友、同事，一起打牙祭吧！

牛肉麵馬祖滷味小吃必點
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