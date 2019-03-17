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經濟艙開賣臥鋪！ 8200元起就能爽躺整排座位

一口入魂！大台北5家吃貨注目必訪必嚐鮮的新開店

2019-03-17 11:57Taipei Walker

來自中、日、韓、南洋等各國美饌，滿足追逐新鮮感的各式吃貨們，準備在舌尖上展開一場世界小旅行吧！

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★四米大石鍋拌飯專賣

坐落在南西商圈巷弄的老公寓2樓，循著香氣、沿階梯而上，推開宛如造訪老友家般的木門，貌似低調咖啡館的新開店中，賣的正是主打石鍋拌飯的專賣店。以獨家基底搭上牛、豬、雞等優值選肉，打造出7種迷人風味，還有大醬豆腐、辣炒年糕、雪花炸雞、海鮮煎餅、辣醬高麗魷魚5種韓式小品，擁有韓國高級食材認證書，食材中使用的辣椒粉、味噌醬、蔬菜沾醬、魚露、昆布等皆來自原味產地。在水泥裸牆、氣氛燈光下，於日夜呈現出截然不同的文青、工業風格，而不變的是享用美食的溫度。

松阪豬石鍋拌飯320元（前）、牛五花石鍋拌飯220元（後）／多達8種蔬食滿滿地覆...
松阪豬石鍋拌飯320元（前）、牛五花石鍋拌飯220元（後）／多達8種蔬食滿滿地覆於石鍋拌飯上，大份量呈現誠意十足，最後別忘了品嚐鍋底的焦香鍋巴飯。
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【店家資訊】

地址：台北市中山區中山北路二段20巷23號2F

電話：（02）2521-8208

營業時間：11：30～15：00（LO14：30）、17：30～21：00（LO20：30）

公休：無


★蔥月

主打中式手工拉麵、南北點心的蔥月，是新葡苑餐飲集團於微風台北車站所設立的新品牌。匯集各地特色麵食，包含台式紅燒牛肉麵、四川擔擔麵、陝西酸辣油潑麵、老北京炸醬麵，以及融入台灣在地食材的三星蔥油餅、上海小籠包、大餅捲牛肉、花菇素蒸餃等點心，4種手工麵採現點現拉以及客製化選項，經搋、摔、抻、拋工法，搭配特製高湯，使麵條口感有嚼勁，還可選牛骨或是豬骨高湯，在平實的價格中，依舊秉持繁複工法製作而成，讓往返交通樞紐的旅人，在精緻的手藝中，瞬間揮走一日疲憊感。

冠軍清燉牛尾拉麵-細麵250元（前）／曾在 2008 年牛肉麵節-清燉牛肉組奪冠...
冠軍清燉牛尾拉麵-細麵250元（前）／曾在 2008 年牛肉麵節-清燉牛肉組奪冠的湯頭，加入澳洲牛尾去皮加入蟲草花，湯頭清香且口感獨特。陝西酸辣油潑皮帶麵120元（後）／寬度達6公分的寬麵條，自製作到呈現在在考驗著師父的工法，迷人的嚼勁搭配獨家辣度，嗜辣者一試就上癮。
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【店家資訊】

地址：台北市中正區北平西路3號2F（微風台北車站）

電話：（02）2314-9839

營業時間：10：00～22：00

公休：無


★YABI KITCHEN

瓦城泰統集團第7個自創品牌首店在微風南山亮相！YABI KITCHEN主打南洋系美食，匯聚星馬、印度、泰國等特色菜，並由廚藝團隊施展創意，推出進化版料理，不僅顛覆印象，更要讓人每一口都感到驚喜。因而以「YABI」為名，即「Yummy! Asian Best Inspiration」縮寫，期盼透過跨國界的料理與創意，引領一場舌尖上的旅行；同時，「YABI」亦有輕鬆快樂之意，在採光明亮、現代時尚的空間裡，以最愉悅的心情享用美味。店內推出多道招牌菜色，如YABI海南雞、越香咖啡排骨、星洲肉骨茶豬肚煲湯都是必吃推薦。

YABI海南雞360元（前）／以舒肥法烹調去骨雞腿肉，軟嫩多汁，另灑上蒜蓉醬與酥...
YABI海南雞360元（前）／以舒肥法烹調去骨雞腿肉，軟嫩多汁，另灑上蒜蓉醬與酥炸薑絲創造新吃法，亦可搭配金桔、主廚特調醬汁增添風味。越香咖啡排骨360元（中）／融入越南咖啡的創意料理，帶著甜中微苦的絕妙口味，令人驚喜。香酥咖哩芋角280元（左）／印度咖哩餃的升級進化版，以酥脆外皮包覆芋泥、咖哩與豬肉餡料，香酥美味，另附上洛神花與特調辣醬作為搭配。YABI薑黃飯45元（後）／人／南印度手抓飯改良版，將泰國香米以薑黃粉浸泡燉煮，再融合印度南部檸檬飯的做法製成，可無限享用。
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【店家資訊】

地址：台北市信義區松智路17號2F（微風南山）

電話：（02）2729-1381

營業時間：11：00～21：30；四～六11：00～22：00（LO21：00）

公休：無


★SHIN PU YUAN 新葡苑四十六

進駐微風南山46樓、成為其高樓層唯一景觀中餐廳的新葡苑四十六，挾帶這股氣勢，同步推出頂級餐酒型態，在延續自家拿手的廣東、上海菜系並融合川菜之餘，特別打造恆溫酒櫃，加入侍酒師服務，客製化依菜單設計佐餐酒，將中餐饗宴推至新高度，也成為新葡苑集團旗下最亮眼的代表作。由胡明華主廚率領的團隊展現精湛廚藝，如川椒稻香西施牛、魚翅撈飯等招牌菜，都是必吃推薦；在享用佳餚、品嚐美酒與在地好茶之外，貼近101大樓的景觀視野與典雅的空間氛圍，都為中餐食光更添時尚氣息！

龍蝦套餐2680元／3月新推出的套餐，含7道菜與甜點、茶，7道菜分別為錦繡燒味拼...
龍蝦套餐2680元／3月新推出的套餐，含7道菜與甜點、茶，7道菜分別為錦繡燒味拼盤、蒜蓉鮮蒸本港龍蝦（半隻）、黑椒蘑菇犢羊排、松露小籠包（2入）、蟲草花濃湯浸時蔬、XO醬雞粒香炒飯、竹笙靈菇燉雞盅與精緻美點集。前菜錦繡燒味拼盤包含蜜汁叉燒、油醋烏魚子沙拉、紹興醉雞、蘆筍鮑魚片，主餐蒜蓉鮮蒸本港龍蝦（半隻）則是以在地澎湖龍蝦與蒜泥、粉絲作清蒸，吃得到龍蝦肉的清爽原味；甜點則是楊枝甘露，加上乾冰效果別有看頭。除了享用餐點，客人可依需求加點套餐佐餐酒，每人880元，侍酒師會依照餐點內容提供3杯佐餐的紅白酒。 圖片提供：SHIN PU YUAN 新葡苑四十六
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圖片提供：SHIN PU YUAN 新葡苑四十六
圖片提供：SHIN PU YUAN 新葡苑四十六
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圖片提供：SHIN PU YUAN 新葡苑四十六
圖片提供：SHIN PU YUAN 新葡苑四十六
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【店家資訊】

地址：台北市信義區松智路17號46F（微風南山）

電話：（02）2722-9486

營業時間：11：30～14：30、17：30～23：00（LO21：30）

公休：無


★Waku Waku Burger

雖是以照燒、咖哩等日式調味作為主要料理手法的日式漢堡專賣，為了給予來客不同的餐食享受，店主人特別為餐點注入美式風格，揉合出一種「日式洋食」的概念。店名Waku Waku為日文中的感嘆詞，用意在於希望客人品嚐到以美式靈魂包覆日式口感的漢堡時，也能發自內心的讚嘆！店內主要提供牛肉、雞肉、豬肉、蔬食與海鮮漢堡，另特製多道涼菜、小食與咖啡、茶、水果飲作為餐食搭配；在日常供應的菜單之外，更限定推出朝食早午餐、午茶法式吐司與晚間咖哩飯，多樣化選擇帶來極大的味蕾滿足。

橫濱咖哩蘋果雞肉堡250元（前）／以蔬菜、香料熬煮出濃郁醬汁，淋上嫩煎雞肉，再放...
橫濱咖哩蘋果雞肉堡250元（前）／以蔬菜、香料熬煮出濃郁醬汁，淋上嫩煎雞肉，再放入生菜、蘋果切片，增添清爽氣味。店內漢堡皆附薯角、日式季節醃漬小菜與自製番茄醬。葡萄柚抹茶氣泡飲120元（後）／將元素拆解開來分別供應，讓客人可依口味喜好自行調配，可先嚐試氣泡飲原味，再依序加入淡、濃比例的抹茶。
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【店家資訊】

地址：台北市信義區吳興街117號

電話：（02）2758-6651

營業時間：10：00～21：30（20：00）

公休：無


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漢堡咖啡海鮮

Taipei Walker

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WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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