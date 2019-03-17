一口入魂！大台北5家吃貨注目必訪必嚐鮮的新開店
來自中、日、韓、南洋等各國美饌，滿足追逐新鮮感的各式吃貨們，準備在舌尖上展開一場世界小旅行吧！
★四米大石鍋拌飯專賣
坐落在南西商圈巷弄的老公寓2樓，循著香氣、沿階梯而上，推開宛如造訪老友家般的木門，貌似低調咖啡館的新開店中，賣的正是主打石鍋拌飯的專賣店。以獨家基底搭上牛、豬、雞等優值選肉，打造出7種迷人風味，還有大醬豆腐、辣炒年糕、雪花炸雞、海鮮煎餅、辣醬高麗魷魚5種韓式小品，擁有韓國高級食材認證書，食材中使用的辣椒粉、味噌醬、蔬菜沾醬、魚露、昆布等皆來自原味產地。在水泥裸牆、氣氛燈光下，於日夜呈現出截然不同的文青、工業風格，而不變的是享用美食的溫度。
【店家資訊】
地址：台北市中山區中山北路二段20巷23號2F
電話：（02）2521-8208
營業時間：11：30～15：00（LO14：30）、17：30～21：00（LO20：30）
公休：無
★蔥月
主打中式手工拉麵、南北點心的蔥月，是新葡苑餐飲集團於微風台北車站所設立的新品牌。匯集各地特色麵食，包含台式紅燒牛肉麵、四川擔擔麵、陝西酸辣油潑麵、老北京炸醬麵，以及融入台灣在地食材的三星蔥油餅、上海小籠包、大餅捲牛肉、花菇素蒸餃等點心，4種手工麵採現點現拉以及客製化選項，經搋、摔、抻、拋工法，搭配特製高湯，使麵條口感有嚼勁，還可選牛骨或是豬骨高湯，在平實的價格中，依舊秉持繁複工法製作而成，讓往返交通樞紐的旅人，在精緻的手藝中，瞬間揮走一日疲憊感。
【店家資訊】
地址：台北市中正區北平西路3號2F（微風台北車站）
電話：（02）2314-9839
營業時間：10：00～22：00
公休：無
★YABI KITCHEN
瓦城泰統集團第7個自創品牌首店在微風南山亮相！YABI KITCHEN主打南洋系美食，匯聚星馬、印度、泰國等特色菜，並由廚藝團隊施展創意，推出進化版料理，不僅顛覆印象，更要讓人每一口都感到驚喜。因而以「YABI」為名，即「Yummy! Asian Best Inspiration」縮寫，期盼透過跨國界的料理與創意，引領一場舌尖上的旅行；同時，「YABI」亦有輕鬆快樂之意，在採光明亮、現代時尚的空間裡，以最愉悅的心情享用美味。店內推出多道招牌菜色，如YABI海南雞、越香咖啡排骨、星洲肉骨茶豬肚煲湯都是必吃推薦。
【店家資訊】
地址：台北市信義區松智路17號2F（微風南山）
電話：（02）2729-1381
營業時間：11：00～21：30；四～六11：00～22：00（LO21：00）
公休：無
★SHIN PU YUAN 新葡苑四十六
進駐微風南山46樓、成為其高樓層唯一景觀中餐廳的新葡苑四十六，挾帶這股氣勢，同步推出頂級餐酒型態，在延續自家拿手的廣東、上海菜系並融合川菜之餘，特別打造恆溫酒櫃，加入侍酒師服務，客製化依菜單設計佐餐酒，將中餐饗宴推至新高度，也成為新葡苑集團旗下最亮眼的代表作。由胡明華主廚率領的團隊展現精湛廚藝，如川椒稻香西施牛、魚翅撈飯等招牌菜，都是必吃推薦；在享用佳餚、品嚐美酒與在地好茶之外，貼近101大樓的景觀視野與典雅的空間氛圍，都為中餐食光更添時尚氣息！
【店家資訊】
地址：台北市信義區松智路17號46F（微風南山）
電話：（02）2722-9486
營業時間：11：30～14：30、17：30～23：00（LO21：30）
公休：無
★Waku Waku Burger
雖是以照燒、咖哩等日式調味作為主要料理手法的日式漢堡專賣，為了給予來客不同的餐食享受，店主人特別為餐點注入美式風格，揉合出一種「日式洋食」的概念。店名Waku Waku為日文中的感嘆詞，用意在於希望客人品嚐到以美式靈魂包覆日式口感的漢堡時，也能發自內心的讚嘆！店內主要提供牛肉、雞肉、豬肉、蔬食與海鮮漢堡，另特製多道涼菜、小食與咖啡、茶、水果飲作為餐食搭配；在日常供應的菜單之外，更限定推出朝食早午餐、午茶法式吐司與晚間咖哩飯，多樣化選擇帶來極大的味蕾滿足。
【店家資訊】
地址：台北市信義區吳興街117號
電話：（02）2758-6651
營業時間：10：00～21：30（20：00）
公休：無
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