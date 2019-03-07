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2019生日吃到飽！13間超推Buffet吃到飽餐廳「生日優惠」漢來海港打6折、這間2人同行1人免費

2019-03-07 18:44聯合新聞網 Travel 遊妤思

祝你生日快樂！生日聚餐揪起三五好友吃到飽，收集全台13家Buffet吃到飽餐廳，和壽星一起享受「生日優惠」送禮自用兩相宜。

圖/截至 漢來海港自助餐廳 粉絲團
圖/截至 漢來海港自助餐廳 粉絲團
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1.漢來海港

/推出創店以來最低六折優惠

一年只有一次！漢來海港自助餐自3月起到今年12月底，只要消費者在生日當天前往用餐，平日享有6折、假日享有8折，皆需加上原價10%，可以揪同天生日朋友一起吃大餐，這可是難得的超低優惠，有興趣的朋友可別錯過囉

活動日期：2019年3月～12月 原文連結

活動優惠：壽星當日用餐平日6折，假日8折 (需另加原價10％服務費)

訂位電話：4128-068 (手機撥打請加07)


2.王朝大酒店

/堪稱2019年壽星最大優惠

王朝大酒店「SUNNY BUFFET」吃到飽自助餐廳，推出2019年全年度壽星優惠，當日壽星，只要兩人同行一人免費！並且當月壽星用餐，四人以上同行，壽星可享5折優惠。再加碼壽星用餐皆可再獲得乙張「SUNNY BUFFET單人用餐5折酬賓券」。這令人心動的優惠價，壽星們還不趕快吃一波！

圖/截至 Sunworld Dynasty Hotel Taipei 台北王朝大...
圖/截至 Sunworld Dynasty Hotel Taipei 台北王朝大酒店 粉絲團
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活動期間：2019年01月01至2019年12月31 原文連結

活動優惠：皆加贈單人5折券

●　當日壽星用餐免費（需2人以上成人同行，其中一位需原價計價）

●　當月壽星用餐5折（需4人以上成人同行，三位需原價計算）

地址：台北市松山區敦化北路100號

訂位電話： （02）2719-7199#3310、3311


3.凱達大飯店 百宴

/吃到飽控指定必吃餐廳之一

凱達大飯店百宴吃到飽自助餐廳，自開幕以來一直是許多吃到飽控指定必吃餐廳之一。2019年特別針對壽星推出「當月壽星出示證件」，同桌用餐者兩人同行85折，四人同行壽星免費的優惠專案，且壽星不用另加服務費。

圖/截至 凱達大飯店·台北 Caesar Metro Taipei 粉絲團
圖/截至 凱達大飯店·台北 Caesar Metro Taipei 粉絲團
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凱達大飯店百宴吃到飽自助餐廳 原文連結

活動期間：2019年01月01 – 2019年12月31日

活動優惠：凡用餐當月壽星出示證件，同桌用餐者兩人同行85折，四人同行壽星免費

地址：台北市萬華區艋舺大道167號3樓 (近捷運龍山寺站)

訂位電話：（02）2383-6798


4.台北凱撒大飯店 Checkers Buffet

/高CP值吃到飽

台北凱撒大飯店推出當日壽星前往「Checkers Buffet」用餐，兩人以上同行，壽星享半價、四人以上同行壽星免費，另贈四吋生日蛋糕。當月壽星用餐，兩人以上同行壽星本人享8折，其餘同桌者享9折，另贈四吋生日蛋糕。

台北凱撒大飯店 原文連結

活動期間：2019/1/1 - 2019/12/31

地址：台北市中正區忠孝西路一段38號

電話：（02）2311-5151


5.君品酒店

/壽星吃到飽就要

以西式燒烤、頂級海鮮為主打的君品酒店「雲軒」西餐廳，推出生日優惠。只要當日壽星，至早、午餐時段，持證件至雲軒西餐廳用餐，可享「五人同行、一人免費」，且加贈水果塔乙份。原文連結

圖/截至 君品酒店 官網
圖/截至 君品酒店 官網
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活動優惠：當日壽星於以下時段用餐，可享五人同行、一人免費優惠。依五位裡面點選的最低主餐價格免收費，但皆另需收取服務費。

1.早餐（06:30~10:00）：每位NT$680+10%

2.午餐（11:30~14:30）、晚餐（18:00~21:30）

地址：台北市大同區承德路一段3號

訂位電話：(02)2181-9999 轉雲軒西餐廳


6.台北美福大飯店

/彩匯自助餐廳、GMT義大利餐廳

歡慶壽星，大家一起吃到飽！台北美福大飯店特別針對旗下「彩匯自助餐廳」、「GMT義大利餐廳」推出當月壽星揪團慶生，午、晚餐️時段，憑身份證件即可享有四人同行一位壽星免費的專屬優惠。美味自助料理、精緻位上主菜，新鮮食材、多樣化佐料，大啖美食、熱鬧過生日！

圖/截至 台北美福大飯店 官網
圖/截至 台北美福大飯店 官網
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活動期間：即日起至2019年12月28日 原文連結

活動優惠：憑身份證件即可享有四人同行一位壽星免費的專屬優惠

訂位電話： 02-7722-3395


7.台北國賓大飯店

/多人生日趴不錯過這一間

台北國賓大飯店明園西餐廳2019慶生大優惠，即日起至2019/12/31日止，當月壽星與同行友人，平、假日午晚餐時段來用餐，全桌享八五折優惠。限10人以下訂位，以上需加收10%服務費。

圖/截至 國賓大飯店 粉絲團
圖/截至 國賓大飯店 粉絲團
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活動期間：即日起至2019年12月31日止 原文連結

活動優惠：當月壽星，平、假日午晚餐時段全桌85折優惠 （限10人以下訂位）

地址：台北市中山北路二段63號

訂位電話：(02)2100-2100 分機2183明園西餐廳


8.高雄義大皇家酒店

高雄義大皇家酒店推出當月壽星本人享餐費7折折扣，同行者享餐費9折，酒水部分不折扣(另須加原價一成服務費)， 同行2人以上(含壽星本人)於三天前訂位，再贈送DIY 生日蛋糕乙個。原文連結

地址：高雄市大樹區學城路一段10號

電話：07-656-8080


9.礁溪老爺酒店

/假日出遊過生日

一同過生日，歡聚一起不孤獨！礁溪老爺酒店推出當月壽星午餐餐價7折、晚餐餐價5折。而台南老爺行旅則是當月壽星用餐享四人同行一人免費，並贈六吋蛋糕乙模優惠。

優惠時間：即日起至至2019/06/30 原文連結

活動優惠：雲天自助餐廳或岩波庭宜蘭廚房，午餐7折優惠、晚餐5折優惠

地址： 宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號

電話： 03 988 6288


10.長榮鳳凰酒店 桂冠自助餐廳

/讓人難忘的長榮吃到飽

長榮鳳凰酒店(礁溪)桂冠自助餐廳，推出「當日壽星用餐享半價優惠」， 另贈送點心房主廚特製3吋生日蛋糕1個。而長榮桂冠酒店(台中)則是推出「當日壽星用餐可享55折」優惠，當月可享75折優惠。

活動期間：2019年01月01日至 2019年12月31日

圖/截至 長榮鳳凰酒店(礁溪) 粉絲團
圖/截至 長榮鳳凰酒店(礁溪) 粉絲團
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長榮鳳凰酒店(礁溪) 原文連結

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

電話：03-910-0988#2867

長榮桂冠酒店(台中) 原文連結

地址： 407台中市西屯區台灣大道二段666號

電話： 04 2313 9988


11.台北福華大飯店

/資深老饕一定會想吃

生日最大！台北福華大飯店針對旗下兩館吃到飽自助餐廳推出壽星專屬優惠，其中「彩虹座」推出 4人以上同行，1位當月壽星免費。而「花園大道」則是 2人同行、1位當月壽星半價；4人以上同行，1位當月壽星免費。只要在午、晚餐、下午茶時段用餐，不分平假日，皆有優惠。原文連結

圖/截至 台北福華大飯店The Howard Plaza Hotel Taipe...
圖/截至 台北福華大飯店The Howard Plaza Hotel Taipei 粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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優惠時間：2019年1月2日至2019年12月30日

活動優惠：彩虹座4人以上同行，1位當月壽星免費；花園大道2人同行、1位當月壽星半價；4人以上同行，1位當月壽星免費

地址：台北市大安區仁愛路三段160號

電話：02-2700-2323


以上優惠內容，仍以官方公告為主

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君品酒店吃到飽西餐礁溪長榮
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